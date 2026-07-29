Эллис - Сны Исиды
Книга Норманди Эллис представляет собой исповедальное повествование о внутреннем паломничестве, в котором Древний Египет становится не только исторической землёй, но и пространством памяти, сновидения, духовного поиска и личного преображения. Соединяя мифы об Исиде, Осирисе, Горе, Сете, Ра и других египетских божествах с рассказом о собственных путешествиях, семейном кризисе, материнстве, творческом призвании и переживании утраты, Эллис рассматривает человеческую жизнь как непрерывный процесс смерти прежних форм и рождения новых.
Центральное место в книге занимают символы света, сердца, имени, священного брака, расчленённого и вновь собранного тела, небесной реки и воскресающей души. Автор стремится показать, что древние религиозные образы сохраняют силу тогда, когда воспринимаются не как музейные остатки исчезнувшей цивилизации, а как язык глубинной психики и целостного духовного опыта. Египетская мифология становится для неё средством осмысления женской судьбы, творческой свободы, телесности, любви, смерти и стремления человека вернуться к божественному источнику своего бытия.
Эллис Норманди – Сны Исиды – Духовные странствия женщины
Пер. с англ. Э. Абдуллаевой; ред. Н. Соколовой; худож. обл. Д. Ермолов. – «Касталия», 2026. – 326 с.
ISBN 978-5-908110-86-0
Эллис Норманди – Сны Исиды – Содержание
Благодарность
Пролог: Дар Египта
Часть 1. Небесный Свет
Дотянуться до света
Хепри: искусство обращения в Свет
Что Вверху, То и Внизу: двойственная природа космоса
Внутри и Снаружи: двойственная природа человека
Уроборическая природа реальности
Часть 2. Тела Света
Электрическое тело: форма духа и дух формы
Тела, облачённые в свет: тонкие или психические тела
Сила и форма: астральные тела мысли
Иб: разум сердца
Древние и вечные души
Часть 3. Свет Внутри
Египет внутри
Под покровами Исиды
Изучение слов силы
Вкушая Бога: причастие, воскрешение, памятование
Святая Святых: вход в Золотую Комнату
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