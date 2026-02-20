Элиаде - Аспекты мифа

«Аспекты мифа» — небольшая, но очень емкая и яркая книга, в которой сложность исследуемой проблемы сполна компенсируется легкостью литературного языка, а насыщенность повествования — четкой структурой изложения. Именно эти достоинства выделяют ее среди безусловно неординарных работ Мирчи Элиаде (1907–1986) — одного из выдающихся религиоведов и культурологов ХХ в. Эта книга представляет собой сжатое изложение его фундаментального труда, впервые вышедшего в Париже в 1949 г. под названием «Трактат по истории религий» («Traite d’Histoire des Religions»).

Работать над ним Элиаде начал в 1940 г., когда, оказавшись в Англии, получил возможность посещать библиотеки Британского музея и Оксфорда, а задумал, вероятно, еще раньше, поскольку основу «Трактата» составил курс лекций по истории религий, прочитанный им в тридцатые годы в Бухарестском университете. Сам Элиаде придавал этой работе большое значение и считал своим основным трудом по феноменологии религий, исследующим структуру и морфологию сакрального. Через всю книгу автор проводит идею о непреходящей «ностальгии по раю» и стремлении к сакрализации Космоса. Он касается здесь функций мифа и символических структур как универсальных способов ориентации человека в мире.

Элиаде Мирча - Аспекты мифа

Пер. с фр. В.П. Большакова

6-е изд.

М.: Академический проект, 2020, 235 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-3271-2

Элиаде Мирча - Аспекты мифа - Оглавление

Мифы Мирчи Элиаде

Предисловие

Глава I. Структура мифов

Глава II. Магическое значение мифов о происхождении мира

Глава III. Мифы и ритуалы обновления

Глава IV. Эсхатология и космогония

Глава V. Время может быть укрощено

Глава VI. Мифология, онтология, история

Глава VII. Мифы памяти и забвения

Глава VIII. Величие и упадок мифов

Глава IX. Пережитки и скрытые формы мифа

Приложение 1. Мифы и волшебные сказки

Приложение 2. Избранная библиография

Комментарии

Е. Строганова. М. Элиаде: жизнь и творчество

Библиография