Ньюберг - Тайна Бога и наука о мозге
Медитация, молитва и духовные размышления — это не просто абстрактные ритуалы, а мощные инструменты «перепрошивки» нашего мозга. Ведущий нейробиолог Эндрю Ньюберг доказывает, что интенсивная духовная практика укрепляет нейронные связи, отвечающие за эмпатию и спокойствие, и одновременно подавляет центры страха и гнева.
Книга объясняет, почему образ «карающего Бога» разрушает психику, а сосредоточение на любви и сострадании способно замедлить старение мозга и улучшить память. Это научно обоснованный взгляд на то, как вера (даже в светском ее понимании) делает нас биологически совершеннее.
Эндрю Ньюберг - Тайна Бога и наука о мозге: Нейробиология веры и религиозного опыта
Эндрю Ньюберг, Юджин д'Аквили, Рауз Винс ; [пер. с англ. М. И. Завалова].
М. : Эксмо, 2013. — 320 с.
(Религиозный бестселлер).
ISBN 978-5-699-66783-3
Английское название - Почему Бог не уходит на совсем? - Why God won't go away?
Наука о мозге и биология веры.
Ньюберг Эндрю, Д Аквили Юджин, Рауз Винс - Тайна Бога и наука о мозге: Нейробиология веры и религиозного опыта - Содержание
Фотография Бога
Аппараты мозга
Архитектура мозга
Производство мифов
Ритуал
Мистицизм
Происхождение религии
Реальнее реального
Почему не исчезнет Бог
Эпилог. Так что же такое нейротеология
No comments yet. Be the first!