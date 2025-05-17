Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день
Витамин Б. Что это такое? Почему принимать его нужно каждый день, а курс длится всю жизнь? Речь не о цвет ной капусте, рыбе или дрожжах. И не о капсулах из ба ночки. В этой книге мы поговорим о Библии. Коротко о витаминах. В 14 веке Ху Сыхуэй - целитель и диетолог (в те годы он так, конечно, не назывался) при китайской династии Юань-написал трактат о том, как различные продуты действуют на здоровье человека, положив начало пониманию витаминов. Спустя пару веков страдающих от цинги мореплавателей стали подкармливать цитрусовыми, и они выздоравливали. Именно по этой причине в экспедициях Кука от цинги не умер ни один матрос. Витамины в большинстве своем организмом не вырабатываются. Мы потребляем их с пищей или, например, получаем, находясь под лучами солнца. Принимать их следует регулярно, а лучше всего каждый день. А как излечить и поддержать душу? В поисках решений мы и обращаемся к витамину Б, прописанному Самим Творцом. В наше время, названное эпохой постмодернизма, модным стал культ гуманизма, а также философские теории самодостаточности - как для душевного равновесия, так и для осознания этого мира. Отвергаются правила, обще принятые нормы, ограничения воли и свободы. Разумеется, тирания и человеческая деспотия ужасны. Но анархия, полное отсутствие ориентиров и общей морали не лучше. Наша душа не может жить в изоляции, используя толь ко собственные ресурсы. Бог сотворил людей для отношений. Человек ищет единения с Творцом. Поэтому мы молимся: нам нужна божественная помощь, поддержка, направление. Приглашаю вас вместе со мной читать Библию и размышлять над ней. Ежедневное изучение Писания всего лишь напоминает регулярный прием витаминов. Поэтому инструкция по применению, разумеется, условная. Как я вижу этот процесс?
Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день
Издатель ИП Михеев в. в., 2024. - 392 с.
ISBN: 978-5-6050181-3-1
Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день - СодержаниеВступительное слово
Глава 1. Состав, описание, форма выпуска: Что такое Живое Слово и Кто Его «сказал»
- 1 Бог и я: Он всегда делает первый шаг
- 2 Я и Бог: «мы знакомы»?
- 3 Молитва — это часть диалога: не только «о чем», но и «с Кем»
- 4 Кто написал письмо любви
- 5 Бог и чувства
- 6 Ищите Господа, ищите лица Его всегда
- 7 Слово стало человеком
- 8 Бог, Иисус и мы: Виноградарь, Лоза и ветви
- 1 Страх Божий
- 2 Благодарность
- 3 Прощение
- 4 Любовь
- 5 Радость
- 6 Мир
- 7 Долготерпение
- 8 Кротость
- 9 Доброта и милосердие
- 10 Чистота
- 11 Дружба
- 1 Чего просит душа
- 2 Вопросы Богу: как услышать ответ
- 3 На пути к вечности или Дорога домой
- 4 В горе и в радости
- 5 В здоровье и в болезни
- 6 В богатстве и в бедности
- 1 Что там у нас в зеркале?
- 2 Кто такие фарисеи
- 3 Бревна и соринки
- 4 От большого ума
- 5 Библия под следствием
- 6 Как Он мог? О Боге в третьем лице
- 7 Не все то золото, что блестит
- 8 Не сотвори себе кумира, или Как люди придумывают себе богов
- 1 Сила привычки
- 2 Археологическая экспедиция
- 3 День начинается вечером
- 4 Размышляю ночью
- 5 Как чашка утреннего кофе
- 6 Средь бела дня
- 1 Стыд и чувство вины
- 2 Лень
- 3 Гордость
- 4 Разочарование
- 5 Потеря веры
- 6 Сомнения
- 7 Любовь к миру
- 8 Уныние
- 9 У меня не получится
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