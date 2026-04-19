Еко - Історія європейської цивілізації - Рим
Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, History

Цей том фундаментального проєкту під редакцією Умберто Еко присвячений Риму — цивілізації, яка зуміла трансформуватися з невеликого поселення в Лаціо на величезну імперію, що об’єднала тогочасний світ. Видання пропонує лінійний, але надзвичайно глибокий огляд римської історії, де кожен етап — від царського періоду до занепаду імперії — розглядається крізь призму культури, права та суспільних змін.

Книга руйнує стереотипи про Рим як лише про «машину для завоювань». Автори приділяють значну увагу «антропології римлянина»: як функціонувала сім'я, як виховували дітей, якими були розваги на аренах та в театрах, і як римське право стало фундаментом сучасної юриспруденції. Це історія про те, як римський дух зумів інтегрувати грецьку спадщину та християнство, створивши унікальний культурний сплав, що й досі визначає обличчя Європи.

Історія європейської цивілізації. Рим

За редакцією Умберто Еко. — Харків: Фоліо, 2024. — 1032 с. (електронна версія).
ISBN 978-617-551-804-5.

Історія європейської цивілізації. Рим - Зміст

  • Історія та експансія: Повний шлях Рима — від Ромула та легендарних царів через кризи Республіки (Пунічні війни, доба Гракхів) до розквіту Імперії при Августі та Антонінах і остаточного зіткнення з варварським світом.

  • Право та Юридична думка: Народження юридичної науки, статус жінок та рабів, право власності та знаменитий «Звід цивільного права» Юстиніана.

  • Філософія та Релігія: Латинський стоїцизм (Сенека, Марк Аврелій), неоплатонізм Плотіна та драматичний процес християнізації держави — від перших громад до теологічних дискусій Августина.

  • Образотворче мистецтво: Від етруських витоків і поховального живопису до величі Траянової колони, римського портрета та майстерних мозаїк пізньої античності.

  • Наука і техніка: Вітрувіанські механізми, римські дороги, акведуки, медицина Галена та астрономія Птолемея, що на тисячоліття визначила бачення Всесвіту.

Added 19.04.2026
Related Books

All Books