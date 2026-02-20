Элиаде - Аспекты мифа

«Аспекты мифа» — небольшая, но очень емкая и яркая книга, в которой сложность исследуемой проблемы сполна компенсируется легкостью литературного языка, а насыщенность повествования — четкой структурой изложения. Именно эти достоинства выделяют ее среди безусловно неординарных работ Мирчи Элиаде (1907–1986) — одного из выдающихся религиоведов и культурологов ХХ в. Эта книга представляет собой сжатое изложение его фундаментального труда, впервые вышедшего в Париже в 1949 г. под названием «Трактат по истории религий» («Traite d’Histoire des Religions»).
Работать над ним Элиаде начал в 1940 г., когда, оказавшись в Англии, получил возможность посещать библиотеки Британского музея и Оксфорда, а задумал, вероятно, еще раньше, поскольку основу «Трактата» составил курс лекций по истории религий, прочитанный им в тридцатые годы в Бухарестском университете. Сам Элиаде придавал этой работе большое значение и считал своим основным трудом по феноменологии религий, исследующим структуру и морфологию сакрального. Через всю книгу автор проводит идею о непреходящей «ностальгии по раю» и стремлении к сакрализации Космоса. Он касается здесь функций мифа и символических структур как универсальных способов ориентации человека в мире.
Элиаде Мирча - Аспекты мифа
Пер. с фр. В.П. Большакова
6-е изд.
М.: Академический проект, 2020, 235 с.
Серия "Философские технологии: религиоведение"
ISBN 978-5-8291-3271-2
Элиаде Мирча - Аспекты мифа - Оглавление
Мифы Мирчи Элиаде
Предисловие
Глава I. Структура мифов
Глава II. Магическое значение мифов о происхождении мира
Глава III. Мифы и ритуалы обновления
Глава IV. Эсхатология и космогония
Глава V. Время может быть укрощено
Глава VI. Мифология, онтология, история
Глава VII. Мифы памяти и забвения
Глава VIII. Величие и упадок мифов
Глава IX. Пережитки и скрытые формы мифа
Приложение 1. Мифы и волшебные сказки
Приложение 2. Избранная библиография
Комментарии
Е. Строганова. М. Элиаде: жизнь и творчество
Библиография
