Евангельский синопсис

Евангельским Синопсисом (от греч. σύνοψις — «обозрение») называют издания Четвероевангелия или первых трех Евангелий, в которых наглядно представлена связь между ними. Обычно Синопсисы печатаются в виде параллельных столбцов, каждый из которых содержит текст одного Евангелиста. Настоящая публикация Синопсиса Четвероевангелия на русском языке имеет целью предоставить в распоряжение всем любящим и изучающим Слово Божие пособие, с помощью которого можно полнее представить евангельский текст в его единстве и многообразии одновременно. Текст печатается по Синодальному переводу Библии. Церковь принимает четырехчастный канон Евангелий как должное, однако наличие нескольких различных свидетельств о Христе уже в древности считалось проблемой. Поэтому с ростом числа повествований о земной жизни Господа (Лк 1,1 - 3) возникло противоположное стремление свести их все к одному. Наиболее известны две такие попытки, предпринятые в середине второго века. Одна из них была сделана раннехристианским ересиархом Маркионом (ум. ок. 160 г.), который составил новозаветный канон из Евангелия от Луки и десяти посланий Апостола Павла, отредактировав их в соответствии со своей доктриной.

Для нас более значимым является опыт ученика Иустина Философа — Татиана (ум. ок. 175 г.). Его труд Диатессарон (от греч. то δι τεσσάρων - «по четырем»), в котором четыре Евангелия сведены в единое непрерывное повествование, явился первой евангельской «гармонией». Текст этой книги не сохранился, однако представление о ней можно составить по дошедшим до нас фрагментам, комментариям и частичным переводам. Так, на пергаменте из раскопок в Дура-Европос (низовье Евфрата) в 1933 г. был обнаружен фрагмент Диатессарона, написанный не позднее середины третьего века. Описание обращения Иосифа Аримафейского к Пилату с просьбой о погребении Господа представляет собой сложную компиляцию из отрывков канонического текста, взятых в последовательности: Мф 27, 56; Мк 15,40; Лк 23,49; Мф 27,57; Мк 15,42; Мф 27,57; Лк 23,50; Мф 27,57; Лк 23,51; Мф 27,57; Лк 23,50; Ин 19,38; Лк 23,51.

Очевидно, феномен нескольких биографий одного Лица, имеющих равную достоверность и пользующихся одинаковым уважением, не имел параллелей в античности, что могло беспокоить образованного автора. Возможно, Татиан полагал, что, объединив сведения из четырех Евангелий, легче представить «историю Иисуса» в целом, и вместе с тем он хотел составить «правдоподобный» рассказ, лишенный «противоречий и расхождений». Он, как и многие последующие авторы, стремившиеся к согласованию Четвероевангелия, достигал своей цели путем редукции. Например, Татиан опустил родословие в Евангелиях от Матфея и Луки, что критиковал епископ города Кирра на Евфрате Блаженный Феодорит, считая это проявлением ереси докетизма, так как тем самым умалчивается происхождение Господа по плоти от семени Авраамова и Давидова. Книга Татиана в сирийской церкви применялась вместо канонических Евангелий до V в. включительно. В IV в. началось движение против Диатессарона, и, по-видимому, не только из-за уклонения в ересь его автора. Уже Евсевий Кесарийский скептически относился к этому труду, называя его «лоскутной мешаниной из Евангелий». Епископ Едессы Раббула (ум. в 436 г.) приказал своим пресвитерам позаботиться о том, чтобы в церквах читались четыре отдельных Евангелия. А Блаженный Феодорит в 423 г. выявил около двухсот экземпляров Диатессарона, которые он, по собственному выражению, «собрал и изъял из обращения, а вместо них ввел Евангелия четырех Евангелистов» (Трактат о ересях, 1,20). Таким образом, с авторитетом свидетельства святых Апостолов не мог сравниться набор сведений о жизни Христа, вычлененных из Писания и расположенных в предполагаемом хронологическом порядке.

Евангельский синопсис

М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. 176 с.

ISΒΝ 5-7429-0001-5

Составитель свящ. Алексей Емельянов

Евангельский синопсис - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СИНОПСИС

1. Введение

2. Пролог: Предвечное Слово (Логос)

3. Родословие Иисуса Христа

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ

СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТ ПЕРВОЙ ДО ВТОРОЙ ПАСХИ

СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТ ВТОРОЙ ДО ТРЕТЬЕЙ ПАСХИ

СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТ ТРЕТЬЕЙ ДО ЧЕТВЕРТОЙ ПАСХИВЕЛИКАЯ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТАПРИЛОЖЕНИЯ