Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг
Можно ли силой мысли менять реальность?
Откуда у нас появляются представления о Боге?
Как устроен мозг атеиста и мозг верующего?
Что происходит с мозгом во время молитвы, медитации и мышления?
Как дисциплинировать свой ум? Где же живет Бог?
Всемирно известные нейробиологи рассказывают об уникальных экспериментах и открытиях и предлагают доступные каждому методы и упражнения по улучшению работы мозга и достижению гармонии и взаимопонимания в отношениях с другими.
Эндрю Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии
Эндрю Ньюберг, Марк Роберт Уолдман ; [пер. с англ. У. Сапциной].
М. : Эксмо, 2012. — 576 с. — (Религиозный бестселлер).
ISBN 978-5-699-58241-9
Эндрю Ньюберг - Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии - Содержание
Часть первая Религия и человеческий мозг
Глава 1. Кому он нужен, этот Бог?
Прелюдия к нейрологической и духовной революции
Глава 2. Нужен ли вам Бог хотя бы во время молитвы? Медитация, память и стареющий мозг
Глава 3. Какое отношение имеет Бог к вашему мозгу? Нейронные разновидности духовной практики
Часть вторая Нейронная эволюция и Бог
Глава 4. Как ощущается Бог? Многообразие духовного опыта
Глава 5. Как выглядит Бог? Воображение, творчество и визуальное воспроизведение духовности
Глава 6. Есть ли у Бога сердце? Сострадание, мистицизм и индивидуальные особенности духовности мозга
Глава 7. Что происходит, когда Бог сердится? Гнев, страх и фундаментализм в нашем мозге
Часть третья Преображение вашей внутренней реальности
Глава 8. Тренировка мозга Восемь способов укрепить физическое, психическое и духовное здоровье
Глава 9. В поисках душевного равновесия Медитация, намерения, релаксация и осознание
Глава 10. Сострадательная коммуникация Диалог, тесные отношения и трансформация конфликта
Эпилог. Действительно ли Бог существует? Личные размышления
Приложение I. Сострадательная коммуникация
Компакт-диски, семинары, исследования в сети
Приложение II. Как принять участие в наших исследованиях
Приложение III. Медитация ясного ума
Книги, диски, ресурсы
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