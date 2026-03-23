Это короли–призраки горной территории, более осторожные и пугливые, чем лани, и найти их намного сложнее. Они живут достаточно высоко и преодолевают за день гораздо большее расстояние, чем любое другое животное. Кажется, что у оленей есть шестое чувство, которое позволяет им ощущать присутствие людей. Несколько раз мне удавалось приблизиться к ним, но в тот же момент они исчезали, тихо растворяясь в непроходимом осиновом лесу, где, на мой взгляд, и кролику‑то трудно пробраться. Так было не всегда. Веками олени жили в прериях, собираясь в большие стада там. где трава была гуще и сочнее. Весной 1805 года Меривэзер Льюис описывал, как, направляясь на поиски Северо–Западного прохода, встретил по пути стада этих животных.
Время от времени самые любопытные из них подходили к нему настолько близко, что он мог бы кидать в них палочки; они вели себя как сельские молочные коровы, перегородившие дорогу. Но в конце XIX века человек, продвигаясь на запад, вытеснил оленей в высокогорные области Скалистых гор. Теперь они неуловимы, они прячутся в лесах, как изгнанники, пока сильные снегопады не заставляют их спуститься с гор на зимовку. Если вы хотите увидеть их, вам надо подстраиваться под них, отправившись на рискованную охоту вдали от цивилизации. Поэтому‑то я здесь. Поэтому я и застрял в этих местах, позволив старому оленю уйти далеко вперед. Видите ли, на самом деле моя охота имеет очень отдаленное отношение к оленям. Я знал это еще до того, как пришел сюда. Здесь, в этих дебрях, я гоняюсь за чем‑то другим. Я преследую более неуловимую добычу… то, что можно найти только среди дикой природы. Я ищу свое сердце.
Джон Элдридж - Необузданное сердце
Издательство - Шандал,2008
Серия - Новый человек
ISBN 978-5-94861-100-6
277с.
Джон Элдридж - Необузданное сердце - Оглавление
Введение
Глава 1. Необузданное сердце
Глава 2. Необузданный, по образу Которого мы созданы
Глава 3. Вопрос который волнует всех мужчин
Глава 4. Рана
Глава 5. Битва за мужское сердце
Глава 6. Голос отца
Глава 7. Исцеление раны
Глава 8. Выиграть сражение: враг
Глава 9. Выиграть сражение: стратегия
Глава 10. Спасти красавицу
Глава 11. Пережить приключение
Глава 12. Пишем следующую главу
Comments (1 comment)