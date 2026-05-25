Эколс - Благодать, в которой мы пребываем
Книга Элдреда Л. Эколса представляет собой учебное пособие по Посланию апостола Павла к Римлянам, сосредоточенное на теме Божьей благодати. Автор показывает, что благодать является основанием спасения, первичной по отношению к вере и делам, и что без неё невозможно понять ни крест Христов, ни Божий замысел искупления.
Пособие построено как курс из пятнадцати уроков: от универсальности греха и оправдания до освящения, жизни христианина, даров благодати, судьбы Израиля, победы над грехом, прославления и мира благодати.
Эколс Элдред – Благодать, в которой мы пребываем – Изучение книги Послание к Римлянам
Эколс Элдред Л. Благодать, в которой мы пребываем: изучение книги Послание к Римлянам / пер. с англ. Валири Козменко. – Вена: Восточно-Европейская Миссия, 2002. – 168 с.
Эколс Элдред – Благодать, в которой мы пребываем – Содержание
Введение к книге Послание к Римлянам
Удивительная благодать
Да воцарится благодать
Там, где грех возрос, — осуждение
Благодать все более возрастала. Оправдание
Богатство Божьего провидения благодати. Освящение
Спасенные благодатью. Соединение верой, природа благодати
Авраам, человек веры. Соединение верой, природа благодати
С позиций Божьей благодати. Живая жертва
Благодать, которой живем. Христиане — граждане своего государства
Благодать по отношению к другим. Без споров о мнениях
Многочисленные дары благодати
Выбор благодати. Остаток Израилев
Благодать победы над грехом. Если Дух Божий обитает в тебе
Благодать приносит вечную жизнь. Прославление
Мир благодати
Вопросы к каждому уроку
No comments yet. Be the first!