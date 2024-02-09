Элизабет Эллиот - Вратами славы - О пяти миссионерах, погибших в Эквадоре

«Санта Хуана» идет полным ходом. Звездный свет с трудом пробивается сквозь плотную мглу тумана. Серп луны. Светящаяся дорожка кильватера. Мерная бортовая качка и порыв ровного сильного ветра.

В маленькой каюте грузового корабля жарко. Джим Эллиот, который позднее станет моим мужем, пишет в старой конторской книге в матерчатой обложке, служившей ему дневником. На календаре февраль 1952 г. Пит Флеминг, товарищ Джима, тоже миссионер, сидит за вторым столом. Джим продолжает писать:

Весь трепет моих отроческих мечтаний охватил меня в ту самую минуту, когда я смотрел на небо, со всех сторон теряющееся в океане. Совершить плавание я хотел еще со времен учебы в средней школе; я хорошо помню, как в библиотеке заучивал наизусть названия парусов из огромного словаря Мерриама-Уэбстера. Сейчас я на самом деле в море — конечно, как пассажир, но все-таки в море — и направляюсь в Эквадор. Странно — или нет? — что детские надежды реализуются в соответствии с Божьей волей именно сейчас?

Мы покинули нашу стоянку в доке Дальней гавани, Сан-Педро, Калифорния, 2 июня. Мама и папа стояли вместе, пристально глядя в сторону пирса. Когда мы проходили мимо, мне вдруг вспомнился Псалом 59 (ст. 14), и я крикнул им: «С Богом мы окажем силу». Они заплакали. Я не понимаю, как Бог сотворил меня. Радость, абсолютная радость и благодарение переполняют меня. Я едва удерживаюсь от того, чтобы не повернуться к Питу и сказать: «Брат, это здорово!» или «Никогда не было так хорошо!» Бог сделал и продолжает делать все, о чем я когда-либо мечтал, много больше того, о чем я когда-либо просил. Слава, слава Богу небес и Его Сыну Иисусу. Потому что Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5), я могу смело ответить: «Не убоюсь...»

Джим Эллиот отложил ручку. Это был молодой человек лет двадцати пяти, высокий, крепкий, с густыми каштановыми волосами и серо-голубыми глазами. Он направлялся в Эквадор — эта поездка была ответом на его многолетнюю молитву о Божьем руководстве в самом важном деле его жизни. Некоторые люди считали странным, что молодой человек, имея такие возможности для успеха, решает провести свою жизнь в джунглях среди первобытных людей. Ответ Джима, найденный в его дневнике, был записан годом раньше:

Моя поездка в Эквадор — Божий план, как и то, что я покидаю Бетти и отказываюсь принимать советы всех тех, кто настаивает на том, чтобы я остался и расшевелил верующих в США. Откуда я знаю, что это Его план? «Даже и ночью учит меня внутренность моя» (Пс. 15:7). О, как хорошо! Потому что я знаю, что сердце мое говорит от Бога!.. Никаких видений, никаких голосов, но желание сердца, которое жаждет Бога.

Эллиот Элизабет - Вратами славы - О пяти миссионерах, погибших в Эквадоре

Пер. с англ. Ю. Б. Ильюшенко. — СПб.: Мирт, 2004. — 200 с. — (История в биографиях).

ISBN 5-88869-165-8.

Эллиот Элизабет - Вратами славы – Содержание

Благодарности

Глава 1. Я не имею права оставаться дома

Глава 2. Место назначения: Шандия

Глава 3. Все для всех

Глава 4. Бесконечная способность адаптироваться

Глава 5. Отдавший все ради Бога

Глава 6. Миссионер среди индейцев-хиваро, отрубающих головы своим врагам

Глава 7. Преодолевая преграды джунглей

Глава 8. Ауки

Глава 9. Сентябрь 1955 года

Глава 10. Операция «Ауки» начинается

Глава 11. Трос от самолета до земли

Глава 12. Ответ дикарей

Глава 13. Поиски «Палм-Бич»

Глава 14. Аука на тропе

Глава 15. Что заставило их идти?

Глава 16. «Мы больше не одиноки»

Глава 17. Успех в пятницу

Глава 18. Безмолвие

Глава 19. «Но мы не забыли Тебя»

Словарь