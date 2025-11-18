Экзорцизм - Отчитка для мирян
У вас в руках уникальное издание - адаптированный для мирян чин заклинательных молитв об избавлении от бесовского насилия, более известный, как отчитка, и предназначенный для широкого круга читателей. Книга состоит из двух частей: первая - чин на церковно-славянском языке в написании русским шрифтом, а вторая — литературный перевод на современный русский язык.
Чин был составлен в 1646 году святителем Петром Могилой, митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси, экзархом Константинопольского патриархата.
Это издание лишь начало серии книг, которыми мы хотим наконец-то пролить свет на такое важное дело, как изгнание нечистых духов. Хоть тема экзорцизма очень популярна во всем мире, однако доподлинно люди ничего не знают об этой практике. А тем временем адепты диавола распространяют свое ложное мнение в массы, чем дискредитируют отчитку в обществе. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф., 2:2).
Чтобы не быть голословными, мы лично встречались с уважаемыми в православном мире старцами, которые долгие годы занимались этой практикой, и собрали их богатейший опыт и знания в борьбе с нечистыми духами.
Экзорцизм - Отчитка для мирян
М. Издательство Перо, 2021. — 224 С.
ISBN 978-5-00189-239-7
Экзорцизм - Отчитка для мирян - Содержание
- Предисловие
- Последование молебное
- Предварительные наставления. 1646 г.
- Псалом 90
- Псалом 142
- Псалом 22
- Псалом 26
- Молитва с поклонением ко Пресвятой Троице, 1
- Ко Пресвятой Богородице, 2
- Ко Ангелом, 3
- Ко Предтечи и Пророком, 4
- Ко Святым Апостолом, 5
- Ко Мучеником, 6
- Ко Святым Учителем, 7
- Ко Святителем, 8
- Ко Святым Царем и Князем, 9
- Ко Преподобным, 10
- ...
- Псалом 10
- Молитва благодарственная об изгнании беса
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