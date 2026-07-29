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Эллис - Сны Исиды

Эллис - Сны Исиды
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Магия, Эзотеризм

Книга Норманди Эллис представляет собой исповедальное повествование о внутреннем паломничестве, в котором Древний Египет становится не только исторической землёй, но и пространством памяти, сновидения, духовного поиска и личного преображения. Соединяя мифы об Исиде, Осирисе, Горе, Сете, Ра и других египетских божествах с рассказом о собственных путешествиях, семейном кризисе, материнстве, творческом призвании и переживании утраты, Эллис рассматривает человеческую жизнь как непрерывный процесс смерти прежних форм и рождения новых.

Центральное место в книге занимают символы света, сердца, имени, священного брака, расчленённого и вновь собранного тела, небесной реки и воскресающей души. Автор стремится показать, что древние религиозные образы сохраняют силу тогда, когда воспринимаются не как музейные остатки исчезнувшей цивилизации, а как язык глубинной психики и целостного духовного опыта. Египетская мифология становится для неё средством осмысления женской судьбы, творческой свободы, телесности, любви, смерти и стремления человека вернуться к божественному источнику своего бытия.

Эллис Норманди – Сны Исиды – Духовные странствия женщины

Пер. с англ. Э. Абдуллаевой; ред. Н. Соколовой; худож. обл. Д. Ермолов. – «Касталия», 2026. – 326 с.
ISBN 978-5-908110-86-0

Эллис Норманди – Сны Исиды – Содержание

  1. Благодарность

  2. Пролог: Дар Египта

  3. Часть 1. Небесный Свет

    1. Дотянуться до света

    2. Хепри: искусство обращения в Свет

    3. Что Вверху, То и Внизу: двойственная природа космоса

    4. Внутри и Снаружи: двойственная природа человека

    5. Уроборическая природа реальности

  4. Часть 2. Тела Света

    1. Электрическое тело: форма духа и дух формы

    2. Тела, облачённые в свет: тонкие или психические тела

    3. Сила и форма: астральные тела мысли

    4. Иб: разум сердца

    5. Древние и вечные души

  5. Часть 3. Свет Внутри

    1. Египет внутри

    2. Под покровами Исиды

    3. Изучение слов силы

    4. Вкушая Бога: причастие, воскрешение, памятование

    5. Святая Святых: вход в Золотую Комнату

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Added 29.07.2026
Author brat Vadim
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