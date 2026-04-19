Еко - Історія європейської цивілізації - Греція

Енциклопедичний том «Античність. Греція» під редакцією Умберто Еко — це фундаментальне дослідження, що розкриває феномен «грецького дива» не як застиглу мармурову класику, а як живий, суперечливий і багатогранний світ. Книга допомагає позбутися стереотипного бачення білосніжної античності, демонструючи її кольори, пристрасті та навіть темні сторони.
Автори видання — провідні італійські фахівці — аналізують грецьку цивілізацію через мультидисциплінарну оптику. Читач знайде тут не лише хронологію війн та правлінь, а й глибоке занурення в антропологію повсякденності: від сексуального життя та виховання дітей до спортивних ігор і ставлення до тварин. Окрему увагу приділено філософії, яка пройшла шлях від іонійської космогонії до складних систем Платона й Арістотеля.
Історія європейської цивілізації. Греція
За редакцією Умберто Еко. — Харків: Фоліо, 2024. — 1158 с. (електронна версія).
ISBN 978-966-03-8854-3.
Історія європейської цивілізації. Греція - Зміст
Історія та політика: Розвиток грецького світу від мінойської та мікенської культур до епохи еллінізму. Детальний аналіз феномену поліса, протистояння Афін і Спарти, завоювань Александра Македонського та подальшої зустрічі Греції з Римом.
Філософія та Пайдея: Становлення інтелектуала в античному суспільстві. Докладний розгляд шкіл (Академія, Лікей, Стоя) та ключових постатей, що заклали фундамент західного мислення.
Міф та релігія: Дослідження грецького політеїзму, генеалогії богів, героїчних циклів та таємних магічних культів. Аналіз переходу людини від міфу до логосу.
Образотворче мистецтво: Еволюція від геометричного стилю до високої класики Фідія та Праксітеля. Окремий розділ присвячено мистецтву Великої Греції (Південна Італія) та унікальним знахідкам, таким як «бронза з Ріаче».
Наука і техніка: Античні уявлення про космос, розвиток математики від Фалеса до Евкліда, а також досягнення грецької медицини та механіки (зокрема геній Архімеда).
