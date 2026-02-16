Эко - Как написать дипломную работу
Книга Умберто Эко «Как написать дипломную работу» — это признанный шедевр академического наставничества, в котором знаменитый итальянский ученый и писатель превращает процесс создания студенческого труда в увлекательное интеллектуальное приключение. Автор обращается к гуманитариям, подчеркивая, что диплом — это не просто формальность для получения корочки, а первый опыт серьезного исследования, тренирующий логику, усидчивость и критическое мышление. Эко подробно объясняет, как выбрать тему (советуя избегать слишком широких названий вроде «История литературы»), как общаться с научным руководителем и как превратить библиотечные поиски в настоящий детектив.
Особое внимание в книге уделяется «кухне» исследователя: автор детально описывает свою знаменитую систему картотек (актуальную и в цифровую эпоху как метод организации мысли), учит правильно цитировать источники и оформлять сноски. Эко настаивает на том, что работа должна быть написана так, чтобы ее было интересно читать, и чтобы каждый тезис был обоснован. Он дает практические советы по преодолению «страха чистого листа» и объясняет, как структурировать текст, чтобы он представлял собой логически безупречное доказательство выдвинутой гипотезы.
Эта книга ценна не только техническими инструкциями, но и своим вдохновляющим посылом. Умберто Эко убеждает читателя, что даже самая узкая тема при правильном подходе может открыть новые горизонты познания. Автор учит находить радость в научном поиске, превращая рутинное написание диплома в процесс самопознания и формирования интеллектуальной дисциплины, которая пригодится в любой сфере жизни.
Эко Умберто - Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки
Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003. — 2 изд. — 240 с.
ISBN 5-8013-0166-6
Эко Умберто - Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ЧТО ЕСТЬ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА И ЗАЧЕМ ОНА - 1.1. Зачем пишут диплом и что он такое - 1.2. Кому адресована эта книга - 1.3. Чем дипломная работа может пригодиться после университета - 1.4. Четыре простейших правила
II. ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМА - II.1. Монографическая или обзорная? - II.2. Историческая или теоретическая? - II.3. На классическом материале или на современном? - II.4. Сколько времени отвести на диплом? - II.5. Надо ли знать иностранные языки?. - II.6. Научная или политическая тема? - II.7. Как не дать научному руководителю сесть вам на шею?
III СБОР МАТЕРИАЛА - III.1. Доступность источников - III.2. Составление библиографии
IV. ПЛАН РАБОТЫ. РАЗМЕТКА И КОНСПЕКТИРОВАНИЕ - IV.1. Содержание, оно же рабочая гипотеза - IV.2. Карточки и конспекты - IV.3. Конспектирование второстепенных источников
V. КАК НАПИСАТЬ ТЕКСТ V.l. К кому вы обращаетесь V.2. Интонация V.3. Цитирование V.3.1. Когда и как цитируют: десять правил V.3.2. Цитата-парафраз-плагиат V.4. Подстрочные примечания - V.5. Предосторожности, ловушки, обычаи - V.6. О научном достоинстве
VI. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМА - VI.1. Выбор принципа. - VI.2. Затекстовая библиография - VI.3. Приложения. - VI.4. Оглавление
VII. Выводы
