Можно ли силой мысли менять реальность?

Откуда у нас появляются представления о Боге?

Как устроен мозг атеиста и мозг верующего?

Что происходит с мозгом во время молитвы, медитации и мышления?

Как дисциплинировать свой ум? Где же живет Бог?

Всемирно известные нейробиологи рассказывают об уникальных экспериментах и открытиях и предлагают доступные каждому методы и упражнения по улучшению работы мозга и достижению гармонии и взаимопонимания в отношениях с другими.

Эндрю Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии

Эндрю Ньюберг, Марк Роберт Уолдман ; [пер. с англ. У. Сапциной].

М. : Эксмо, 2012. — 576 с. — (Религиозный бестселлер).

ISBN 978-5-699-58241-9

Эндрю Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии - Содержание

Часть первая Религия и человеческий мозг

Глава 1. Кому он нужен, этот Бог?

Прелюдия к нейрологической и духовной революции

Глава 2. Нужен ли вам Бог хотя бы во время молитвы? Медитация, память и стареющий мозг

Глава 3. Какое отношение имеет Бог к вашему мозгу? Нейронные разновидности духовной практики

Часть вторая Нейронная эволюция и Бог

Глава 4. Как ощущается Бог? Многообразие духовного опыта

Глава 5. Как выглядит Бог? Воображение, творчество и визуальное воспроизведение духовности

Глава 6. Есть ли у Бога сердце? Сострадание, мистицизм и индивидуальные особенности духовности мозга

Глава 7. Что происходит, когда Бог сердится? Гнев, страх и фундаментализм в нашем мозге

Часть третья Преображение вашей внутренней реальности

Глава 8. Тренировка мозга Восемь способов укрепить физическое, психическое и духовное здоровье

Глава 9. В поисках душевного равновесия Медитация, намерения, релаксация и осознание

Глава 10. Сострадательная коммуникация Диалог, тесные отношения и трансформация конфликта

Эпилог. Действительно ли Бог существует? Личные размышления