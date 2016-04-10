Хасидизм, еврейское народное мистическое движение, проникнутое пафосом религиозного возрождения, зародилось в первой половине XVIII века на Украине, в Подолии и на Волыни. Оно во многом было реакцией на казацкие погромы Богдана Хмельницкого, на разочарование в лжемессии Шабтае Цви, обещавшем конец света в 1666 году, и, наконец, на упадок институтов еврейской власти, прежде всего — Совета четырех земель, центрального органа еврейского самоуправления в Восточной Европе.

Основателем хасидизма был Исраэль бен Элиезер Баал Шем Тов (1700— 1760), («Обладатель благого Имени», «Добрый чудотворец»), или сокращенно Бешт, осознавший, что для оживления восточноевропейского еврейства нужны новые жизненные идеалы, новые лидеры и новая литература.

Новое учение изменило устоявшуюся еврейскую шкалу ценностей, поставив молитву, религиозный экстаз, истории, передающиеся из уст в уста и, главное, святость, таящуюся в повседневной жизни, на один уровень с изучением Талмуда. Ученость перестала быть единственным путем к достижению близости и единения со Всевышним.

Для руководства общиной успехов в талмудических штудиях оказалось недостаточно. В целом ряде польских и украинских местечек появились харизматические лидеры. Со временем центральное место в хасидизме заняли отношения между учителем — цадиком («праведником») и его приверженцами. Эти отношения сохранялись на протяжении поколений, образовались целые династии цадиков, окруженных последователями-хасидами. Различные течения в хасидизме получали название от местечек в Восточной Европе (а позднее и в других регионах), с которыми были связаны важные события в жизни цадика: это могла быть его родина, или местечко, где он основал свой двор, или место, где он умер. К концу XVIII иска хасидизм превратился из маргинальной группы, преследуемой ортодоксальным большинством, в широкое народное движение. Со временем он стал одним из основных религиозных течений в Восточной Европе и приобрел значительное распространение в еврейских общинах Австро-Венгерской и Российской империй.

Яффа Элиах - Бог здесь больше не живет. Хасидские истории эпохи Катастрофы – Верхняя полка

Москва, Мосты культуры/Гешарим, 2015 г. — 288 с.

ISBN 978-593273-409-4

Яффа Элиах - Бог здесь больше не живет. Хасидские истории эпохи Катастрофы – Верхняя полка - Содержание

Хасидизм зародился в России. Предисловие автора к русскому изданию (Перевод с английского Г. Зелениной)

Введение

ХАСИДСКИЕ ИСТОРИИ КАТАСТРОФЫ

Один. ПРЕДКИ И ВЕРА

Два. ДРУЖБА

Три. ОДИНОКИЙ ДУХ

Четыре. У ВРАТ СВОБОДЫ

Примечания

Приложение. Закон и вера в эпоху Катастрофы раби Калонимус Калман Шапира, ребе из Песячны Глоссарий

Алфавитный указатель географических названий

Алфавитный указатель имен собственных

Яффа Элиах - Бог здесь больше не живет. Хасидские истории эпохи Катастрофы – Верхняя полка – Хасидизм зародился в России

Я счастлива, что моя книга «Хасидские истории эпохи Катастрофы» увидит свет на русском языке. Хотя она уже переведена на многие языки, русский перевод имеет особую значимость, ведь хасидизм зародился именно в Российской империи.

Долгие годы я занималась не только исследованием Холокоста, но и российской интеллектуальной историей, а также историей жизни еврейского общества и его позитивных отношений с обществом нееврейским Я преподавала, читала лекции, писала статьи и книги, открывала музеи и выставки и устраивала всякие мероприятия на эту тему в школах, готовила специальные учебные материалы, собирала фотографии и документы. Мои усилия по внедрению исследований Холокоста в американской высшей школе принесли плоды. Мне также удалось открыть первый в США «Центр по изучению Холокоста», занимающийся сбором документов и научной работой. 12 октября 1976 года президент Форд и ряд крупных государственных чиновников посетили наш центр и высоко оценили нашу работу. Тогда мы решили открыть мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне. После поражения Форда на президентских выборах 1976 года новый президент Картер поддержал эту идею, и я стала членом комиссии по Холокосту. Для подготовки к открытию музея в Вашингтоне президент Картер отправил нас в поездку по Польше и Советскому Союзу. В августе 1979 года мы работали в России и Украине, собирали материалы, прежде всего в Киеве и Москве, встречались с важными людьми, участвовали в официальных мероприятиях.

Впоследствии я еще много раз ездила в Россию — собирать материал для музеев, различных выставок и моей книги «Там когда-то был целый мир: 900-летняя хроника штетла Эйшишки». Моя выставка «Башня жизни» в Музее Холокоста в Вашингтоне стала самой волнующей и интересной выставкой музея. Ее посещают ежегодно миллионы людей. Знаменательно, что 85,5% посетителей Музея Холокоста — неевреи. И многие из них говорят или пишут о моей выставке, что они раньше «никогда не думали, что евреи и их дети так красивы». В 1999 году я решила построить город-музей в Ришоне ле-Ционе, в Израиле. Этот город-музей под названием «Штетл — музей живой истории еврейского мира» будет воссозданием исчезнувшего прошлого, тысячелетней истории еврейских общин, ашкеназов и сефардов, их культуры и традиций, их вклада в историю тех стран, где они осели и их связей с окружающими нациями.

Благодаря щедрой помощи фонда Керен Каемет первый участок леса нашего Штетла, «Леса жизни», был засажен в январю 2005 года. Этот лес посвящен памяти полутора миллионов еврейских детей, погибших во время Холокоста, а также тем детям, которые выжили и стали строить новую еврейскую жизнь. Мы также планируем открыть в «Лесу жизни» образовательные центры для детей, подростков и взрослых. Фонд Штетла (организация, которую я основала и президентом которой являюсь) уже с успехом проводит просветительские программы и устраивает выставки в Израиле, США, Канаде и других странах.

18 мая 2005 года мы открыли выставку в Ксавьерском университете в Цинциннати, Огайо, под названием: «Взаимное благословение: Папа Иоанн Павел II и еврейский народ». Эта выставка — результат сотрудничества фонда Штетла с Ксавьерским университетом и цинциннатским отделением организации Гиллель. Выставка пользуется огромным успехом В будущем, по окончании мирового турне, она станет частью постоянной экспозиции выставочного зала в Штетле, в Ришоне ле-Ционе.

В Штетле особое внимание будет уделено российскому еврейству и хасидизму. Хасидская жизнь, в частности в связи с Холокостом, особенно интересовала меня и когда я начала преподавать в Бруклинском колледже, то посчитала необходимым объяснить значение этой культуры всем — президенту колледжа, моим коллегам-преподавателям и студентам Я учредила в колледже кафедру иудаики и стала вести занятия по Холокосту, российской интеллектуальной истории и хасидизму.

Я задумала книгу «Хасидские истории эпохи Катастрофы», поскольку до Катастрофы в Америке не было хасидских общин. Первым крупным хасидским ребе, прибывшим в США из России, был раби Иосеф Ицхак Шнеерсон из Любавичей (1880—1950). Он родился в местечке Любавичи, между 1903 и 1911 годами его четырежды арестовывали в Москве и Санкт-Петербурге. В 1920 году он стал любавическим ребе и продолжил борьбу за развитие еврейского образования в коммунистической России. 15 июня 1927 года он был арестован в очередной раз. 30 июня 1928 года ему было позволено покинуть Россию. Он отправился в Ригу. Я много беседовала с человеком, бывшим с ним в то время, а впоследствии ставшим членом кибуца Тель-Иосеф в Израиле. В марте 1940 раби Иосеф Ицхак Шнеерсон приплыл в Нью-Йорк на последнем выпущенном нацистами корабле. Он учредил хабадскую общину в районе Краун Хайте, в Бруклине.