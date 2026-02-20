Элиаде - Трактат по истории религий

Нельзя сказать, что науки в нашем веке устаревают слишком быстро, ведь у них есть особая привилегия — не спешить навстречу своей смерти. И все же как быстро меняется их облик! Религиоведение в этом отношении ничем не отличается от наук о числах или о небесных светилах.

Лет пятьдесят тому назад, и даже позднее, ученые верили: еще немного — и все можно будет объяснить, сведя религиозные феномены к некоему единому первоэлементу, растворив их в какомто общем понятии, извлеченном на свет из глубины южных морей, ибо все религии, от самых примитивных до самых сложных, суть лишь различные проявления этой маны, этой рассеянной по всему миру загадочной силы, которая лишена собственных очертаний, но может принимать любые формы; этой не поддающейся описанию субстанции, чьим характерным свойством и является способность ставить в тупик нашу мысль.

Элиаде Мирча - Трактат по истории религий

Пер. с фр. А. А. Васильева

М.: Академический проект, 2018, 394 с.

Серия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-2236-2

Элиаде Мирча - Трактат по истории религий - Оглавление

Предисловие (Ж. Дюмезиль)

Предисловие автора

Глава 1. Предварительные замечания: структура и морфология сакрального

Глава 2. Небо: боги Неба, небесные обряды и символы

Глава 3. Солнце и солярные культы

Глава 4. Луна и мистика Луны

Глава 5. Вода и символика вод

Глава 6. Сакральные камни: эпифании, знаки и формы

Глава 7. Земля, женщина и плодовитость

Глава 8. Растительность. Символы и обряды обновления

Глава 9. Земледелие и культы плодородия

Глава 10. Сакральное пространство: храм, дворец, «центр мира»

Глава 11. Сакральное время и миф о вечном возвращении

Глава 12. Морфология и функция мифов

Глава 13. Структура символов

Заключение