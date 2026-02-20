Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 2
Второй том фундаментального труда «История веры и религиозных идей» охватывает один из самых динамичных периодов в истории человечества — эпоху «осевого времени» и становления мировых религий. Мирча Элиаде анализирует духовные течения, которые радикально изменили вектор развития цивилизации, от возникновения буддизма в Индии до превращения христианства в доминирующую силу Римской империи.
В центре внимания автора — великие реформаторы и новые концепции спасения. Элиаде детально исследует учение Будды, акцентируя внимание на его «технике» освобождения от страдания. Параллельно он рассматривает развитие иудаизма в эпоху пророков, эволюцию древнегреческой религии и философии (от орфизма до Платона), а также иранский дуализм Заратустры. Автор показывает, как в этот период личная вера и этика начинают преобладать над государственными культами и обрядами.
Особое место в томе занимает анализ раннего христианства. Элиаде рассматривает его не изолированно, а в контексте эллинистического мира, мистериальных культов и иудейского мессианства. Он подчеркивает парадоксальность «христианской иерофании» — воплощения Бога в человеке и истории, что стало кульминацией долгого поиска сакрального в древних культурах. Книга представляет историю религий не как перечень догм, а как непрерывную драму человеческого духа, стремящегося найти смысл в меняющемся мире.
Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства
Перев. с фр.
М., Критерион, 2002, 512 с.
ISBN 5-901337-02-6
ISBN 5-901337-07-7 (том II)
Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства - Содержание
Глава XVI РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
Глава XVII БРАХМАНИЗМ И ИНДУИЗМ: ПЕРВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ДОКТРИНЫ И СПОСОБЫ СПАСЕНИЯ
Глава XVIII БУДДА И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
Глава ХIХ ПОСЛАНИЕ БУДДЫ: ОТ СТРАХА ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ К БЛАЖЕНСТВУ НЕСКАЗАННОГО
Глава XX РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ: ОТ ИСТОКОВ ДО ВАКХАНАЛИЙ (прибл. 186 г. до н. э.)
Глава ХХI КЕЛЬТЫ, ГЕРМАНЦЫ, ФРАКИЙЦЫ И ГЕТЫ
Глава ХХII ОРФЕЙ, ПИФАГОР И НОВАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
Глава ХХIII ИСТОРИЯ БУДДИЗМА ОТ МАХАКАШЬЯПЫ ДО НАГАРДЖУНЫ
Глава XXIV СИНТЕЗ ИНДУИЗМА: «МАХАБХАРАТА» И "БХАГАВАД-ГИТА"
Глава XXV ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ИУДЕЙСТВА: ОТ АПОКАЛИПСИСОВ ДО ВОЗВЫШЕНИЯ ТОРЫ
Глава XXVI СИНКРЕТИЗМ И ТВОРЧЕСТВО В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ: ОБЕЩАНИЕ СПАСЕНИЯ
Глава XXVII НОВЫЙ ИРАНСКИЙ СИНТЕЗ
Глава XXVIII РОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
Глава ХХIХ ЯЗЫЧЕСТВО, ХРИСТИАНСТВО И ГНОЗИС В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРОВ
Глава XXX СУМЕРКИ БОГОВ
