В этом сборнике Мирча Элиаде исследует фундаментальную потребность «человека религиозного» (homo religiosus) выйти за пределы исторического времени и вернуться к мифическому истоку — Illud Tempus. Автор анализирует структуру мифа не как ложного повествования, а как онтологического прорыва, позволяющего человеку прикоснуться к вечности.

Элиаде рассматривает такие темы, как символика центра, мифы о сотворении и космогонии, показывая, как ритуал актуализирует сакральное время здесь и сейчас. Это глубокое исследование механизмов, с помощью которых традиционное сознание преодолевает «террор истории», обретая опору в непреходящих смыслах.

Мирча Элиаде - Миф и вечность - Исследование мифологии в «Эраносе»

М.: Клуб Касталия, 2018.— 340 с.

ISBN 978-5-519-60773-5

Мирча Элиаде - Миф и вечность - Исследование мифологии в «Эраносе» - Содержание

Психология и история религий: символика центра

Время и вечность в индийской мысли

Сила и Сакральное в истории Религий

Мать-земля и космическая Иерогамия

Мистерии и духовное обновление в неевропейских религиях

Творческая сила мифа

Значение внутреннего света

Coincidentia oppositorum. «Симпатия» к Мефистофелю

Религиозный аспект космического обновления

Мифы и символы веревки

Творец и его "Тень"

Рай и утопия: ифическая география и эсхатология

Мифы о битве и отдыхе. Диады и полярности