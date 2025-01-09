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Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг

Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy
Series Религиозный бестселлер (12 books)

Можно ли силой мысли менять реальность?

Откуда у нас появляются представления о Боге?

Как устроен мозг атеиста и мозг верующего?

Что происходит с мозгом во время молитвы, медитации и мышления?

Как дисциплинировать свой ум? Где же живет Бог?

Всемирно известные нейробиологи рассказывают об уникальных экспериментах и открытиях и предлагают доступные каждому методы и упражнения по улучшению работы мозга и достижению гармонии и взаимопонимания в отношениях с другими.

Эндрю Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии

Эндрю Ньюберг, Марк Роберт Уолдман ; [пер. с англ. У. Сапциной].

М. : Эксмо, 2012. — 576 с. — (Религиозный бестселлер).

ISBN 978-5-699-58241-9

Эндрю Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии - Содержание

Часть первая Религия и человеческий мозг

  • Глава 1. Кому он нужен, этот Бог?

  • Прелюдия к нейрологической и духовной революции

  • Глава 2. Нужен ли вам Бог хотя бы во время молитвы? Медитация, память и стареющий мозг

  • Глава 3. Какое отношение имеет Бог к вашему мозгу? Нейронные разновидности духовной практики

Часть вторая Нейронная эволюция и Бог

  • Глава 4. Как ощущается Бог? Многообразие духовного опыта

  • Глава 5. Как выглядит Бог? Воображение, творчество и визуальное воспроизведение духовности

  • Глава 6. Есть ли у Бога сердце? Сострадание, мистицизм и индивидуальные особенности духовности мозга

  • Глава 7. Что происходит, когда Бог сердится? Гнев, страх и фундаментализм в нашем мозге

Часть третья Преображение вашей внутренней реальности

  • Глава 8. Тренировка мозга Восемь способов укрепить физическое, психическое и духовное здоровье

  • Глава 9. В поисках душевного равновесия Медитация, намерения, релаксация и осознание

  • Глава 10. Сострадательная коммуникация Диалог, тесные отношения и трансформация конфликта

Эпилог. Действительно ли Бог существует? Личные размышления

  • Приложение I. Сострадательная коммуникация

  • Компакт-диски, семинары, исследования в сети

  • Приложение II. Как принять участие в наших исследованиях

  • Приложение III. Медитация ясного ума

  • Книги, диски, ресурсы

Views 345
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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