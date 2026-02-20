Труд «Йога: бессмертие и свобода» является фундаментальным исследованием, в котором Мирча Элиаде анализирует йогу как радикальный метод освобождения человека от диктата времени и материи. Автор рассматривает классическую систему Патанджали не просто как философию, а как практическую «антропологическую технику». Главная цель йогина, по Элиаде, заключается в достижении абсолютной автономии и разрыве цепи причинно-следственных связей (кармы), что позволяет духу вернуться в свое первоначальное, чистое состояние.

Элиаде подробно разбирает структуру восьмиступенчатого пути, акцентируя внимание на парадоксе: через жесткое самоограничение и дисциплину тела человек обретает высшую свободу. Он вводит важное различие между «экстазом» и йогическим «энтазом» — состоянием глубокого погружения внутрь себя, которое ведет к обретению бессмертия еще при жизни. Книга мастерски связывает древние архаические ритуалы Индии с метафизикой классической йоги, представляя её как величайший в истории человечества эксперимент по завоеванию духовной независимости.

Мирча Элиаде - Избранные сочинения-4 - Йога - Бессмертие и свобода - Патанджали и йога

Перев. с фр.

М.: Ладомир, 2013, 560 с.

ISBN 978-5-86218-512-6

Мирча Элиаде - Избранные сочинения-4 - Йога - Бессмертие и свобода - Патанджали и йога - Содержание

З. А. Канаева. От редактора

А. В. Пахожов. Мирна Элиаде: йогин и исследователь йоги

ЙОГА. БЕССМЕРТИЕ И СВОБОДА Перевод с французского А. Л. Антипенко

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава I. УЧЕНИЕ ЙОГИ

Глава II. ТЕХНИКА ДОСТИЖЕНИЯ АВТОНОМНОСТИ

Глава III. ЙОГА И БРАХМАНИЗМ

Глава IV. ТРИУМФ ЙОГИ

Глава V. ЙОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В БУДДИЗМЕ

Глава VI. ЙОГА И ТАНТРИЗМ

Глава VII. ЙОГА И АЛХИМИЯ

Глава УIII. ЙОГА И АБОРИГЕННАЯ ИНДИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

ПАТАНДЖАЛИ И ЙОГА Перевод с французского Р. К Черниковой

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ЙОГА ПАТАНДЖАЛИ

Глава II. ТЕХНИКИ ЙОГИ

Глава III. АСКЕТЫ, ЭКСТАТИКИ И СОЗЕРЦАТЕЛИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Глава IV. БУДДИЗМ, ТАНТРИЗМ, ХАТХА-ЙОГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНОЛОГИЯ

КОММЕНТАРИИ. Сост. Н. А. Канаева

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. Сост. Н. А. Канаева

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН. Сост. Н. А. Канаева при участии Я. О. Лепетюхиной

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ. Сост. Н. А. Канаева при участии Я. О. Лепетюхиной