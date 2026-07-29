Эллис - Сны Исиды

Книга Норманди Эллис представляет собой исповедальное повествование о внутреннем паломничестве, в котором Древний Египет становится не только исторической землёй, но и пространством памяти, сновидения, духовного поиска и личного преображения. Соединяя мифы об Исиде, Осирисе, Горе, Сете, Ра и других египетских божествах с рассказом о собственных путешествиях, семейном кризисе, материнстве, творческом призвании и переживании утраты, Эллис рассматривает человеческую жизнь как непрерывный процесс смерти прежних форм и рождения новых.

Центральное место в книге занимают символы света, сердца, имени, священного брака, расчленённого и вновь собранного тела, небесной реки и воскресающей души. Автор стремится показать, что древние религиозные образы сохраняют силу тогда, когда воспринимаются не как музейные остатки исчезнувшей цивилизации, а как язык глубинной психики и целостного духовного опыта. Египетская мифология становится для неё средством осмысления женской судьбы, творческой свободы, телесности, любви, смерти и стремления человека вернуться к божественному источнику своего бытия.

Эллис Норманди – Сны Исиды – Духовные странствия женщины

Пер. с англ. Э. Абдуллаевой; ред. Н. Соколовой; худож. обл. Д. Ермолов. – «Касталия», 2026. – 326 с.

ISBN 978-5-908110-86-0

Эллис Норманди – Сны Исиды – Содержание