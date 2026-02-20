Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 3 - От Магомета до Реформации

В 474 г. последний римский император Запада Ромул Августул был низложен предводителем варваров Одоакром. Долгое время историки условно считали 474 г. рубежом между Античностью и Средневековьем. Однако в посмертном (1937) издании книги Анри Пиренна «Магомет и Карл Великий» этот во прос был поставлен под совершенно другим углом. Знаменитый бельгийский историк привлекает внимание к нескольким показательным явлениям. Например, к тому, что имперские социальные структуры продолжают свое существование на протяжении еще двух последующих веков.

Более того, варварские короли VI и VII вв. пользуются римскими принципами управления и сохраняют звания и титулы, унаследованные от времен империи. К тому же не прекращаются торговые отношения с Византией и Азией. По мнению Пиренна, разрыв между Западом и Востоком произошел в VIII в., и причиной ему послужило мусульманское нашествие. Изолированный от культурных центров Средиземноморья, разоряемый постоянными набегами и внутренними распрями, Запад погружается в пучину «варварства». Из руин восстанет новое общество, которое будет основано на сельскохозяйственной автономии и примет форму феодализма. Упорядочить этот новый мир, мир Средневековья, удастся Карлу Великому.

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 3 - От Магомета до Реформации

Пер. с фр. Н.Б. Абалаковой, С.Г. Балашовой, А.Д. Давыдова, Н.Н. Кулаковой, А.А. Старостиной

М.: Академический проект, 2020, 349 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-8-5-8291-3296-5

Элиаде Мирча - История веры и религиозных идей - Том 3 - От Магомета до Реформации - Оглавление

Глава XXXI. Религии Древней Евразии: тюрко-монголы, финно-угры, балто-славяне

Глава XXXII. Христианские церкви до иконоборческой смуты (VIII–IX вв.)

Глава XXXIII. Магомет и расцвет ислама

Глава XXXIV. Западное католичество от Карла Великого до Иоахима Флорского

Глава XXXV. Мусульманское богословие и мистика

Глава XXXVI. Иудаизм от восстания Бар Кохбы до хасидизма

Глава XXXVII. Религиозные течения в Европе: от позднего Средневековья до начала Реформации

Глава XXXVIII. Религия, магия и герметическая традиция до и после Реформации

Глава XXXIX. Тибетские религии

Сокращения

Критическая библиография

Указатель

Послесловие (В.Я. Петрухин)

Комментарии (В.Я. Петрухин)