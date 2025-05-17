Витамин Б. Что это такое? Почему принимать его нужно каждый день, а курс длится всю жизнь? Речь не о цвет ной капусте, рыбе или дрожжах. И не о капсулах из ба ночки. В этой книге мы поговорим о Библии. Коротко о витаминах. В 14 веке Ху Сыхуэй - целитель и диетолог (в те годы он так, конечно, не назывался) при китайской династии Юань-написал трактат о том, как различные продуты действуют на здоровье человека, положив начало пониманию витаминов. Спустя пару веков страдающих от цинги мореплавателей стали подкармливать цитрусовыми, и они выздоравливали. Именно по этой причине в экспедициях Кука от цинги не умер ни один матрос. Витамины в большинстве своем организмом не вырабатываются. Мы потребляем их с пищей или, например, получаем, находясь под лучами солнца. Принимать их следует регулярно, а лучше всего каждый день. А как излечить и поддержать душу? В поисках решений мы и обращаемся к витамину Б, прописанному Самим Творцом. В наше время, названное эпохой постмодернизма, модным стал культ гуманизма, а также философские теории самодостаточности - как для душевного равновесия, так и для осознания этого мира. Отвергаются правила, обще принятые нормы, ограничения воли и свободы. Разумеется, тирания и человеческая деспотия ужасны. Но анархия, полное отсутствие ориентиров и общей морали не лучше. Наша душа не может жить в изоляции, используя толь ко собственные ресурсы. Бог сотворил людей для отношений. Человек ищет единения с Творцом. Поэтому мы молимся: нам нужна божественная помощь, поддержка, направление. Приглашаю вас вместе со мной читать Библию и размышлять над ней. Ежедневное изучение Писания всего лишь напоминает регулярный прием витаминов. Поэтому инструкция по применению, разумеется, условная. Как я вижу этот процесс?



Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день

Издатель ИП Михеев в. в., 2024. - 392 с.

ISBN: 978-5-6050181-3-1

Елена Вутен - Витамин Б - Принимать каждый день - Содержание

1 Бог и я: Он всегда делает первый шаг

2 Я и Бог: «мы знакомы»?

3 Молитва — это часть диалога: не только «о чем», но и «с Кем»

4 Кто написал письмо любви

5 Бог и чувства

6 Ищите Господа, ищите лица Его всегда

7 Слово стало человеком

8 Бог, Иисус и мы: Виноградарь, Лоза и ветви

1 Страх Божий

2 Благодарность

3 Прощение

4 Любовь

5 Радость

6 Мир

7 Долготерпение

8 Кротость

9 Доброта и милосердие

10 Чистота

11 Дружба

1 Чего просит душа

2 Вопросы Богу: как услышать ответ

3 На пути к вечности или Дорога домой

4 В горе и в радости

5 В здоровье и в болезни

6 В богатстве и в бедности

1 Что там у нас в зеркале?

2 Кто такие фарисеи

3 Бревна и соринки

4 От большого ума

5 Библия под следствием

6 Как Он мог? О Боге в третьем лице

7 Не все то золото, что блестит

8 Не сотвори себе кумира, или Как люди придумывают себе богов

1 Сила привычки

2 Археологическая экспедиция

3 День начинается вечером

4 Размышляю ночью

5 Как чашка утреннего кофе

6 Средь бела дня

1 Стыд и чувство вины

2 Лень

3 Гордость

4 Разочарование

5 Потеря веры

6 Сомнения

7 Любовь к миру

8 Уныние

9 У меня не получится

Вступительное словоГлава 1. Состав, описание, форма выпуска: Что такое Живое Слово и Кто Его «сказал»Глава 2. Свойства Витамина Б: Христианские добродетелиГлава 3. Показания к применению: Когда и зачем нужна вераГлава 4. Противопоказания: Как не надо читать БиблиюГлава 5. Способы применения и дозировка: Иногда, часто или постоянноГлава 6. Побочные эффекты: Вот все бы хорошо, но…