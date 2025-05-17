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Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день

Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Витамин Б. Что это такое? Почему принимать его нужно каждый день, а курс длится всю жизнь? Речь не о цвет ной капусте, рыбе или дрожжах. И не о капсулах из ба ночки. В этой книге мы поговорим о Библии. Коротко о витаминах. В 14 веке Ху Сыхуэй - целитель и диетолог (в те годы он так, конечно, не назывался) при китайской династии Юань-написал трактат о том, как различные продуты действуют на здоровье человека, положив начало пониманию витаминов. Спустя пару веков страдающих от цинги мореплавателей стали подкармливать цитрусовыми, и они выздоравливали. Именно по этой причине в экспедициях Кука от цинги не умер ни один матрос. Витамины в большинстве своем организмом не вырабатываются. Мы потребляем их с пищей или, например, получаем, находясь под лучами солнца. Принимать их следует регулярно, а лучше всего каждый день. А как излечить и поддержать душу? В поисках решений мы и обращаемся к витамину Б, прописанному Самим Творцом. В наше время, названное эпохой постмодернизма, модным стал культ гуманизма, а также философские теории самодостаточности - как для душевного равновесия, так и для осознания этого мира. Отвергаются правила, обще принятые нормы, ограничения воли и свободы. Разумеется, тирания и человеческая деспотия ужасны. Но анархия, полное отсутствие ориентиров и общей морали не лучше. Наша душа не может жить в изоляции, используя толь ко собственные ресурсы. Бог сотворил людей для отношений. Человек ищет единения с Творцом. Поэтому мы молимся: нам нужна божественная помощь, поддержка, направление. Приглашаю вас вместе со мной читать Библию и размышлять над ней. Ежедневное изучение Писания всего лишь напоминает регулярный прием витаминов. Поэтому инструкция по применению, разумеется, условная. Как я вижу этот процесс?

Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день

Издатель ИП Михеев в. в., 2024. - 392 с.
ISBN: 978-5-6050181-3-1

Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день - Содержание

Вступительное слово
Глава 1. Состав, описание, форма выпуска: Что такое Живое Слово и Кто Его «сказал»
  • 1 Бог и я: Он всегда делает первый шаг
  • 2 Я и Бог: «мы знакомы»?
  • 3 Молитва — это часть диалога: не только «о чем», но и «с Кем»
  • 4 Кто написал письмо любви
  • 5 Бог и чувства
  • 6 Ищите Господа, ищите лица Его всегда
  • 7 Слово стало человеком
  • 8 Бог, Иисус и мы: Виноградарь, Лоза и ветви
Глава 2. Свойства Витамина Б: Христианские добродетели
  • 1 Страх Божий
  • 2 Благодарность
  • 3 Прощение
  • 4 Любовь
  • 5 Радость
  • 6 Мир
  • 7 Долготерпение
  • 8 Кротость
  • 9 Доброта и милосердие
  • 10 Чистота
  • 11 Дружба
Глава 3. Показания к применению: Когда и зачем нужна вера
  • 1 Чего просит душа
  • 2 Вопросы Богу: как услышать ответ
  • 3 На пути к вечности или Дорога домой
  • 4 В горе и в радости
  • 5 В здоровье и в болезни
  • 6 В богатстве и в бедности
Глава 4. Противопоказания: Как не надо читать Библию
  • 1 Что там у нас в зеркале?
  • 2 Кто такие фарисеи
  • 3 Бревна и соринки
  • 4 От большого ума
  • 5 Библия под следствием
  • 6 Как Он мог? О Боге в третьем лице
  • 7 Не все то золото, что блестит
  • 8 Не сотвори себе кумира, или Как люди придумывают себе богов
Глава 5. Способы применения и дозировка: Иногда, часто или постоянно
  • 1 Сила привычки
  • 2 Археологическая экспедиция
  • 3 День начинается вечером
  • 4 Размышляю ночью
  • 5 Как чашка утреннего кофе
  • 6 Средь бела дня
Глава 6. Побочные эффекты: Вот все бы хорошо, но…
  • 1 Стыд и чувство вины
  • 2 Лень
  • 3 Гордость
  • 4 Разочарование
  • 5 Потеря веры
  • 6 Сомнения
  • 7 Любовь к миру
  • 8 Уныние
  • 9 У меня не получится
Views 246
Rating 4.5 / 5
Added 17.05.2025
Author brat Vital
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4.5/5 (1)

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