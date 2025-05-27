Эллис - Джонс - Другая революция

Голод, который испытывают русские люди по отношению к Библии, проявился в виде некоего национального феномена, когда советский коммунизм, расколотый гласностью, открыл путь движению за независимость в республиках. Это и в самом деле любопытное явление, так как корни русского православного христианства, гордящегося своим тысячелетним наследием, не основаны на библейской традиции. Объяснением этого энтузиазма, в значительной степени, может являться то евангелическое пробуждение, которое охватило Россию в последней четверти девятнадцатого и первой четверти двадцатого века. Причем это движение за возвращение к Библии было столь действенным, что семьдесят лет репрессий, порожденных государственным атеизмом, только усугубили тягу людей к Святой Книге Бога.

Следы, по которым мы, авторы этой книги, шли при изучении этого духовного пробуждения в России, привели нас к потрясающим открытиям. Недостаток наших знаний о деталях и масштабах этого движения отражал широко распространенную неосведомленность в этом вопросе как на Западе, так и на Востоке. И подобная «общая амнезия» вполне понятна: это духовное пробуждение решительно подавлялось российскими имперскими властями вплоть до 1917 года. А впоследствии сталинисты решили подавить все следы религии. Две «горячие» и последующая «холодная» войны мешали церквам Запада как понять российских верующих, так и сотрудничать с ними в России. Также создается впечатление, что современные советские историки мало заинтересованы в исследовании религиозной сферы. А лишенная общественного внимания история, как правило, увядает, оставляя только отголоски — неутоленный духовный голод и стремление к Божьему Слову как свидетельства былой силы русского евангелического движения.

Очень скоро мы обнаружили, что в России имеется большое количество архивных материалов об этом движении. Впоследствии нам в руки попало несколько интересных работ, изданных на Западе. Значительная открытость в России привела к пересмотру своих корней как православными христианами, так и иными конфессиональными группами. Но, что, однако, было упущено — это осознание того отчетливого периода возрождения, который имел место на рубеже столетий, достойная оценка вклада проникновения Библии в российское общество как мощной переориентирующей силы, а также выявление уникальных российских черт этого исключительно библейского движения и подтверждение схожести того времени с нашим временем. Эта книга написана, дабы воодушевить нас учиться на опыте прошлого для того, чтобы встретить будущее. И как тогда, так и сейчас ответ на духовные и социальные вопросы для России нужно искать не на Западе и не на Востоке, а свыше. Этот ответ мы находим в Благой вести, явленной в Иисусе Христе через вдохновленные страницы Слова Божьего, которое вновь стало доступным для россиян.

В 1989 году Эдвард Бэйли, вице-президент Всемирной христианской радиовещательной корпорации, пришел в кабинет Уэсли Джонса (впоследствии директора ВХРК) и принес несколько страниц, где говорилось о работе В.А. Пашкова, религиозного реформатора девятнадцатого столетия. Он спросил Джонса, являются ли для него эти сведения новыми. Тот ничего не знал об этом, но сразу же был заинтригован. Уэсли, которому в ответ на его передачи для России приходят тысячи писем, был и прежде озадачен часто встречающейся в этих письмах фразой: «Я являюсь евангельским христианином!»1. Могла быть здесь какая-то связь? Несмотря на нашу прежнюю уверенность в том, что мы разыскиваем иголку в стоге сена, вскоре в архивах Исторического общества Учеников Христа в городе Нэшвилле (штат Теннесси) была обнаружена существенная информация.

Джеффри Эллис и Л. Уэсли Джонс - Другая революция - Российское Евангелическое пробуждение

Пер с англ. — СПб.: Фонд Вита Интернешнл, 2004. — 224 с.

ISBN 5-94041-010-3

Джеффри Эллис и Л. Уэсли Джонс - Другая революция – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Путешествие

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

2. Сто свободных мест

3. Библия в России

4. Реформация

5. Революция

6. Начало евангелического движения

7. Санкт-Петербург

8. Просто христиане

9. Гонения

10. Евангельские христиане

11. Другая революция

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

12. Голод

13. С востока?

14. С запада?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

15. Свыше

ЭПИЛОГ

БИБЛИОГРАФИЯ