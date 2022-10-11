Энциклопедический психологический словарь-справочник

Авторитарность (от лат. auctoritas – власть, влияние) – один из стилей лидерства или руководства, для которого характерно доминирование одного лица (как правило, официального лидера) в коллективе. Применение данного стиля на государственном уровне является чертой особого политического режима – авторитаризма. А. присуща ставка на силу, власть превращается в самоценный инструмент управления. Э. Фромм ввел определение авторитарного характера как одного из типов социального характера. Он писал, что для такого характера важно принадлежать к какой-либо мощной и непреодолимой силе. Авторитарный лидер стремится подавлять других людей, полностью доминировать в коллективе.

Часто прямым проявлением А. является поиск жертвы с последующим ее третированием. А., встречая сопротивление, приводит к нарастанию ярости, стремлению любым способом не только преодолеть, но и уничтожить возникающие на пути к достижению цели препятствия. Э. Фромм и многие другие исследователи рассматривали А. как отрицательное явление, однако у нее есть и положительные черты. А. лидера может способствовать мобилизации коллектива, преобразовательной деятельности, установлению порядка и дисциплины. А. часто оказывается востребованной обществом в условиях социальной нестабильности, конфликтных ситуациях. Однако положительный эффект зачастую краткосрочный, а в от да лен ной перспективе ведет к нарастанию негативных субъективных черт лидера.

В 50-е гг. ХХ в. была разработана теория авторитарной личности (Э. Френкель-Брюнсвик, Д. Левинсон, Р. Невитт-Сэнфорд, Т. Адорно), согласно которой А. – изначальная предрасположенность следовать диктату сильных лидеров и традиций, общепринятых ценностей. Такой тип личности определяется следующими признаками: конвенционализмом, авторитарными представлениями, суевериями и стереотипами, властью и твердостью, разрушительностью и цинизмом, проекцией и преувеличенной сексуальной озабоченностью (сексуальные репрессии). Авторитарный тип возникает как результат полученного психодинамического детского опыта.

Энциклопедический психологический словарь-справочник. 1000 понятий, определений, терминов

Учебно-методическое пособие для вузов

6-е изд. перераб. и доп.

под ред. С. Л. Кандыбовича, А. Д. Короля, Т. В. Разиной

ISBN 978-985-18-4878-8

Минск, Харвест, 2021 г.

Энциклопедический психологический словарь-справочник. 1000 понятий, определений, терминов - Содержание

Сведения об авторах

Предисловие

А-Я

Список литературы