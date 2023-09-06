Выдающийся философ Сергей Булгаков в работе «Расизм и христианство» писал: «Царства египтян, персов, вавилонян, эллинов, греков с иными их современниками миновали в веках древней, средней и новой истории, и на фоне этого сохранение Израиля есть настоящее чудо истории, которого не хотят видеть слепотствующие. Еврейство вместо того, чтобы давно уже исчезнуть с лица земли... не только сохраняется, но и умножается, крепнет и побеждает в историческом соревновании народов».

Как объяснить это «чудо истории»?

Традиционное объяснение гласит: еврейский народ сохранился благодаря верности своей религии — иудаизму, заветам Моисеева закона, своим традициям, культуре, Земле предков.

Но есть и другая причина «чуда истории». Оно свершилось потому, что на протяжении многих столетий еврейский народ непрерывно и самоотверженно вёл героическую борьбу за свою национальную и религиозную свободу, за своё право жить в родной стране. В течение почти 1400 лет, прошедших со времени завоевания Ханаана евреями под предводительством Иисуса Навина до восстания Бар-Кохбы, народ Израиля не раз доказывал, что он готов и может защищать свободу своей страны и религии как от соседних племён, так и от могучих империй.

История евреев свидетельствует о том, что этот народ подарил человечеству одну из первых монотеистических религий, ставшую источником христианства и ислама.

Стер Яковлевич Елисаветский - История еврейского народа - Курс лекций - Учебное пособие

Международный Соломонов университет

Киев, 2000. — 432 с.

ISBN 966-7865-00-2

Стер Яковлевич Елисаветский - История еврейского народа - Курс лекций - Учебное пособие - Содержание

Введение - Лекция 1 - История евреев и Библия - Лекция 2 - Патриархи. Моисей. Период судей - Лекция 3 - Объединённое царство. Цари: Саул. Давид. Соломон - Лекция 4 - Распад Объединённого царства. Израиль и Иудея - Лекция 5 - Пророки периода двух царств. Материальная культура древних евреев - Лекция 6 - Вавилонский плен и возвращение в Сион. Персидское владычество - Лекция 7 - Восстание Маккавеев. Хасмонейское государство - Лекция 8 - Восстания евреев против власти Рима. Национальная катастрофа - Лекция 9 - Арабское завоевание и владычество арабских династий в Эрец-Исраэль и Месопотамии - Лекция 10 - Евреи в Испании - Лекция 11 - Крестовые походы. Евреи Западной Европы и Эрец-Исраэль в 11 — 15 столетиях - Лекция 12 - Евреи Восточной Европы в 11 — 15 веках - Лекция 13 - Европейское еврейство в период позднего средневековья - Лекция 14 - Евреи Западной и Центральной европы в 17—18 веках - Лекция 15 - Евреи Украины в 18 веке. Возникновение и сущность хасидизма - Лекция 16 - Общественные процессы в жизни европейского еврейства в 19 веке. Еврейская община в США - Лекция 17 - Европейское еврейство в конце 19 — начале 20 века. Возникновение сионистского политического движения - Лекция 18 - Евреи Палестины под властью Оттоманской империи (вторая половина 19 ст. — 1918 г.) - Лекция 19 - Евреи России и Украины в годы Первой мировой войны - Лекция 20 - Евреи в советских республиках в 1917—1920 годах - Евреи Украины в годы гражданской войны (1918—1920) - Лекция 21 - Евреи в Советском Союзе (1922—1941) - Лекция 22 - Евреи Европы и США в 1919—1939 гг. Гитлеризм в истории евреев Германии - Лекция 23 - Нацистская политика и механизм истребления евреев. Последствия Холокоста европейского еврейства - Лекция 24 - Массовое уничтожение нацистскими оккупантами еврейского населения Советского Союза. Катастрофа украинского еврейства - Лекция 25 - Евреи в противостоянии и Сопротивлении оккупантам в порабощенных странах Европы - Лекция 26 - Евреи в Сопротивлении и партизанском движении на оккупированных территориях Советского Союза - Лекция 27 - Евреи в борьбе с нацистской Германией в рядах армий Советского Союза, стран антигитлеровской коалиции - Лекция 28 - Евреи в Советском Союзе в первые послевоенные годы. Преследования и провокации. «Дело врачей» - Лекция 29 - Евреи СССР в послесталинский период. Государственный антисемитизм - Лекция 30 - Образование и развитие Государства Израиль