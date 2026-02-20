Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 1

Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, **Eschatology, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Последний трехтомный труд румынского философа и писателя Мирчи Элиаде (1907-1986) подводит - итог всей его жизни в науке

От автора. Многие годы я лелеял замысел небольшой емкой книги, которую можно прочесть за несколько дней. Потому что чтение «на одном дыхании» дает в первую очередь представление о фундаментальном единстве религиозных феноменов и одновременно — о неистощимой новизне способов их выражения. Читатель такой книги получил бы возможность подступиться к ведийским гимнам, к брахманам и упанишадам спустя всего несколько часов после того, как перед ним предстали идеи и верования палеолитической эпохи, Месопотамии, Египта; он открыл бы для себя Шанкару, тантризм и Миларепу, ислам, Иоахима Флорского или Парацельса наутро после размышлений о Заратустре, Гаутаме Будде и даосизме, об эллинских мистериях, взлете христианства, о гностицизме, алхимии или о мифологии Грааля; он встретил бы немецких просветителей и романтиков, Гегеля, Макса Мюллера, Фрейда, Юнга и Бонхёффера вскоре после Кетцаль-коатля и Виракочи, двенадцати альвов и Григория Паламы, ранних каббалистов, Авиценны или Эйсайя.

Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 1. От каменного века до элевсинских мистерий

Перев. с фр.

М., Критерион, 2001, 464 с.

ISBN 5-901337-02-6

ISBN 5-901337-03-4 (том I)

Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 1. От каменного века до элевсинских мистерий - Содержание

  • Глава I ВНАЧАЛЕ… МАГИКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА

  • Глава II САМАЯ ДОЛГАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОТКРЫТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ — МЕЗОЛИТ И НЕОЛИТ

  • Глава III РЕЛИГИИ МЕСОПОТАМИИ

  • Глава IV РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

  • Глава V МЕГАЛИТЫ, ХРАМЫ, ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: ЗАПАД ЕВРОПЫ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ДОЛИНА ИНДА

  • Глава VI РЕЛИГИЯ ХЕТТОВ И ХАНААНЕЕВ

  • Глава VII "КОГДА ИЗРАИЛЬ БЫЛ МЛАДЕНЦЕМ…"

  • Глава VIII РЕЛИГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ. ВЕДИЙСКИЕ БОГИ

  • Глава IX ИНДИЯ ДО ГАУТАМЫ БУДДЫ: ОТ КОСМИЧЕСКОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ДО ВЫСШЕГО ТОЖДЕСТВА "АТМАН-БРАХМАН"

  • Глава X ЗЕВС И ГРЕЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

  • Глава XI ОЛИМПИЙЦЫ И ГЕРОИ

  • Глава XII ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ

  • Глава XIII ЗАРАТУСТРА И РЕЛИГИЯ ИРАНЦЕВ

  • Глава XIV РЕЛИГИЯ ИЗРАИЛЯ ВО ВРЕМЕНА ЦАРЕЙ И ПРОРОКОВ

  • Глава XV ДИОНИС, ИЛИ ВОЗВРАЩЕННОЕ БЛАЖЕНСТВО

