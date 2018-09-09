Во все времена, по всей земле люди искали любовь, и всегда это было сопряжено с известными трудностями. Сегодня поиски любви можно сравнить с хождением по минному полю, пересечь которое можно только с помощью проводника, знающего безопасные тропы. В этой книге собраны истории о том, как мужчины и женщины находят друг друга. Кто-то из них, ступая след в след за лучшим из проводников, прошел опасное место благополучно.

А кому- то не посчастливилось. Я надеюсь, мои читатели сами догадаются, какому примеру следовать. Вступать или не вступать в брак - это, конечно же, решать вам, мужчины. Большинство женщин хотят выйти замуж, и очень многие из нас считают, что ухаживание - дело мужское. Мы можем быть такими же образованными, умными и предприимчивыми, как и вы, но мы не созданы охотницами и на самом деле не хотим преследовать вас. Нам хочется, чтобы этим занимались вы.

Да, но как это делается? Мужчины завоевывают женщин по-разному, однако даже самый мудрый из мужчин признавался, что эта загадка для него непостижима. Коль скоро она приводила в замешательство премудрого Соломона (а мы не будем забывать, что у царя было семьсот жен и три сотни любовниц!), то велики ли шансы у честного молодого человека, теряющегося среди реалий сегодняшнего дня, о которых Соломон и понятия не имел?

В благословение и на радость нам Бог учредил брак. Отсюда следует, что Сатана браку противится - искусно, изо всех сил, с ненавистью. Люди улавливают намеки, заложенные в той или иной истории, но кино и телевидение уже давно разрушили контекст этих историй, среду, в условиях которой раскрывается их смысл. Значи- мость дома, семейного очага, верного супружества, отцовской защиты - то есть надежного окружения, внутри которого люди обычно учились любви, - ушла.

Почему сегодня так распространены сексуальные связи вне брака? Да потому, что в средствах массовой информации они изображаются гораздо более привлекательными, чем супружеская любовь. Во времена вьетнамской войны прежние традиции были пересмотрены, осмеяны и, в конце концов, отброшены за ненадобностью. Все, чему учили родители, не имело больше никакого веса.

«Дети бума» (то есть те, кто появился на свет между 1946 и 1964 гг., в период резкого увеличения рождаемости), вступили на новую территорию. Традиция и обычай, которые, в силу своей действенности, держались веками, стали чуть ли не бранными словами - как же, ведь они ограничивают нашу свободу, и потом все это так старо и неинтересно! На самом деле каждый имеет право делать то, что ему нравится, - а тут уж никаких руковод ящих указаний быть не может.

Одна из таких «беби-бумеров» написала мне: «В 1968-1972 годах я училась в средней школе. Мир для меня перевернулся вверх дном. Сексуальная революция к тому времени уже набрала полные обороты, и мои девичьи фантазии о любви и романтических отношениях умерли медленной и мучительной смертью. От ухаживания, уважительного отношения не осталось и следа. Романтические встречи обратились в поле боя; невинность, некогда бывшая достоинством, - в досадную помеху. Сегодня женщина, которая хочет придерживаться высоких нравственных правил, вынуждена многое отклонять и отбрасывать.

Я молилась о том, чтобы мне встретить и полюбить верующего человека с высокими идеалами, но этого так и не случилось. Для большинства мужчин в нашем обществе не существует таких понятий как мораль и целомудрие. Мама рассказывала мне, что в ее время мужчины в большинстве своем были джентльмены и к порядочным девушкам всегда относились почтительно. Хотела бы я жить в те времена! Делай то, что правильно, - вот истина, которая никогда не устареет». Феминистская теория смешала все представления о подлинном смысле мужественности и женственности.

Нас уверили, что вся разница между полами состоит в чисто анатомических различиях, которые никак не отражаются на месте мужчины и женщины в обществе, на работе, в церкви или в семье. Мы поверили лжи о равенстве и взаимозаменяемости. Женщины научились быть самоуверенными и напористыми; мужчины научились стесняться того, что они мужчины, и начали понемногу сдавать позиции. Те, кого Бог создал инициаторами, защитниками и добытчиками, перестали понимать свое предназначение, а женщины стали удивляться - почему их больше не добиваются?

Женщина-адвокат из Нью-Йорка пишет: «Церковь переполнена слабыми мужчинами и сильными женщинами (кстати говоря, последних - намного больше). Мужчины сделались женоподобными (иные изнежились до такой степени, что превратились в геев), а женщины - чрезмерно агрессивными, как в личностном, так и в профессиональном плане (и я - не исключение). Более энергичные, «мужественные» мужчины (которые для меня гораздо привлекательнее), как правило, христианами не являются.

Верующие мужчины не хотят связывать себя никакими обязательствами, с опаской относятся к собственной сексуальности и боятся выказывать интерес к женщинам». Читая помещенные ниже письма и рассказы, задумайтесь о том, какие сердечные глубины раскрываются перед вами, и тогда вас, может быть, ужаснет мысль, что к таким вещам можно относиться легко. Осознавая свою беспомощность, я постоянно обращаюсь к Богу и прошу у Него поддержки и мудрости.

Элизабет Эллиот - В поисках любви

Издательство – Тюльпан – 357 с.

Одесса – 2008 г.

ISBN 978-966-2110-05-0

Элизабет Эллиот - В поисках любви - Содержание

С признательностью

Введение

Божье расписание

В согласии с собой

Бог умеет укрощать диких лошадей

Воля и хотение

Мы не называли это «свиданиями»

Просто друзья?

Вся беда - в «отношениях»

Что такое «свидание»?

Молитва отца

Гармония различий

Когда инициатором становится женщина

Может ли предложение предшествовать ухаживанию?

Мужи, не боящиеся любить

Подцепить и бросить

Бог избирает немощных

Сокрушенные сердца

Боязнь обязательств

Любой ценой

Страх быть обделенным

Водительство, вера, уверенность

Умение ждать

Любовь долготерпит

Возможно ли хранить целомудрие?

Сеющие со слезами

Искушение

Огонь, текущий в жилах

Благодать, превозмогающая грех

Брак: право или дар?

Он отыщет мою девушку между народами

Любовь подразумевает жертвенность

«Не будьте как конь...»

Он заронил привязанность в ее сердце

Брак, заключенный на небесах

Любовь и Незнакомец

Заключение

Элизабет Эллиот - В поисках любви - Божье расписание

«Я женился поздно, в тридцать три года. То есть примерно через двенадцать лет после того, как впервые ощутил желание обзавестись женой. Сегодня двенадцать лет - это вроде не так уж и много, но тогда это казалось мне вечностью. Лет шесть я пытался решить эту задачу мирским способом. Не будучи христианином, я полагал, что все бремя, связанное с поисками жены, лежит исключительно на моих плечах. Бары для одиноких мужчин и женщин, службы знакомств, где компьютер подбирает вам пару, и всякое такое было мне не по нутру. Я был одинокий охотник с орлиным взором. Каждый день, где бы я ни был и что бы ни делал, какая-то частица меня неизменно держалась начеку. А вдруг это случится сегодня? А что если это она? Не завязать ли с ней разговор? Не пригласить ли ее на свидание?

Такой душевный настрой сильно меня тяготил: я не мог отделаться от ощущения тревоги и сожаления. Меня преследовала мысль об упущенных возможностях или о том, что я не сумел как следует себя показать. Даже когда удавалось завязать знакомство, это не приносило мне удовлетворения, потому что я очень скоро понимал, что к браку оно не приведет. Чаще всего эти знакомства порождали какой-то эмоциональный сумбур, внушали ложные надежды и разбивали сердца. К двадцати шести годам, наблюдая, как один за другим женятся мои друзья, я стал нервничать. К этому времени, в силу разных обстоятельств - а вернее всего, провидения, - я оказался в Массачусетсе, где стал христианином и крестился. Когда мне разъяснили взгляд церкви на ухаживание и брак, я был несколько ошарашен. Как?

Прекратить охоту, прекратить встречи, просто положиться на Бога и молиться? Да вдобавок еще консультироваться с пастором? Для меня, привыкшего всего добиваться своими силами, это было сродни отказу от самого себя, пассивно это было и совсем не по-американски! В то же время это выглядело довольно заманчиво - ведь перед моими глазами был пример не одной счастливой пары, которая прошла подобным путем. Не попробуешь - не узнаешь, и я решился попробовать. Сначала я испытал чудесное чувство облегчения. Впервые за многие годы можно было расслабиться, пустить все на самотек и предоставить действовать Богу. Я искренне верил, что Он стремится исполнять желания нашего сердца.

Я ждал долго и готов был потерпеть еще немножко, лишь бы дождаться идеальной жены, которую Бог припас для меня. Шло время, уикенд за уикендом я томился в одиночестве, и решимость моя постепенно слабела. У меня была отличная работа и новый круг верующих друзей. Одно время я даже жил в доме благочестивой супружеской пары, которая пыталась меня наставлять. Но «ветхий человек» внутри меня все чаще начинал брыкаться и бунтовать против новых ограничений. В конце концов, говорил я себе, на Бога надейся, а сам не плошай. Нельзя же, в самом деле, сидеть сложа руки и ждать, когда Небо сделает выбор за тебя! И я решил сплутовать. Привычная схема повторилась в очередной раз. Меня стала грызть совесть, а мои отношения с Богом как-то увяли.

Наконец, после предупреждения, вовремя сделанного пастором, я вырвался на свободу. Отставив в сторону уязвленные чувства, я решил, что безопаснее будет просто дружить с теми, кто ходит в мою церковь. Следующие годы были богатыми в духовном отношении, но неустойчивыми в отношении эмоций. К тридцати двум годам мысли о моем холостяцком положении превратились в тайную одержимость. Я старался поменьше говорить об этом вслух, а сам начал подумывать, уж не хочет ли Бог на всю жизнь оставить меня одиноким. Эта перспектива очень меня угнетала.

Я соглашался с тем, что многие одинокие люди выглядят вполне счастливыми и довольными, знал, что Писание, признавая и супружество, и безбрачие, кажется, даже больше одобряет последнее, и что великие деяния веры совершались людьми, не состоявшими в браке, - в первую очередь, Самим Иисусом. И все равно я мечтал жениться. Если моим уделом должна была стать холостяцкая жизнь, то я далеко не был уверен, что этот крест мне по плечу. С каждым прошедшим годом ощущение обособленности, ущербности, какой-то унизительной неадекватности становилось все глубже. Мне случалось ловить себя на мысли, что лучше бы уж я был католиком: у тех, по крайней мере, целибат почитается за духовную «заслугу».

Но быть протестантом, и при этом неженатым, для меня означало одно - оставаться за бортом. Между тем как тревога моя усиливалась. Бог устроил так, что в голове у меня засело одно имя. На первый взгляд, эта особа уж никак мне не подходила. Чересчур велика была разница в возрасте и предшествующем опыте. И все-таки мысль о ней прочно застряла у меня в голове. Примерно то же происходило и с этой молодой девушкой. В конце концов нас повлекло, буквально понесло навстречу друг другу, и все завершилось браком, который, вне всяких сомнений, был задуман и подготовлен Самим Богом. Никогда раньше я не ощущал Его волю так ясно.