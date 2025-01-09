Медитация, молитва и духовные размышления — это не просто абстрактные ритуалы, а мощные инструменты «перепрошивки» нашего мозга. Ведущий нейробиолог Эндрю Ньюберг доказывает, что интенсивная духовная практика укрепляет нейронные связи, отвечающие за эмпатию и спокойствие, и одновременно подавляет центры страха и гнева.

Книга объясняет, почему образ «карающего Бога» разрушает психику, а сосредоточение на любви и сострадании способно замедлить старение мозга и улучшить память. Это научно обоснованный взгляд на то, как вера (даже в светском ее понимании) делает нас биологически совершеннее.

Эндрю Ньюберг - Тайна Бога и наука о мозге: Нейробиология веры и религиозного опыта

Эндрю Ньюберг, Юджин д'Аквили, Рауз Винс ; [пер. с англ. М. И. Завалова].

М. : Эксмо, 2013. — 320 с.

(Религиозный бестселлер).

ISBN 978-5-699-66783-3

Английское название - Почему Бог не уходит на совсем? - Why God won't go away?

Наука о мозге и биология веры.

Ньюберг Эндрю, Д Аквили Юджин, Рауз Винс - Тайна Бога и наука о мозге: Нейробиология веры и религиозного опыта - Содержание