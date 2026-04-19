Еко - Історія європейської цивілізації - Епоха Відродження

Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, History

Проєкт «Історія європейської цивілізації» під редакцією Умберто Еко — це масштабна енциклопедія, що пропонує цілісний погляд на розвиток людства. Том, присвячений Епосі Відродження, фокусується на одному з найважливіших зламів в історії, коли середньовічний світогляд поступився місцем антропоцентризму, гуманізму та стрімкому науковому прогресу.

Це видання розглядає Ренесанс не лише як розквіт мистецтва, а насамперед як інтелектуальну та соціальну революцію. У статтях провідних європейських науковців аналізується, як Великі географічні відкриття змінили економіку, як Коперник «зупинив Сонце та зрушив Землю» і як філософія гуманізму виховала новий тип особистості — «універсальну людину», здатну поєднувати в собі таланти вченого, митця та політика.

Історія європейської цивілізації. Епоха Відродження

За редакцією Умберто Еко. — Харків: Фоліо, 2020. — 714 с. (електронна версія).
ISBN 978-966-03-9061-4.

Історія європейської цивілізації. Епоха Відродження - Зміст

  • Історія: Розпад феодальних структур і формування національних держав. Епоха великих мореплавців (Колумб, Магеллан), що розсунула межі відомого світу. Аналіз Реформації, яка назавжди змінила релігійний і політичний ландшафт Європи.

  • Філософія: Тріумф гуманізму — від Петрарки до Еразма Роттердамського. Відродження платонізму та неоплатонізму. Формування політичного реалізму в працях Нікколо Макіавеллі та соціальних утопій Томаса Мора.

  • Наука і техніка: Становлення наукового методу. Астрономічна революція Миколая Коперника. Розвиток медицини та анатомії (Андреас Везалій). Винайдення друкарства Йоганном Гутенбергом, що стало головним каталізатором поширення знань.

  • Військова справа та побут: Вплив вогнепальної зброї на архітектуру фортифікацій. Зміни в повсякденному житті, моді, харчуванні та соціальних зв'язках ренесансної людини.

Added 19.04.2026
