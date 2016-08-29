Эту книгу-исследование и краткую разъяснительную записку к ней я адресую тем трезвомыслящим патриотам Израиля, которые не на словах, а на деле борются за безопасное обитание многострадального израильского народа на земле своих отцов – государстве Израиль и в местах их рассеяния – планете Земля.

Дорогой и многоуважаемый соотечественник, автор этой книги сопоставил некоторые исторические факты, связанные с религиозными событиями из жизни наших предков. По этим историческим событиям пришёл к следующему выводу:

Хотя мы живём в современном, цивилизованном мире с демократическими устоями, но мы, как и наши предки, не защищены от насилия со стороны других народов и религиозных конфессий.

И по этой причине в недалёком будущем может произойти очередная Катастрофа (Холокост) с многострадальным израильским народом, если не предпринять меры, которые я изложил в этой книге.

Поэтому прошу Вас – прочитайте эту книгу очень внимательно и до самого конца, включая раздел «Примечания, или ключ разгадке».

И Вы узнаете из книги много неизвестных фактов и тайн из жизни некоторых партийных и религиозных деятелей, которые в результате разного рода интриг стали всемогущими правителями некоторых стран мира сего, и по их приказам были истреблены миллионы невинных землян.

Давид бен Уриэль Эль-Гад - Календарев - Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война – Серия «Запретная книга»

Интернет-издание, 2016 г. – 339 с.

Давид бен Уриэль Эль-Гад (Календарев) - Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война – Серия «Запретная книга» - Содержание

От автора

Предисловие

Часть первая: Пятикнижие от Давида

Часть вторая. Осторожно: Антисемтизм!!!

Заключение

Послесловие

Напоследок

Примечания, или ключ к разгадке

Давид бен Уриэль Эль-Гад (Календарев) - Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война – Серия «Запретная книга» - Предисловие

На планете Земля все внутрипартийные и внутриконфессиональные разногласия и расколы, а также межпартийные и межконфессиональные конфликты и войны происходят из-за веры амбициозных личностей в своих придуманных идеях.

Ибо они фанатично уверены в том, что придуманные ими идеи являются единственно истинными и справедливыми на земле.

И по этой причине эти горе-идеалисты во все времена насильственно распространяли свои идеи по всем племенам и народам земли и одновременно вытесняли их идеи под предлогом: «У этих племён и народов идеология антигуманная», – под таким предлогом некоторые амбициозные лидеры общественных организаций идеологического направления, со своими подручными войсками, захватывали их земли и распространяли свою идеологию.

«У этих племён и народов вероучение еретическое», – а под таким предлогом некоторые амбициозные лидеры общественных организаций теологического направления, со своими подручными войсками, захватывали их земли и распространяли свою теологию.

Из-за амбиций этих горе-идеалистов пострадали многие народы на земле, в особенности сыны и дочери Израиля.

Как говорится: «Благими намерениями вымощена дорога в ад», если под благими намерениями скрываются ложь и обман.

Эта тенденция будет продолжаться и впредь.

Ибо эта борьба между новыми амбициозными личностями за передел собственности и сфер влияния в глобальном масштабе с использованием для этой цели до боли знакомых слов:

Да здравствует мировая революция!

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Арийцы – высшая раса на земле!

Крестовый поход за христианизацию всех племён и народов земли!

Великий поход за исламизацию всех неправоверных на земле!

Под знаменем:

Вперёд в борьбе за Советскую власть!

Вперёд в борьбе за господство Арийской расы над миром!

Вперёд в борьбе за распространение истинной Веры по всей земле!

А вот, что вам необходимо знать – Земляне:

Религиозные и нерелигиозные идеи задумывают – Великие Мечтатели.

Это такие идеи, как

«Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего человечества».

«Арийцы – высшая раса на земле».

«Богом избранный народ».

«Приход мессии».

«Конец света»

«Райская жизнь – после смерти».

«Воскресение мёртвых».

«Крестовый поход».

«Священная война (Джихад)» и т. д., и т. п.