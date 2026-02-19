Элиаде - Миф и вечность
В этом сборнике Мирча Элиаде исследует фундаментальную потребность «человека религиозного» (homo religiosus) выйти за пределы исторического времени и вернуться к мифическому истоку — Illud Tempus. Автор анализирует структуру мифа не как ложного повествования, а как онтологического прорыва, позволяющего человеку прикоснуться к вечности.
Элиаде рассматривает такие темы, как символика центра, мифы о сотворении и космогонии, показывая, как ритуал актуализирует сакральное время здесь и сейчас. Это глубокое исследование механизмов, с помощью которых традиционное сознание преодолевает «террор истории», обретая опору в непреходящих смыслах.
Мирча Элиаде - Миф и вечность - Исследование мифологии в «Эраносе»
М.: Клуб Касталия, 2018.— 340 с.
ISBN 978-5-519-60773-5
Мирча Элиаде - Миф и вечность - Исследование мифологии в «Эраносе» - Содержание
Психология и история религий: символика центра
Время и вечность в индийской мысли
Сила и Сакральное в истории Религий
Мать-земля и космическая Иерогамия
Мистерии и духовное обновление в неевропейских религиях
Творческая сила мифа
Значение внутреннего света
Coincidentia oppositorum. «Симпатия» к Мефистофелю
Религиозный аспект космического обновления
Мифы и символы веревки
Творец и его "Тень"
Рай и утопия: ифическая география и эсхатология
Мифы о битве и отдыхе. Диады и полярности
