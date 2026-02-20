Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Элиаде - Мифы, сновидения, мистерии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Shamanism
Series Философские технологии. Религиоведение (9 books)

Главы этой книги не претендуют на систематическое исследование взаимосвязей между определенными составными частями религиозного космоса, такими как мифы и таинства, и миром сновидений. Эта проблема может пленить психолога или даже философа, но имеет меньшую значимость для историка религий, а именно в этом качестве я подготовил нижеследующие выкладки для прочтения. Дело не в том, что историку религий нечего почерпнуть из всех последних открытий аналитической психологии.

Он просто не обязан отказываться от точки зрения, соответствующей его собственной задаче понимания различных религиозных мировоззрений, открываемых его документами. Поступая таким образом, он просто взял бы на себя работу психолога, и можно с уверенностью сказать, что ничего бы этим не добился.

Элиаде Мирча - Мифы, сновидения, мистерии

Пер. с англ. А.П. Хомика

М.: Академиче ский проект, 2019, 254 с.

Серия "Философские технологии. Религиоведение"

ISBN 978-5-8291-2304-8

Элиаде Мирча - Мифы, сновидения, мистерии - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к первому изданию

Современные верования

  • I. Мифы современного мира

  • II. Миф о благородном дикаре, или Престиж начала

  • III. Ностальгия по раю в примитивных преданиях

  • IV. Чувственное восприятие и мистические переживания у примитивных людей

  • V. Символизм вознесения и «сны наяву»

  • VI. Сила и священность в истории религий

  • VII. Мать-Земля и космические иерогамии

  • VIII. Таинства и духовное возрождение

  • IX. Религиозный символизм и обеспокоенность современного человека

Views 106
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

