Джон и Стейси Элдридж - Любовь и война
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Не могу сказать наверняка, чем это было вызвано, — вероятно, занятостью накануне Рождества и стрессом в жизни каждого из нас. Но на самом деле все это было «прикрытием», отвлекающими факторами, дающими возможность оправдаться, а истинный проблемы были связаны с теми чувствами, которые пробудились в нас в ходе совместного написания книги о браке и семье. (Вы можете представить себя за этим занятием вместе со своей женой или своим мужем? Действительно, кто знает, что может вывалиться из кладовки вашего сердца, когда вы откроете дверь!)

Размышление над вопросами о желании, любви и разочаровании вывело нас из того состояния душевной разрядки, которое большинство женатых пар называют браком. Так что мы уже давно не были вместе.

Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2014. — 208 с.

ISBN 978-966-2665-23-9

Джон и Стейси Элдридж - Любовь и война - Содержание

Введение. Это возможно

  • Глава 1. Ты помнишь, как все начиналось!

  • Глава 2. Любовь и война

  • Глава 3. Идеальный шторм

  • Глава 4. Величайший подарок, который вы только можете вручить

  • Глава 5. Не просто соседи по комнате

  • Глава 6. Как устроить действительно хороший бой

  • Глава 7. Общее приключение

  • Глава 8. Спина к спине с обнаженными мечами

  • Глава 9. Лисята

  • Глава 10. Когда налетают бури

  • Глава 11. О сексе

  • Глава 12. Учимся любить

  • Эпилог. И что теперь?

Приложение. Молитвы

Views 703
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2026
Author brat Andron
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

