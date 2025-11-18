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Экзорцизм - Отчитка для мирян

Экзорцизм - Отчитка для мирян
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books

У вас в руках уникальное издание - адаптированный для мирян чин заклинательных молитв об избавлении от бесовского насилия, более известный, как отчитка, и предназначенный для широкого круга читателей. Книга состоит из двух частей: первая - чин на церковно-славянском языке в написании русским шрифтом, а вторая — литературный перевод на современный русский язык.

Чин был составлен в 1646 году святителем Петром Могилой, митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси, экзархом Константинопольского патриархата.

Это издание лишь начало серии книг, которыми мы хотим наконец-то пролить свет на такое важное дело, как изгнание нечистых духов. Хоть тема экзорцизма очень популярна во всем мире, однако доподлинно люди ничего не знают об этой практике. А тем временем адепты диавола распространяют свое ложное мнение в массы, чем дискредитируют отчитку в обществе. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф., 2:2).

Чтобы не быть голословными, мы лично встречались с уважаемыми в православном мире старцами, которые долгие годы занимались этой практикой, и собрали их богатейший опыт и знания в борьбе с нечистыми духами.

Экзорцизм - Отчитка для мирян

М. Издательство Перо, 2021. — 224 С.
ISBN 978-5-00189-239-7

Экзорцизм - Отчитка для мирян - Содержание

  • Предисловие
  • Последование молебное
  • Предварительные наставления. 1646 г.
  • Псалом 90
  • Псалом 142
  • Псалом 22
  • Псалом 26
  • Молитва с поклонением ко Пресвятой Троице, 1
  • Ко Пресвятой Богородице, 2
  • Ко Ангелом, 3
  • Ко Предтечи и Пророком, 4
  • Ко Святым Апостолом, 5
  • Ко Мучеником, 6
  • Ко Святым Учителем, 7
  • Ко Святителем, 8
  • Ко Святым Царем и Князем, 9
  • Ко Преподобным, 10
  • ...
  • Псалом 10
  • Молитва благодарственная об изгнании беса
Views 299
Rating 4.8 / 5
Added 18.11.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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