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Емельянов - Введение в четвероевангелие

Введение в четвероевангелие - Емельянов А.
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Educational
Предметом библейской науки является
  • (А) Божественное Откровение, запечатленное в Священном Писании,
  • (Б) церковная традиция его осмысления,
  • (В) весь комплекс текстологических, исторических, филологических и других научных проблем, связанных с формой выражения Откровения в тексте Библии.

Протоиерей Алексей Емельянов - Введение в Четвероевангелие - Учебное пособие

Учебное пособие для высших учебных заведений
3-е издание, исправленное и дополненное
Протоиерей Алексей Емельянов. - 3-е изд., испр. и доп.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 304 с.
ISBN 978-5-7429-0955-2

Протоиерей Алексей Емельянов - Введение в Четвероевангелие - Учебное пособие - Содержание

1. Предмет и задачи библейской науки
2. Структура библейской науки
  • 2.1. Введение (исагогика)
  • 2.2. Из чего состоит введение в Новый Завет
  • 2.3. Библейская герменевтика
    • 2.3.1. Необходимость герменевтики
    • 2.3.2. Соотношение терминов «герменевтика» и «экзегетика»
    • 2.3.3. Понятие богодухновенности - центральная герменевтическая проблема
    • 2.3.4. Другие проблемы герменевтики
  • 2.4. История канона библейских книг
  • 2.5. Библейская текстология
  • 2.6. Библейская филология и лексикография
  • 2.7. История библейской экзегетики
  • 2.8. Библейская археология и вспомогательные дисциплины
  • 2.9. Экзегетика (экзегеза)
3. Методы библейской науки
  • 3.1. Еврейская традиция толкования и ее влияние на раннехристианскую экзегезу
  • 3.2. Аллегорический метод толкования
  • 3.3. Краткий очерк христианской экзегезы
    • 3.3.1. Христианская экзегеза до Оригена
    • 3.3.2. Экзегеза Климента Александрийского и Оригена
    • 3.3.3. Александрийский и антиохийский методы экзегезы в их полемике
    • 3.3.4. Типология как альтернатива аллегории
    • 3.3.5. Герменевтические принципы блаженного Августина
    • 3.3.6. Концепция «четырех смыслов»
    • 3.3.7. Средневековая экзегетика
    • 3.3.8. Выводы. Характерные особенности святоотеческой экзегезы
  • 3.4. Историко-критический метод исследования
4. Развитие библейской науки на Западе в новейший период
  • 4.1. Текстуальная критика
  • 4.2. Критика источников
  • 4.3. Критика форм (формальная критика, или форманализ)
    • 4.3.1. Некоторые недостатки критики форм
    • 4.3.2. Некоторые достижения критики форм
  • 4.4. Критика редакций (история редакций, редакционная критика)
    • 4.4.1. Некоторые недостатки критики редакций
    • 4.4.2. Некоторые достижения критики редакций
  • 4.5. Вопрос об «историческом Иисусе»
  • 4.6. Поиск «подлинных слов Иисуса»
  • 4.7. Выводы
  • 4.8. Заключение
5. Политический и социальный контекст новозаветной эпохи
  • 5.1. Обзор политической истории
    • 5.1.1. Ирод Великий и его династия
    • 5.2. Обзор социальной среды
    • 5.2.1. Языки Палестины
    • 5.2.2. Заключение6

6. Религиозный и культурный контекст новозаветной эпохи

  • 6.1. Обзор религиозной и культурной среды иудаизма
    • 6.1.1. Межзаветная иудейская литература
    • 6.1.2. Иудейские партии и секты в эпоху Нового Завета
    • 6.1.3. Иерусалимский храм и его ритуал
    • 6.1.4. Иудейские праздники
    • 6.1.5. Синагога
  • 6.2. Обзор языческой религиозной и культурной среды
7. Терминология
  • 7.1. Термин «Новый Завет»
  • 7.2. Термин «евангелие»
    • 7.2.1. Ветхозаветные истоки термина «евангелие»
    • 7.2.2. Термин «евангелие» в современном языке
    • 7.2.3. Термин «евангелие» в Новом Завете
    • 7.2.4. Термин «евангелие» у мужей апостольских и ранних отцов Церкви
    • 7.2.5. Одно Евангелие или несколько
  • 7.3. Термин «канон»
  • 7.4. Термин «апокриф»
  • 7.4.1. Классификации апокрифических евангелий
  • 7.5. «Спорные сочинения»
  • 7.6. Аграфа
8. Канон Нового Завета
  • 8.1. Критерии каноничности
  • 8.2. Формирование новозаветного канона. Основные этапы
    • 8.2.1. Ранний период (I в.)
    • 8.2.2. Период мужей апостольских (конец I - начало II в.)
    • 8.2.3. От полемики с гностицизмом до Евсевия Кесарийского (вторая половина II в. - первая половина IV в.)
    • 8.2.4. Заключительный период (вторая пол. IV-V в.)
    • 8.2.5. Подтверждение новозаветного канона
    • 8.2.6. Выводы
9. Текстология Нового Завета
  • 9.1. Краткий очерк новозаветной палеографии
  • 9.2. Семейства рукописей Нового Завета
  • 9.3. Некоторые выводы из текстологических исследований
  • 9.4. Издания греческого текста
  • 9.5. Древние переводы Нового Завета
  • 9.6. Славянский перевод Нового Завета
  • 9.7. Русский перевод Нового Завета
10. Церковное предание о происхождении Евангелий
  • 10.1. Евангелие от Матфея
  • 10.2. Евангелие от Марка
  • 10.3. Евангелие от Луки
  • 10.4. Евангелие от Иоанна
11. Синоптическая проблема
  • 11.1. Сходство между синоптическими Евангелиями
  • 11.2. Различия между синоптическими Евангелиями
  • 11.3. Определение понятия «синоптическая проблема»
  • 11.4. Церковная традиция о соотношении синоптических Евангелий
  • 11.5. Библейская критика о происхождении синоптических Евангелий
    • 11.5.1. Достоинства гипотезы Грисбаха
    • 11.5.2. Недостатки гипотезы Грисбаха
    • 11.5.3. Достоинства гипотезы двух источников
    • 11.5.4. Недостатки гипотезы двух источников
Приложения
  • I. Мессианские пророчества Ветхого Завета, упоминаемые в Евангелии
  • II. Люди и события новозаветного времени
  • III. Таблица канонов первых четырех веков
  • IV. Иосиф Флавий об Иерусалимском храме
  • V. Описание секты ессеев у Иосифа Флавия
  • VI. Евсевий Памфил об апостоле Иоанне Богослове
  • VII. Свидетельства о Христе нехристианских писателей
    • VII.1. Иосиф Флавий
    • VII.2. Римские авторы
    • VII.3. Иудейские свидетельства
    • VI 1.4. Мусульманские свидетельства
Литература
  • Источники
  • Исследования

Протоиерей Алексей Емельянов - Введение в Четвероевангелие - Учебное пособие - Предмет и задачи библейской науки

Дискуссия о методах библейских исследований продолжается, но очевидное расхождение в научных выводах нельзя объяснить только методологическими различиями. В целом можно сказать, что между разными конфессиями существует согласие относительно инструментов и методов, которые допустимо использовать при изучении Писания. Важно подчеркнуть, что для библейской науки гораздо важнее не методологические разногласия, а те принципиальные предпосылки, из которых осознанно или интуитивно исходит толкователь.
Более того, не будет сильным преувеличением сказать, что и сама история Церкви прямо связана с историей толкования Библии. Вопрос о том, на каких предпосылках основывалось исследование Писания в разные исторические периоды, всегда имел ключевое значение для жизни Церкви. На понимание Библии в первую очередь влияет догматическая система той или иной конфессии, а также комментарии и толкования, принимаемые как авторитетные. Для православных христиан основанием библейского исследования является полнота Предания Церкви и, в частности, экзегетическая традиция святых отцов.
Напротив, историю новозаветной науки в XVIII и XIX веках на Западе знаменитый ученый Уильям Вреде рассматривал как непрерывную борьбу за освобождение от «догматических предубеждений». Один из столпов современной библеистики Рудольф Бультман замечал: «Любой экзегет, которым руководит догматическая предвзятость, не слышит, что говорит текст, а лишь позволяет ему сказать то, что сам хочет услышать». Однако сам Бультман понимал и доказывал, что «беспредпосылочная» экзегеза (то есть объяснение смысла) невозможна, поскольку толкователь, осознанно или нет, вносит в текст свое «предпонимание». Он подходит к нему со своими собственными вопросами, и ответы, которые находит, частично обусловлены вопросами, которые сам же задает. Взгляд на природу познания и понимания заимствован Бультманом у философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера.

Views 3 380
Rating 5.0 / 5
Added 07.03.2019
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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