Второй том фундаментального труда «История веры и религиозных идей» охватывает один из самых динамичных периодов в истории человечества — эпоху «осевого времени» и становления мировых религий. Мирча Элиаде анализирует духовные течения, которые радикально изменили вектор развития цивилизации, от возникновения буддизма в Индии до превращения христианства в доминирующую силу Римской империи.

В центре внимания автора — великие реформаторы и новые концепции спасения. Элиаде детально исследует учение Будды, акцентируя внимание на его «технике» освобождения от страдания. Параллельно он рассматривает развитие иудаизма в эпоху пророков, эволюцию древнегреческой религии и философии (от орфизма до Платона), а также иранский дуализм Заратустры. Автор показывает, как в этот период личная вера и этика начинают преобладать над государственными культами и обрядами.

Особое место в томе занимает анализ раннего христианства. Элиаде рассматривает его не изолированно, а в контексте эллинистического мира, мистериальных культов и иудейского мессианства. Он подчеркивает парадоксальность «христианской иерофании» — воплощения Бога в человеке и истории, что стало кульминацией долгого поиска сакрального в древних культурах. Книга представляет историю религий не как перечень догм, а как непрерывную драму человеческого духа, стремящегося найти смысл в меняющемся мире.

Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства

Перев. с фр.

М., Критерион, 2002, 512 с.

ISBN 5-901337-02-6

ISBN 5-901337-07-7 (том II)

