Элиаде - Мифы, сновидения, мистерии

Главы этой книги не претендуют на систематическое исследование взаимосвязей между определенными составными частями религиозного космоса, такими как мифы и таинства, и миром сновидений. Эта проблема может пленить психолога или даже философа, но имеет меньшую значимость для историка религий, а именно в этом качестве я подготовил нижеследующие выкладки для прочтения. Дело не в том, что историку религий нечего почерпнуть из всех последних открытий аналитической психологии.

Он просто не обязан отказываться от точки зрения, соответствующей его собственной задаче понимания различных религиозных мировоззрений, открываемых его документами. Поступая таким образом, он просто взял бы на себя работу психолога, и можно с уверенностью сказать, что ничего бы этим не добился.

Элиаде Мирча - Мифы, сновидения, мистерии

Пер. с англ. А.П. Хомика

М.: Академиче ский проект, 2019, 254 с.

Серия "Философские технологии. Религиоведение"

ISBN 978-5-8291-2304-8

Элиаде Мирча - Мифы, сновидения, мистерии - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к первому изданию

Современные верования