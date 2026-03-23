Элдридж - Священный роман

Элдридж - Священный роман
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Немного спустя голос отваживается говорить в нашем сердце снова, на этот раз более настойчиво. «Послушай, ты что‑то теряешь за всем этим. Ты страстно желаешь какой‑то истории любви, какого‑то приключения. Ты был создан для чего‑то большего. И знаешь об этом». Когда молодой пророк Самуил услышал голос Божий, взывающий к нему в ночи, он получил совет от своего наставника, Илии, как ответить на этот призыв. Но даже и в этом случае только с третьего раза он понял, что это был голос Бога. И вместо того чтобы игнорировать или упрекать этот голос, Самуил наконец выслушал его. В нашем современном прагматичном мире мы часто не имеем таких наставников, поэтому не понимаем, что это Господь говорит с нами в нашем сердце.

Из‑за того что мы долго не имели понятия о наших внутренних устремлениях, нам не удается узнать голос Того, Кто взывает к нам через них. Смущенные продолжающимся противодействием своего сердца праведной христианской жизни, некоторые из нас заглушают голос, запирая свое сердце на чердаке, питая его лишь хлебом и водой обязанностей и обязательств, пока оно совсем не умрет, а голос не станет тихим и слабым. Но иногда по ночам, когда наша защита не так сильна, мы по–прежнему слышим, как он взывает к нам, но настолько слабо, что это похоже на еле слышный шепот.

Кертис,Элдридж - Священный роман

Издательство «Шандал», 2012

ISBN 5–94861–029–2

288 с.

Кертис,Элдридж - Священный роман - Содержание

  • Потерянная жизнь сердца

  • Загадочная романтика

  • Жалящие Стрелы

  • История, которую стоит прожить

  • Неистовый Бог

  • Бог — Вечный Рассказчик

  • Возлюбленные

  • Враг: легенды о падении

  • Вероломные любовники

  • В пути

  • Учимся жить на небесных берегах

  • Путь домой

  • Эпилог.

  • Памятка паломника.

  • Об авторах.

  • Благодарность.

  • Библиография

Views 44
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books