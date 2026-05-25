Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Эколс - Благодать, в которой мы пребываем

Эколс - Благодать, в которой мы пребываем
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Educational

Книга Элдреда Л. Эколса представляет собой учебное пособие по Посланию апостола Павла к Римлянам, сосредоточенное на теме Божьей благодати. Автор показывает, что благодать является основанием спасения, первичной по отношению к вере и делам, и что без неё невозможно понять ни крест Христов, ни Божий замысел искупления.

Пособие построено как курс из пятнадцати уроков: от универсальности греха и оправдания до освящения, жизни христианина, даров благодати, судьбы Израиля, победы над грехом, прославления и мира благодати.

Эколс Элдред – Благодать, в которой мы пребываем – Изучение книги Послание к Римлянам

Эколс Элдред Л. Благодать, в которой мы пребываем: изучение книги Послание к Римлянам / пер. с англ. Валири Козменко. – Вена: Восточно-Европейская Миссия, 2002. – 168 с.

Эколс Элдред – Благодать, в которой мы пребываем – Содержание

  • Введение к книге Послание к Римлянам

  1. Удивительная благодать

  2. Да воцарится благодать

  3. Там, где грех возрос, — осуждение

  4. Благодать все более возрастала. Оправдание

  5. Богатство Божьего провидения благодати. Освящение

  6. Спасенные благодатью. Соединение верой, природа благодати

  7. Авраам, человек веры. Соединение верой, природа благодати

  8. С позиций Божьей благодати. Живая жертва

  9. Благодать, которой живем. Христиане — граждане своего государства

  10. Благодать по отношению к другим. Без споров о мнениях

  11. Многочисленные дары благодати

  12. Выбор благодати. Остаток Израилев

  13. Благодать победы над грехом. Если Дух Божий обитает в тебе

  14. Благодать приносит вечную жизнь. Прославление

  15. Мир благодати

  • Вопросы к каждому уроку

Views 32
Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books