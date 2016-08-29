Эль-Гад - Календарев - Тора, Библия и Коран
Эту книгу-исследование и краткую разъяснительную записку к ней я адресую тем трезвомыслящим патриотам Израиля, которые не на словах, а на деле борются за безопасное обитание многострадального израильского народа на земле своих отцов – государстве Израиль и в местах их рассеяния – планете Земля.
Дорогой и многоуважаемый соотечественник, автор этой книги сопоставил некоторые исторические факты, связанные с религиозными событиями из жизни наших предков. По этим историческим событиям пришёл к следующему выводу:
Хотя мы живём в современном, цивилизованном мире с демократическими устоями, но мы, как и наши предки, не защищены от насилия со стороны других народов и религиозных конфессий.
И по этой причине в недалёком будущем может произойти очередная Катастрофа (Холокост) с многострадальным израильским народом, если не предпринять меры, которые я изложил в этой книге.
Поэтому прошу Вас – прочитайте эту книгу очень внимательно и до самого конца, включая раздел «Примечания, или ключ разгадке».
И Вы узнаете из книги много неизвестных фактов и тайн из жизни некоторых партийных и религиозных деятелей, которые в результате разного рода интриг стали всемогущими правителями некоторых стран мира сего, и по их приказам были истреблены миллионы невинных землян.
Давид бен Уриэль Эль-Гад - Календарев - Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война – Серия «Запретная книга»
Интернет-издание, 2016 г. – 339 с.
Давид бен Уриэль Эль-Гад (Календарев) - Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война – Серия «Запретная книга» - Содержание
- От автора
- Предисловие
- Часть первая: Пятикнижие от Давида
- Часть вторая. Осторожно: Антисемтизм!!!
- Заключение
- Послесловие
- Напоследок
- Примечания, или ключ к разгадке
Давид бен Уриэль Эль-Гад (Календарев) - Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война – Серия «Запретная книга» - Предисловие
На планете Земля все внутрипартийные и внутриконфессиональные разногласия и расколы, а также межпартийные и межконфессиональные конфликты и войны происходят из-за веры амбициозных личностей в своих придуманных идеях.
Ибо они фанатично уверены в том, что придуманные ими идеи являются единственно истинными и справедливыми на земле.
И по этой причине эти горе-идеалисты во все времена насильственно распространяли свои идеи по всем племенам и народам земли и одновременно вытесняли их идеи под предлогом: «У этих племён и народов идеология антигуманная», – под таким предлогом некоторые амбициозные лидеры общественных организаций идеологического направления, со своими подручными войсками, захватывали их земли и распространяли свою идеологию.
«У этих племён и народов вероучение еретическое», – а под таким предлогом некоторые амбициозные лидеры общественных организаций теологического направления, со своими подручными войсками, захватывали их земли и распространяли свою теологию.
Из-за амбиций этих горе-идеалистов пострадали многие народы на земле, в особенности сыны и дочери Израиля.
Как говорится: «Благими намерениями вымощена дорога в ад», если под благими намерениями скрываются ложь и обман.
Эта тенденция будет продолжаться и впредь.
Ибо эта борьба между новыми амбициозными личностями за передел собственности и сфер влияния в глобальном масштабе с использованием для этой цели до боли знакомых слов:
Да здравствует мировая революция!
Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Арийцы – высшая раса на земле!
Крестовый поход за христианизацию всех племён и народов земли!
Великий поход за исламизацию всех неправоверных на земле!
Под знаменем:
Вперёд в борьбе за Советскую власть!
Вперёд в борьбе за господство Арийской расы над миром!
Вперёд в борьбе за распространение истинной Веры по всей земле!
А вот, что вам необходимо знать – Земляне:
Религиозные и нерелигиозные идеи задумывают – Великие Мечтатели.
Это такие идеи, как
«Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего человечества».
«Арийцы – высшая раса на земле».
«Богом избранный народ».
«Приход мессии».
«Конец света»
«Райская жизнь – после смерти».
«Воскресение мёртвых».
«Крестовый поход».
«Священная война (Джихад)» и т. д., и т. п.
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