Не могу сказать наверняка, чем это было вызвано, — вероятно, занятостью накануне Рождества и стрессом в жизни каждого из нас. Но на самом деле все это было «прикрытием», отвлекающими факторами, дающими возможность оправдаться, а истинный проблемы были связаны с теми чувствами, которые пробудились в нас в ходе совместного написания книги о браке и семье. (Вы можете представить себя за этим занятием вместе со своей женой или своим мужем? Действительно, кто знает, что может вывалиться из кладовки вашего сердца, когда вы откроете дверь!)

Размышление над вопросами о желании, любви и разочаровании вывело нас из того состояния душевной разрядки, которое большинство женатых пар называют браком. Так что мы уже давно не были вместе.

Джон и Стейси Элдридж - Любовь и война

Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2014. — 208 с.

ISBN 978-966-2665-23-9

Джон и Стейси Элдридж - Любовь и война - Содержание

Введение. Это возможно

Глава 1. Ты помнишь, как все начиналось!

Глава 2. Любовь и война

Глава 3. Идеальный шторм

Глава 4. Величайший подарок, который вы только можете вручить

Глава 5. Не просто соседи по комнате

Глава 6. Как устроить действительно хороший бой

Глава 7. Общее приключение

Глава 8. Спина к спине с обнаженными мечами

Глава 9. Лисята

Глава 10. Когда налетают бури

Глава 11. О сексе

Глава 12. Учимся любить

Эпилог. И что теперь?

Приложение. Молитвы