Еко - Історія європейської цивілізації - Епоха Відродження
Проєкт «Історія європейської цивілізації» під редакцією Умберто Еко — це масштабна енциклопедія, що пропонує цілісний погляд на розвиток людства. Том, присвячений Епосі Відродження, фокусується на одному з найважливіших зламів в історії, коли середньовічний світогляд поступився місцем антропоцентризму, гуманізму та стрімкому науковому прогресу.
Це видання розглядає Ренесанс не лише як розквіт мистецтва, а насамперед як інтелектуальну та соціальну революцію. У статтях провідних європейських науковців аналізується, як Великі географічні відкриття змінили економіку, як Коперник «зупинив Сонце та зрушив Землю» і як філософія гуманізму виховала новий тип особистості — «універсальну людину», здатну поєднувати в собі таланти вченого, митця та політика.
За редакцією Умберто Еко. — Харків: Фоліо, 2020. — 714 с. (електронна версія).
ISBN 978-966-03-9061-4.
Історія європейської цивілізації. Епоха Відродження - Зміст
Історія: Розпад феодальних структур і формування національних держав. Епоха великих мореплавців (Колумб, Магеллан), що розсунула межі відомого світу. Аналіз Реформації, яка назавжди змінила релігійний і політичний ландшафт Європи.
Філософія: Тріумф гуманізму — від Петрарки до Еразма Роттердамського. Відродження платонізму та неоплатонізму. Формування політичного реалізму в працях Нікколо Макіавеллі та соціальних утопій Томаса Мора.
Наука і техніка: Становлення наукового методу. Астрономічна революція Миколая Коперника. Розвиток медицини та анатомії (Андреас Везалій). Винайдення друкарства Йоганном Гутенбергом, що стало головним каталізатором поширення знань.
Військова справа та побут: Вплив вогнепальної зброї на архітектуру фортифікацій. Зміни в повсякденному житті, моді, харчуванні та соціальних зв'язках ренесансної людини.
