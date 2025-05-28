Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей
Среди посетителей, которые в 1930-х годах приехали на ферму Бликсен в Африке, был бродячий швед Эммануэльсон — трагический актёр, как он говорил о себе. Он провёл одну ночь на ферме и на следующее утро, несмотря на предупреждения хозяйки, отправился пешком на озеро Танганьика. Блинкен старалась убедить его, что такое путешествие немыслимо — в заповеднике Масаи нет воды, а львы в это время особенно злые. Но Эммануэльсон всё же ушёл. Через некоторое время стало известно, что актёр добрался до Танганьики и масаи отнеслись к нему очень любезно. «Мне казалось это невероятным, что Эммануэльсон искал убежища у масаев и они приняли его, — писала Бликсен в своей книге „За пределами Африки". — Истинная аристократия и истинный пролетариат — оба причастны к трагизму. Для них это основополагающий принцип и ключ к существованию. Не главный ключ, а возможно, второстепенный. Этим они отличаются от буржуазии, которая отрицает трагедию и для которой мир трагедии неприятен». Возможно, как раз этот ключ к жизни мы потеряли. Страдание, даже в самых мягких его формах, это — дискомфорт, разочарование, раздражение или что-то, не соответствующее нашим прихотям и предпочтениям. Мы просто отвергаем это и отрицаем. Результатом невосприятия является стресс, и я считаю, что он в первую очередь поражает тех людей, кого Бликсен охарактеризовала бы «богатой буржуазией». Не упустили ли мы в своей жизни основополагающий Божий принцип? Разве страдания, потери, даже смерть, не являются второстепенным ключом к нашему существованию? Разве мы не теряем жизнь именно потому, что так усердно работаем над её сохранением? Я не богослов и не библеист, но мера боли в моей жизни, ничтожная по сравнению со страданиями, о которых я постоянно слышу, была достаточной, чтобы заставить меня погрузиться в библейские тексты, которые раскрывают это явление жизни.
Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей
Перевод с английского Новосибирск: Посох, 2024. - 160 с. - 16+,
ISBN 978-5-93958-090-8
Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей - Содержание
От автора
- 1 Значение креста
- 2 Чистый срез
- 3 Новый лист
- 4 Духовная обрезка
- 5 Жизнь от смерти
- 6 Весна гарантирована
- 7 Благословенные неудобства
- 8 Даже прекрасные лепестки непременно опадают
- 9 Открытые руки
- 10 Час опустошения
- 11 Нечего терять
- 12 Песни страданий
- 13 Смерть во мне — жизнь в тебе
- 14 Последние хрупкие нити
- 15 Разбитые в бурях
- 16 Точка отчаяния
- 17 Смертельный удар
- 18 Идеально адаптирован
- 19 Да — новой жизни
- 20 Страдающая любовь
- 21 Божьи ветры
- 22 Единственное, что необходимо
- 23 Распад и разрушение
- 24 Божий график безупречен
- 25 Жилище в пустыне
- 26 Для предстоящей радости
- 27 Ночи больше не будет
Причины страданий вкратце
Благодарю за книгу!