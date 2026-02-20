Элиаде - Священные тексты народов мира

Поводом к составлению антологии религиозных текстов послужили для меня первые годы преподавания истории религий в Чикагском университете. Рассматривая одну специфическую проблему, я рассчитывална то, что мои студенты прочтут по крайней мере некоторые основные первоисточники; но вскоре я обнаружил, что не в состоянии порекомендовать им ни одной монографии, где можно было бы найти собрание важнейших текстов, посвященных, например, верховным богам, космогоническим мифам, представлениям о смерти и загробной жизни и т. д. Хотя у нас имеется много сборников текстов (некоторые из них блестящи), посвященных важнейшим религиям, на английском языке нет ни одной всеобъемлющей антологии, в которой религиозные тексты были бы распределены по темам и рубрикам. Мне кажется, только прочитав некоторое количество религиозных текстов, посвященных одному и тому же предмету (космогонии, инициации, мифам о происхождении смерти), студент сможет уловить их структурные сходства и различия.

Любая тематическая классификация религиозных текстов чревата определенной произвольностью. Например, некоторые тексты, помещенные в главе о божественных существах, с таким же успехом могли войти в главы о космогониях или религиозных спекуляциях. Но эта книга написана для того, чтобы сначала быть прочитанной от начала до конца и только после этого использоваться в качестве справочника. Перекрестный указатель поможет читателю — при желании — последовательно изучить все тексты, относящиеся к отдельной религии или к особому культурно-географическому комплексу, будь то Месопотамия, Древняя Греция, Индия (или только одну часть индийской религии — ведизм, брахманизм, буддизм и т. д.) или «первобытные» общества (посетив по отдельности Австралию, Океанию, Африку, Азию, Северную или Южную Америку). Непросто было решить, в каких пропорциях должны быть приведены тексты, представляющие различные религии и культурно-географические комплексы. По понятным причинам я стремился включить наиболее репрезентативные религиозные тексты; с другой стороны, тематическая классификация побуждала меня иллюстрировать все важные религиозные верования, представления, обряды и институты. Так, например, обильно цитируя Даодэцзин, ведийские гимны и упанишады, я был вынужден экономить на китайских и индийских ритуалах. По очевидным причинам только ограниченное число текстов могли быть перепечатаны целиком.

Пер. с англ. В. Федорина

М.: КРОН-ПРЕСС, 1998, 624 с.

Серия «Академия»

ISBN 5-232-01036-0

Мирча Элиаде - Священные тексты народов мира - Содержание