Элизабет Эллиот - Вратами славы - О пяти миссионерах, погибших в Эквадоре
«Санта Хуана» идет полным ходом. Звездный свет с трудом пробивается сквозь плотную мглу тумана. Серп луны. Светящаяся дорожка кильватера. Мерная бортовая качка и порыв ровного сильного ветра.
В маленькой каюте грузового корабля жарко. Джим Эллиот, который позднее станет моим мужем, пишет в старой конторской книге в матерчатой обложке, служившей ему дневником. На календаре февраль 1952 г. Пит Флеминг, товарищ Джима, тоже миссионер, сидит за вторым столом. Джим продолжает писать:
Весь трепет моих отроческих мечтаний охватил меня в ту самую минуту, когда я смотрел на небо, со всех сторон теряющееся в океане. Совершить плавание я хотел еще со времен учебы в средней школе; я хорошо помню, как в библиотеке заучивал наизусть названия парусов из огромного словаря Мерриама-Уэбстера. Сейчас я на самом деле в море — конечно, как пассажир, но все-таки в море — и направляюсь в Эквадор. Странно — или нет? — что детские надежды реализуются в соответствии с Божьей волей именно сейчас?
Мы покинули нашу стоянку в доке Дальней гавани, Сан-Педро, Калифорния, 2 июня. Мама и папа стояли вместе, пристально глядя в сторону пирса. Когда мы проходили мимо, мне вдруг вспомнился Псалом 59 (ст. 14), и я крикнул им: «С Богом мы окажем силу». Они заплакали. Я не понимаю, как Бог сотворил меня. Радость, абсолютная радость и благодарение переполняют меня. Я едва удерживаюсь от того, чтобы не повернуться к Питу и сказать: «Брат, это здорово!» или «Никогда не было так хорошо!» Бог сделал и продолжает делать все, о чем я когда-либо мечтал, много больше того, о чем я когда-либо просил. Слава, слава Богу небес и Его Сыну Иисусу. Потому что Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5), я могу смело ответить: «Не убоюсь...»
Джим Эллиот отложил ручку. Это был молодой человек лет двадцати пяти, высокий, крепкий, с густыми каштановыми волосами и серо-голубыми глазами. Он направлялся в Эквадор — эта поездка была ответом на его многолетнюю молитву о Божьем руководстве в самом важном деле его жизни. Некоторые люди считали странным, что молодой человек, имея такие возможности для успеха, решает провести свою жизнь в джунглях среди первобытных людей. Ответ Джима, найденный в его дневнике, был записан годом раньше:
Моя поездка в Эквадор — Божий план, как и то, что я покидаю Бетти и отказываюсь принимать советы всех тех, кто настаивает на том, чтобы я остался и расшевелил верующих в США. Откуда я знаю, что это Его план? «Даже и ночью учит меня внутренность моя» (Пс. 15:7). О, как хорошо! Потому что я знаю, что сердце мое говорит от Бога!.. Никаких видений, никаких голосов, но желание сердца, которое жаждет Бога.
Эллиот Элизабет - Вратами славы - О пяти миссионерах, погибших в Эквадоре
Пер. с англ. Ю. Б. Ильюшенко. — СПб.: Мирт, 2004. — 200 с. — (История в биографиях).
ISBN 5-88869-165-8.
Эллиот Элизабет - Вратами славы – Содержание
Благодарности
- Глава 1. Я не имею права оставаться дома
- Глава 2. Место назначения: Шандия
- Глава 3. Все для всех
- Глава 4. Бесконечная способность адаптироваться
- Глава 5. Отдавший все ради Бога
- Глава 6. Миссионер среди индейцев-хиваро, отрубающих головы своим врагам
- Глава 7. Преодолевая преграды джунглей
- Глава 8. Ауки
- Глава 9. Сентябрь 1955 года
- Глава 10. Операция «Ауки» начинается
- Глава 11. Трос от самолета до земли
- Глава 12. Ответ дикарей
- Глава 13. Поиски «Палм-Бич»
- Глава 14. Аука на тропе
- Глава 15. Что заставило их идти?
- Глава 16. «Мы больше не одиноки»
- Глава 17. Успех в пятницу
- Глава 18. Безмолвие
- Глава 19. «Но мы не забыли Тебя»
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