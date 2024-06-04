Когда я впервые увидел Розалинду, она находилась в глубочайшей депрессии. После недавнего развода с мужем ей постоянно хотелось плакать и называть себя неудачницей. Кроме того, Розалинда волновалась из-за работы (хотя была талантливым и успешным дизайнером одежды) и все время ругала себя за депрессивный настрой. То есть сильно нервничала из-за того, что сильно нервничала.

По поводу работы переживания были такие: «Да, я неплохой дизайнер, и, возможно, в компании меня ценят, но ведь я даже наполовину не реализую свой потенциал! Рано или поздно все это поймут, и тогда меня уволят».

Благодаря терапии Розалинда смогла принять себя (и свои страдания, и свою депрессию). Вместе мы смогли разобраться, что она совершала ошибки, но это не делало ее неудачницей.

Розалинда была довольно сложной натурой — тут требовался глобальный, развернутый подход. Поначалу клиентка отказывалась прислушаться ко мне. Она никак не могла перестать критиковать себя за все и сразу. «Именно на мне лежит ответственность за все необдуманные поступки по отношению к бывшему мужу, и это я довела себя до депрессии и паники. Я сама все испортила, и значит, я неудачница».

Я с ней не согласился. Розалинда и правда допускала ошибки, но ведь у нее были и удачи. Нормальная жизнь — падения и взлеты. «Вы разрабатываете модели одежды, это получается хорошо, вы успешный дизайнер — и это только ваша заслуга. Иногда вы поступаете хорошо, иногда не очень. Вы думаете о разном, испытываете разные чувства. Не стоит считать себя плохой, принимая во внимание лишь одну сторону своей личности».

Спустя некоторое время Розалинда смогла меня понять и перестала концентрироваться на своих промахах. На первом этапе клиентка научилась принимать свое беспокойство. Затем обнаружила, что депрессия, которая возникла из-за развода и переживаний по поводу работы, куда-то испарилась. Принятие помогло Розалинде перестать винить себя в том, что ей не удалось стать идеальной женой и безупречным дизайнером.

Эллис А. - Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах

СПб.: Питер, 2022. — 288 с.: ил. — (Серия «Сам себе психолог»).

ISBN 978-5-4461-1419-1

Эллис А. - Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах – Содержание

Предисловие Д. Ковпака

Правила независимости Альберта Эллиса. Предисловие Е. Ромек

Благодарности

Глава 1. Как быть счастливым и не поддаваться волнениям

Глава 2. Обнаружить, проанализировать и разрушить убеждения, которые вас беспокоят

Глава 3. Модель АВС — путь к серьезным изменениям

Глава 4. Если ты думаешь, что можешь измениться, то и правда можешь

Глава 5. По пути к спокойствию

Глава 6. Принимая себя и других

Глава 7. Это ужасно! Это чудовищно! Это невыносимо! Я этого не переживу!

Глава 8. Что самое плохое может произойти?

Глава 9. Придумываем решения, которые помогут меньше беспокоиться

Глава 10. Другие направления работы мысли

Глава 11. Как работать над своими чувствами, чтобы меньше беспокоиться

Глава 12. Как работать со своим поведением, чтобы меньше беспокоиться

Глава 13. Вперед к самоактуализации и счастливой жизни

Глава 14. Некоторые выводы о том, как научиться меньше беспокоиться и начать радоваться жизни

Глава 15. Рецепт спокойствия разума и души

Справочная информация.

Памяти Альберта Эллиса