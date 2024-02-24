Елеазар Авраам - Древнее Химическое Делание

Нужда и страх так велики и бремя так огромно, что они нас почти всех подавляют в мрачной могиле, где все успокоятся, мы должны будем стенать день и ночь, потому что Господь оставил нас и в Своем праведном гневе изгнал из нашей святыни, которая опустошена и предоставлена язычникам к поношению. Мы рассеяны повсюду, с издевательством и насмешками, среди тяжкого гнета находимся среди рабов язычников и неверных, должны претерпевать, страдать от всех подобных мучений. Здесь никто не хочет усердствовать в Законе и Святыне; поэтому, дорогие братья, я думал о вас, и снова немного ободрю вас и в вашем угнетенном состоянии снова утешу вас. Но прежде расскажу, как вы снова спасетесь и ободритесь, и тогда придет Герой, дав бой нашим врагам. И вскоре грядущий П^У сможет в триумфе радостно подняться, что вам предвещано через его предтечу и посланника Илью. Здесь все ваши враги должны будут преклонить свои колени к скамеечке. Тогда, одинокий, ты возликуешь, потому что те, кто угнетал, будут уничтожены А поядающим; но те, кто к вам благоволил, ко времени будут охотно подчиняться и служить вам. Но предостерегитесь, чтобы вы не были с ними связаны, потому что они должны нести бремя Господне, и таковые сделают вас подвластными рабам и прислуге. Они рассеяны между вами, чтобы их семя прекратилось и погибло, они будут дровосеками и 5?носами вашими, по слову Господнему. Посему, имейте терпение и претерпите все тягости. Но также сторонитесь и уходите от всяких соблазнов, придерживайтесь единого Бога Авраама, Исаака и Иакова. Подумайте, как часто Господь избавлял вас от ваших врагов, дабы вы придерживались Его, и все же, в конце концов, сердце Его страдает о том, чтобы освободить их от позорящей ноши, ибо им говорят, Пс. CXIV, 2, где ваш Бог, которого вы не знаете. Он не желает ничего иного, как только того, чтобы помнили о Его בדית Завете, что должно быть по Его предначертанию, и что ос- вобождение придет из Салема, то есть Maschiach, который преодолеет и побе- дит всех языческих правителей; здесь мы будем править с Ним, когда Он собе- рет нас со всех 4 сторон света. Он будет нашим владыкой и Maschiach. Славьте грядущего во имя Господне, Hoschianna владыке!

NB. Теперь, дабы вы могли иметь утешение в этом гнете, все же примите слова великого пророка Иеремии, Плач. V, 1 и сл., с вниманием в ваши сердца, когда он воззвал в своем плаче: «Вспомни Господи, что нами совершилось; при- зри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, дома на- ши - к иноплеменным; мы сделались сиротами, без отца, матери наши - как вдовы. V свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас пого- няют в шею, мы работаем, и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы были невежествены и совершали пригрешения, и посему убили этого Пастыря. Ах, не воспротивитъ- ся Герою, когда он в гневе своем рассержен, не пощадит до 3־го и 4־го колена. Но затем он погубит, когда увидит, что рабы господствуют над нами и некому изба- вить от рук их. С опасностью жизни от меча, в пустыне достаем хлеб себе. Ах, не бремя наших врагов нас поядает, разве лишь малость, но мы должны голодать! и будем как мертвые... Жен бесчестят на Сионе, девиц - в городах Иудейских. Кня- зья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношей дров. Старцы уже не сидят у ворот; юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой - род в род. Для чего совсем забываешь нас... Так пребыва- ем мы в поношении наших врагов во всех концах света. Неужели не слышишь наш вопль, Ты не оставишь нас навечно! Обрати нас к Тебе, Господи,... к нашим братьям, на нашу родину, обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем от- верг нас, прогневался на нас безмерно».

Вспомни все же нас и обрати нам милосердие! Мы должны нести бесче- стае, заслуженное нашими провинившимися отцами, провинившимися умы- шленно и неумышленно из рода в род. Твой гнев так ужасающ, чтобы он да смог бы погубить. Ах, вспомни снова нас и соедини нас с нашими братьями, охраняемыми Твоею дланью, выведи и спаси нас от ассирийцев.

Р. Авраам Елеазар - Древнее Химическое Делание

Прежде изложенное АВТОРОМ частью на латинском и арабском, а также частью на халдейском и сирийском языках, детям одним анонимом, переведенное на родной немецкий язык. Но теперь, наряду с имеющимися эстампами, фигурами, сосудами, печами, кратким предисловием, необходимым регистром, как также с прилагаемым ключом и теми же встречающимися иностранными словами, равно также некоторыми философскими правилами о философском камне дано для пользы и употребления всем любителям благородной Герметической Философии в II частях. - В открытую печать выпущено через IVUM GERVASIUM SCHWARTZBVRGCM P.M. & I.P.E., Второе издание, Лейпциг, 1760

Второе издание Лейпциг, 1760

Пер. с нем. — К.: “Пор-Рояль”, 2006. — 160 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 966-7068-234־

Р. Авраам Елеазар - Древнее Химическое Делание

В книге живым, изобразительным языком представлено практическое знание древних, то знание, которое мы называем Герметической Наукой. Именно на поиски и приобретение этого знания потратил долгие годы своей жизни кардинал Ришелье. Этот труд, входящий в серию 70 книг по герметизму, безусловно, как и все последующие, будет ценным приобретением для всех тех, кто действительно искренно стремится изучить герметизм. Объяснения символики, языка герметизма — в словарях и в весьма ценном индексе, прилагаемых в этой книге — помогут читателю глубже понять основы герметизма. Здесь мы видим, что настоящая наука, охватывающая не только практическую сторону жизни человека, но и духовную, существовала и существует повсеместно. Появление этой книги как раз и является еще одним шагом в деле изучения и познания этой науки.

Книга будет интересной не только любителям герметизма, но и историкам науки, студентам, философам, словом, всем тем, кому небезразлично познание Бытия.