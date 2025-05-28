Среди посетителей, которые в 1930-х годах приехали на ферму Бликсен в Африке, был бродячий швед Эммануэльсон — трагический актёр, как он говорил о себе. Он провёл одну ночь на ферме и на следующее утро, несмотря на предупреждения хозяйки, отправился пешком на озеро Танганьика. Блинкен старалась убедить его, что такое путешествие немыслимо — в заповеднике Масаи нет воды, а львы в это время особенно злые. Но Эммануэльсон всё же ушёл. Через некоторое время стало известно, что актёр добрался до Танганьики и масаи отнеслись к нему очень любезно. «Мне казалось это невероятным, что Эммануэльсон искал убежища у масаев и они приняли его, — писала Бликсен в своей книге „За пределами Африки". — Истинная аристократия и истинный пролетариат — оба причастны к трагизму. Для них это основополагающий принцип и ключ к существованию. Не главный ключ, а возможно, второстепенный. Этим они отличаются от буржуазии, которая отрицает трагедию и для которой мир трагедии неприятен». Возможно, как раз этот ключ к жизни мы потеряли. Страдание, даже в самых мягких его формах, это — дискомфорт, разочарование, раздражение или что-то, не соответствующее нашим прихотям и предпочтениям. Мы просто отвергаем это и отрицаем. Результатом невосприятия является стресс, и я считаю, что он в первую очередь поражает тех людей, кого Бликсен охарактеризовала бы «богатой буржуазией». Не упустили ли мы в своей жизни основополагающий Божий принцип? Разве страдания, потери, даже смерть, не являются второстепенным ключом к нашему существованию? Разве мы не теряем жизнь именно потому, что так усердно работаем над её сохранением? Я не богослов и не библеист, но мера боли в моей жизни, ничтожная по сравнению со страданиями, о которых я постоянно слышу, была достаточной, чтобы заставить меня погрузиться в библейские тексты, которые раскрывают это явление жизни.

Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей

Перевод с английского Новосибирск: Посох, 2024. - 160 с. - 16+,

ISBN 978-5-93958-090-8

Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей - Содержание

От автора

1 Значение креста

2 Чистый срез

3 Новый лист

4 Духовная обрезка

5 Жизнь от смерти

6 Весна гарантирована

7 Благословенные неудобства

8 Даже прекрасные лепестки непременно опадают

9 Открытые руки

10 Час опустошения

11 Нечего терять

12 Песни страданий

13 Смерть во мне — жизнь в тебе

14 Последние хрупкие нити

15 Разбитые в бурях

16 Точка отчаяния

17 Смертельный удар

18 Идеально адаптирован

19 Да — новой жизни

20 Страдающая любовь

21 Божьи ветры

22 Единственное, что необходимо

23 Распад и разрушение

24 Божий график безупречен

25 Жилище в пустыне

26 Для предстоящей радости

27 Ночи больше не будет

Причины страданий вкратце