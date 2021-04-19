Огромная повозка о четырех колесах, запряженная лошадьми и покрытая брезентом, медленно двигалась по широкой равнине. В повозке, внизу на привязи и вокруг, лежало и висело множество вещей. Там были кровати, стулья, ящик с чертежными инструментами, стол, кастрюли, чайники, топоры, фермерские орудия, семена и запасы еды. эта повозка вмешала в себя все, что понадобится семье для того, чтобы начать жизнь на новом месте. мужчина и женщина сидели впереди. маленькая девочка и мальчик сидели наверху повозки, на вещах, принадлежащих семье. еще один мальчик вел лошадь. Семья переезжала. каждый вечер они останавливались на ночлег.

Дети собирали ветки, и вскоре разгорался костер. когда была готова еда, они вместе ужинали. затем, перед тем как пойти спать, мама читала Библию. однажды вечером мама читала из книги Бытие. Один стих заинтересовал кого-то из детей. «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Бытие 15:5). Прочитанное было объяснено простым языком. Авраам, повинуясь Божьему зову, должен был стать отцом множества детей, духовных детей. Их будет столько, сколько звезд на небе. один из мальчиков не понял. Так много, как звезд? как это может быть? Той ночью, лежа на земле под одеялом, он смотрел в небо на звезды. Слова Писания снова и снова крутились в его голове: человек Авраам, повиноваться Божьей воле, стать отцом множества людей, так много, как звезд на небе… что это значит? лежа под звездами, этот маленький мальчик не знал и не мог знать, что он тоже будет иметь духовных детей, число которых будет подобно числу звезд.

Элис Стайлс - Самуэль Логан Брэнгл - Учитель святости

отпечатано в ооо «Центр полиграфических услуг радуга».

Генерал армии Спасения, 2012 г. 67 с.

Элис Стайлс - Учитель святости - Содержание

1. Начало

2. Детство И Призыв

3. Пятидесятница

4. Армия И любовь

5. Брак

6. Кадет

7. Корпусной офицер

8. Божий Пророк

9. В отставке