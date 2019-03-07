1. Предмет и задачи библейской науки

2. Структура библейской науки

2.1. Введение (исагогика)

2.2. Из чего состоит введение в Новый Завет

2.3. Библейская герменевтика 2.3.1. Необходимость герменевтики 2.3.2. Соотношение терминов «герменевтика» и «экзегетика» 2.3.3. Понятие богодухновенности - центральная герменевтическая проблема 2.3.4. Другие проблемы герменевтики

2.4. История канона библейских книг

2.5. Библейская текстология

2.6. Библейская филология и лексикография

2.7. История библейской экзегетики

2.8. Библейская археология и вспомогательные дисциплины

2.9. Экзегетика (экзегеза)

3. Методы библейской науки

3.1. Еврейская традиция толкования и ее влияние на раннехристианскую экзегезу

3.2. Аллегорический метод толкования

3.3. Краткий очерк христианской экзегезы 3.3.1. Христианская экзегеза до Оригена 3.3.2. Экзегеза Климента Александрийского и Оригена 3.3.3. Александрийский и антиохийский методы экзегезы в их полемике 3.3.4. Типология как альтернатива аллегории 3.3.5. Герменевтические принципы блаженного Августина 3.3.6. Концепция «четырех смыслов» 3.3.7. Средневековая экзегетика 3.3.8. Выводы. Характерные особенности святоотеческой экзегезы

3.4. Историко-критический метод исследования

4. Развитие библейской науки на Западе в новейший период

4.1. Текстуальная критика

4.2. Критика источников

4.3. Критика форм (формальная критика, или форманализ) 4.3.1. Некоторые недостатки критики форм 4.3.2. Некоторые достижения критики форм

4.4. Критика редакций (история редакций, редакционная критика) 4.4.1. Некоторые недостатки критики редакций 4.4.2. Некоторые достижения критики редакций

4.5. Вопрос об «историческом Иисусе»

4.6. Поиск «подлинных слов Иисуса»

4.7. Выводы

4.8. Заключение

5. Политический и социальный контекст новозаветной эпохи

5.1. Обзор политической истории 5.1.1. Ирод Великий и его династия 5.2. Обзор социальной среды 5.2.1. Языки Палестины 5.2.2. Заключение6



6. Религиозный и культурный контекст новозаветной эпохи

6.1. Обзор религиозной и культурной среды иудаизма 6.1.1. Межзаветная иудейская литература 6.1.2. Иудейские партии и секты в эпоху Нового Завета 6.1.3. Иерусалимский храм и его ритуал 6.1.4. Иудейские праздники 6.1.5. Синагога

6.2. Обзор языческой религиозной и культурной среды

7. Терминология

7.1. Термин «Новый Завет»

7.2. Термин «евангелие» 7.2.1. Ветхозаветные истоки термина «евангелие» 7.2.2. Термин «евангелие» в современном языке 7.2.3. Термин «евангелие» в Новом Завете 7.2.4. Термин «евангелие» у мужей апостольских и ранних отцов Церкви 7.2.5. Одно Евангелие или несколько

7.3. Термин «канон»

7.4. Термин «апокриф»

7.4.1. Классификации апокрифических евангелий

7.5. «Спорные сочинения»

7.6. Аграфа

8. Канон Нового Завета

8.1. Критерии каноничности

8.2. Формирование новозаветного канона. Основные этапы 8.2.1. Ранний период (I в.) 8.2.2. Период мужей апостольских (конец I - начало II в.) 8.2.3. От полемики с гностицизмом до Евсевия Кесарийского (вторая половина II в. - первая половина IV в.) 8.2.4. Заключительный период (вторая пол. IV-V в.) 8.2.5. Подтверждение новозаветного канона 8.2.6. Выводы



9. Текстология Нового Завета

9.1. Краткий очерк новозаветной палеографии

9.2. Семейства рукописей Нового Завета

9.3. Некоторые выводы из текстологических исследований

9.4. Издания греческого текста

9.5. Древние переводы Нового Завета

9.6. Славянский перевод Нового Завета

9.7. Русский перевод Нового Завета

10. Церковное предание о происхождении Евангелий

10.1. Евангелие от Матфея

10.2. Евангелие от Марка

10.3. Евангелие от Луки

10.4. Евангелие от Иоанна

11. Синоптическая проблема

11.1. Сходство между синоптическими Евангелиями

11.2. Различия между синоптическими Евангелиями

11.3. Определение понятия «синоптическая проблема»

11.4. Церковная традиция о соотношении синоптических Евангелий

11.5. Библейская критика о происхождении синоптических Евангелий 11.5.1. Достоинства гипотезы Грисбаха 11.5.2. Недостатки гипотезы Грисбаха 11.5.3. Достоинства гипотезы двух источников 11.5.4. Недостатки гипотезы двух источников



Приложения

I. Мессианские пророчества Ветхого Завета, упоминаемые в Евангелии

II. Люди и события новозаветного времени

III. Таблица канонов первых четырех веков

IV. Иосиф Флавий об Иерусалимском храме

V. Описание секты ессеев у Иосифа Флавия

VI. Евсевий Памфил об апостоле Иоанне Богослове

VII. Свидетельства о Христе нехристианских писателей VII.1. Иосиф Флавий VII.2. Римские авторы VII.3. Иудейские свидетельства VI 1.4. Мусульманские свидетельства



Литература

Источники

Исследования

Протоиерей Алексей Емельянов - Введение в Четвероевангелие - Учебное пособие - Предмет и задачи библейской науки

Дискуссия о методах библейских исследований продолжается, но очевидное расхождение в научных выводах нельзя объяснить только методологическими различиями. В целом можно сказать, что между разными конфессиями существует согласие относительно инструментов и методов, которые допустимо использовать при изучении Писания. Важно подчеркнуть, что для библейской науки гораздо важнее не методологические разногласия, а те принципиальные предпосылки, из которых осознанно или интуитивно исходит толкователь.

Более того, не будет сильным преувеличением сказать, что и сама история Церкви прямо связана с историей толкования Библии. Вопрос о том, на каких предпосылках основывалось исследование Писания в разные исторические периоды, всегда имел ключевое значение для жизни Церкви. На понимание Библии в первую очередь влияет догматическая система той или иной конфессии, а также комментарии и толкования, принимаемые как авторитетные. Для православных христиан основанием библейского исследования является полнота Предания Церкви и, в частности, экзегетическая традиция святых отцов.

Напротив, историю новозаветной науки в XVIII и XIX веках на Западе знаменитый ученый Уильям Вреде рассматривал как непрерывную борьбу за освобождение от «догматических предубеждений». Один из столпов современной библеистики Рудольф Бультман замечал: «Любой экзегет, которым руководит догматическая предвзятость, не слышит, что говорит текст, а лишь позволяет ему сказать то, что сам хочет услышать». Однако сам Бультман понимал и доказывал, что «беспредпосылочная» экзегеза (то есть объяснение смысла) невозможна, поскольку толкователь, осознанно или нет, вносит в текст свое «предпонимание». Он подходит к нему со своими собственными вопросами, и ответы, которые находит, частично обусловлены вопросами, которые сам же задает. Взгляд на природу познания и понимания заимствован Бультманом у философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера.