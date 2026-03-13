Эллис - Близкие отношения

Книга Альберта Эллиса и Роберта Харпера «Близкие отношения — Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары» представляет собой практическое руководство по применению принципов рационально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ) в сфере любви и брака. Авторы ставят перед собой задачу научить партнеров выявлять и устранять иррациональные убеждения, которые являются истинной причиной конфликтов, ревности и взаимных обид. Основная идея произведения заключается в том, что наше недовольство партнером чаще всего вызвано не его поведением как таковым, а нашими собственными завышенными ожиданиями и внутренними «требованиями» к тому, каким должен быть «идеальный» спутник жизни.

Содержательная часть книги детально разбирает наиболее типичные ловушки, в которые попадают пары: от страха отвержения до стремления полностью контролировать другого человека. Эллис и Харпер предлагают читателям конкретные техники оспаривания деструктивных мыслей и замены их на более реалистичные и гибкие установки. Авторы уделяют значительное внимание вопросам коммуникации, сексуальной гармонии и умению находить компромиссы без потери собственного «я». Вместо того чтобы предлагать временные примирения, книга учит глубокой когнитивной перестройке, которая позволяет партнерам принимать друг друга со всеми недостатками и строить отношения на основе осознанного выбора, а не эмоциональной зависимости.

Текст написан в характерном для Альберта Эллиса прямом, рациональном и порой провокационном стиле, который помогает читателю взглянуть на свои проблемы без лишней сентиментальности. Книга лишена пустых обещаний «вечного блаженства», предлагая взамен инструменты для создания устойчивого, честного и приносящего удовлетворение союза. Работа служит отличным пособием как для пар, находящихся в кризисе, так и для тех, кто хочет предотвратить будущие разногласия, научившись мыслить более здраво и конструктивно. Это чтение, которое возвращает человеку ответственность за его эмоциональное состояние и качество его личной жизни.

Эллис А., Харпер Р. - Близкие отношения - Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары

СПб.: Питер, 2021. — 256 с.: ил. — (Серия «Сам себе психолог»).

ISBN 978-5-4461-1420-7

Эллис А., Харпер Р. - Близкие отношения – Содержание

Предисловие Д. Ковпака

Правила независимости Альберта Эллиса. Предисловие Е. Ромек

Предисловие Энн Вернон

Введение

Глава 1. Наладьте отношения, взяв себя в руки

Глава 2. Как наладить отношения в паре: применение «азбуки» РЭПТ в ваших отношениях

Глава 3. Начать с реалистичного видения отношений

Глава 4. Протестируйте отношения еще до их начала

Глава 5. Общение и решение проблем как пара

Глава 6. Лучший секс в лучших отношениях

Глава 7. Сэкономить время и деньги и еще больше наслаждаться жизнью

Глава 8. Ладить друг с другом и с остальными

Глава 9. Как быть счастливым с ее/его проклятыми родителями

Глава 10. Заводить детей или не заводить — вот в чем вопрос

Глава 11. Счастливая пара: налаживание глубоких и продолжительных отношений

Глава 12. Выводы: как построить здоровые отношения с помощью РЭПТ

Рекомендуемая литература

Об авторах