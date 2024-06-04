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Эллис - Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах

Эллис А. - Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Когда я впервые увидел Розалинду, она находилась в глубочайшей депрессии. После недавнего развода с мужем ей постоянно хотелось плакать и называть себя неудачницей. Кроме того, Розалинда волновалась из-за работы (хотя была талантливым и успешным дизайнером одежды) и все время ругала себя за депрессивный настрой. То есть сильно нервничала из-за того, что сильно нервничала.

По поводу работы переживания были такие: «Да, я неплохой дизайнер, и, возможно, в компании меня ценят, но ведь я даже наполовину не реализую свой потенциал! Рано или поздно все это поймут, и тогда меня уволят».

Благодаря терапии Розалинда смогла принять себя (и свои страдания, и свою депрессию). Вместе мы смогли разобраться, что она совершала ошибки, но это не делало ее неудачницей.

Розалинда была довольно сложной натурой — тут требовался глобальный, развернутый подход. Поначалу клиентка отказывалась прислушаться ко мне. Она никак не могла перестать критиковать себя за все и сразу. «Именно на мне лежит ответственность за все необдуманные поступки по отношению к бывшему мужу, и это я довела себя до депрессии и паники. Я сама все испортила, и значит, я неудачница».

Я с ней не согласился. Розалинда и правда допускала ошибки, но ведь у нее были и удачи. Нормальная жизнь — падения и взлеты. «Вы разрабатываете модели одежды, это получается хорошо, вы успешный дизайнер — и это только ваша заслуга. Иногда вы поступаете хорошо, иногда не очень. Вы думаете о разном, испытываете разные чувства. Не стоит считать себя плохой, принимая во внимание лишь одну сторону своей личности».

Спустя некоторое время Розалинда смогла меня понять и перестала концентрироваться на своих промахах. На первом этапе клиентка научилась принимать свое беспокойство. Затем обнаружила, что депрессия, которая возникла из-за развода и переживаний по поводу работы, куда-то испарилась. Принятие помогло Розалинде перестать винить себя в том, что ей не удалось стать идеальной женой и безупречным дизайнером.

Эллис А. - Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах

СПб.: Питер, 2022. — 288 с.: ил. — (Серия «Сам себе психолог»).

ISBN 978-5-4461-1419-1

Эллис А. - Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах – Содержание

Предисловие Д. Ковпака

Правила независимости Альберта Эллиса. Предисловие Е. Ромек

Благодарности

  • Глава 1. Как быть счастливым и не поддаваться волнениям

  • Глава 2. Обнаружить, проанализировать и разрушить убеждения, которые вас беспокоят

  • Глава 3. Модель АВС — путь к серьезным изменениям

  • Глава 4. Если ты думаешь, что можешь измениться, то и правда можешь

  • Глава 5. По пути к спокойствию

  • Глава 6. Принимая себя и других

  • Глава 7. Это ужасно! Это чудовищно! Это невыносимо! Я этого не переживу!

  • Глава 8. Что самое плохое может произойти?

  • Глава 9. Придумываем решения, которые помогут меньше беспокоиться

  • Глава 10. Другие направления работы мысли

  • Глава 11. Как работать над своими чувствами, чтобы меньше беспокоиться

  • Глава 12. Как работать со своим поведением, чтобы меньше беспокоиться

  • Глава 13. Вперед к самоактуализации и счастливой жизни

  • Глава 14. Некоторые выводы о том, как научиться меньше беспокоиться и начать радоваться жизни

  • Глава 15. Рецепт спокойствия разума и души

Справочная информация.

Памяти Альберта Эллиса

Views 163
Rating 5.0 / 5
Added 04.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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