Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей

Идущие путём скорбей
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Среди посетителей, которые в 1930-х годах приехали на ферму Бликсен в Африке, был бродячий швед Эммануэльсон — трагический актёр, как он говорил о себе. Он провёл одну ночь на ферме и на следующее утро, несмотря на предупреждения хозяйки, отправился пешком на озеро Танганьика. Блинкен старалась убедить его, что такое путешествие немыслимо — в заповеднике Масаи нет воды, а львы в это время особенно злые. Но Эммануэльсон всё же ушёл. Через некоторое время стало известно, что актёр добрался до Танганьики и масаи отнеслись к нему очень любезно. «Мне казалось это невероятным, что Эммануэльсон искал убежища у масаев и они приняли его, — писала Бликсен в своей книге „За пределами Африки". — Истинная аристократия и истинный пролетариат — оба причастны к трагизму. Для них это основополагающий принцип и ключ к существованию. Не главный ключ, а возможно, второстепенный. Этим они отличаются от буржуазии, которая отрицает трагедию и для которой мир трагедии неприятен». Возможно, как раз этот ключ к жизни мы потеряли. Страдание, даже в самых мягких его формах, это — дискомфорт, разочарование, раздражение или что-то, не соответствующее нашим прихотям и предпочтениям. Мы просто отвергаем это и отрицаем. Результатом невосприятия является стресс, и я считаю, что он в первую очередь поражает тех людей, кого Бликсен охарактеризовала бы «богатой буржуазией». Не упустили ли мы в своей жизни основополагающий Божий принцип? Разве страдания, потери, даже смерть, не являются второстепенным ключом к нашему существованию? Разве мы не теряем жизнь именно потому, что так усердно работаем над её сохранением? Я не богослов и не библеист, но мера боли в моей жизни, ничтожная по сравнению со страданиями, о которых я постоянно слышу, была достаточной, чтобы заставить меня погрузиться в библейские тексты, которые раскрывают это явление жизни.

Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей

Перевод с английского Новосибирск: Посох, 2024. - 160 с. - 16+,
ISBN 978-5-93958-090-8

Эллиот Элизабет - Идущие путём скорбей - Содержание

От автора
  • 1 Значение креста
  • 2 Чистый срез
  • 3 Новый лист
  • 4 Духовная обрезка
  • 5 Жизнь от смерти
  • 6 Весна гарантирована
  • 7 Благословенные неудобства
  • 8 Даже прекрасные лепестки непременно опадают
  • 9 Открытые руки
  • 10 Час опустошения
  • 11 Нечего терять
  • 12 Песни страданий
  • 13 Смерть во мне — жизнь в тебе
  • 14 Последние хрупкие нити
  • 15 Разбитые в бурях
  • 16 Точка отчаяния
  • 17 Смертельный удар
  • 18 Идеально адаптирован
  • 19 Да — новой жизни
  • 20 Страдающая любовь
  • 21 Божьи ветры
  • 22 Единственное, что необходимо
  • 23 Распад и разрушение
  • 24 Божий график безупречен
  • 25 Жилище в пустыне
  • 26 Для предстоящей радости
  • 27 Ночи больше не будет
Причины страданий вкратце
Views 267
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Благодарю за книгу!

Related Books

All Books