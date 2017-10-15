OXFORD В современной эпистемологии, или теории познания, ряд оснований являются общими. Некоторые современные философы полагают, что за основу существования знания можно принять теорию скептиков, утверждающую, что человек не может ничего знать, поскольку невозможно найти условия получения знания. Скептики считают, что знание, хотя бы отчасти, находится в «правильном отношении» к фактам и информации. (Что означает «правильное отношение»?

На этот счет существует много разных точек зрения, здесь мы коснемся только некоторых. Ряд философов делают акцент на обосновании, другие — на прямой казуальной связи; также существуют вариации и сложные комбинации этих позиций.) Трудно себе представить современного эпистемолога, который всерьез верит, что ваш механик знает, как чинить автомобили. Также трудно представить себе, что он сочтет важным, будто кто-то, знающий множество научных фактов, не совсем, скажем так, понимает их. А какой современный эпистемолог отреагирует на утверждение о своих знаниях попыткой опровержения?

Джулия Эннес - Античная философия: очень краткое введение

пер. с англ. А. Н. Ганор

М.: Астрель : ACT, 2009. 192 с: ил.

ISBN 978-5-17-053010-6

Джулия Эннес - Античная философия: очень краткое введение - Содержание

Список иллюстраций

Введение

Глава 1. Люди и звери: познание себя

Глава 2. Почему мы читаем «Государство» Платона?

Глава 3. Счастливая жизнь в древности и современности

Глава 4. Разум, знание и скептицизм

Глава 5. Логика и реальность

Глава 6. Когда все это началось? (и что это такое?)

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Джулия Эннес - Античная философия: очень краткое введение - Введение

Очень краткое введение должно преследовать скромные цели. Но также оно должно дать читателю возможность непосредственно ознакомиться с темой книги и сразу же подвести его к самому важному. В этой книге я попыталась познакомить читателя с античной философией в традиции дискуссий и споров, то есть ведя с ним беседу, которая, как я надеюсь, будет продолжена и после прочтения книги.

Так как я концентрируюсь на том, что наиболее важно в античной философии и раскрывает ее суть, то я не пыталась выстроить повествование в соответствии с хронологией, как это делают обычно, — не только из-за самой краткости этой книги (поскольку античная философская традиция слишком грандиозна для того, чтобы поместить ее в тесные рамки очень короткого рассказа), но также из-за обилия книг, которые помогают начинающему расширить свои знания в античной философии. Список литературы для дальнейшего чтения укажет вам, с чего начать; никогда еще в распоряжении людей, начинающих изучать философию, не было столько справочников, переводной и дополнительной литературы, как сегодня.

Начинаю я с того, что в главе 1 («Люди и звери: познание себя») знакомлю читателя с предметом античной философии, с конфликтом разума и чувств, который происходит у нас в душе; с тем предметом, который читатель может легко понять, прежде чем углубиться в изучение истоков античной философии и теорий, с ней связанных. Я очень надеюсь, что мне удастся полностью раскрыть суть традиции античной дискуссии, а также ее прикладное значение для решения важных проблем в нашей жизни. Во второй главе («Почему мы читаем „Государство" Платона?») я, напротив, обращаю внимание читателя на то, что отдаляет нас от античных писателей-философов. Первое — это удаленность во времени и утеря многих свидетельств той эпохи. Второе — влияние других факторов, которые нам следует иметь в виду и которые делают наши знания о древних выборочными и случайными, так что текст диалога Платона «Государство» в разные времена воспринимается по-разному. Мы должны учитывать влияние как сиюминутных проблем, так и временной дистанции, отделяющей нас от древних авторов.

В главах 3 и 4 («Счастливая жизнь в древности и современности» и «Разум, знание и скептицизм») я рассказываю, каким образом мы можем понять всю многосторонность взглядов древних на этику и знание; как нам понять людей, живших в период Античности, — сохраняя уважение, но не забывая о критике, споря с ними и учась у них. Глава 5 («Логика и реальность») раскрывает перед нами заключительные части философской программы Античности, концентрируясь на заслуживающей особого внимания полемике, относящейся к метафизике, а именно: существуют ли у природы цель и назначение, и если это так, то каковы они. Глава 6 («Когда все это началось? (и что это такое?)») рассказывает о том, что же, в конечном итоге, делает античную философскую традицию единым целым. Этот вопрос лучше задать в конце книги, а не в начале ее, так как я надеюсь, читатель согласится с тем, что мои основные идеи были последовательно раскрыты в предыдущих главах. (Если же читатель с этим не согласится, то я надеюсь, наши разногласия будут разрешены в духе тех философских споров, о которых я рассказала.

Если вы слабо знакомы с античной философией, вы должны отдать должное краткому хронологическому обзору « философской традиции, с которой вас знакомят в общих | чертах; разговор об этой традиции идет ниже. Также в этой | главе в хронологическом порядке рассказано об основных представителях античной философии; упомянуть их всех должным образом в одной книге не представляется возможным, но о многих из них рассказывается в дополнительных очерках. Традиционно считается, что начало античной философии было положено в VI веке до н. э. в греческих городах побережья Малой Азии. Ряд философов объединяют в группу «досократиков»; период их деятельности охватывает VI и V века. Фалес, Анаксимандр и Анаксимен — философы раннего периода развития космологии. Они дали грандиозное описание общей картины мира. Пифагор положил начало традиции, которая придавала особое значение мистицизму и искусству управления государством. Гераклит оставил печально известные своей невнятностью афоризмы. Ксенофан придавал большое значение знанию и его обоснованию.

Парменид и Зенон известны своими аргументами, которые, скорее всего, нельзя опровергнуть, но с их выводами трудно согласиться. Эти аргументы вызвали резкое изменение в философском видении мира, что отразилось на космологиях Анаксагора, Эмпедокла и атомистов Левкиппа и Демокрита. Во второй половине V века до н. э. мыслители, которых называли «софисты», развили некоторые философские навыки, например ведения спора, а также вывели философские постулаты, в частности относящиеся к этике и обществу. Самые известные из них — Протагор, Гиппий, Горгий и Продик Кеосский.

Некоторые из них не являются досократиками в строгом смысле, так как они успели застать Сократа в живых, но в целом считается, что учение Сократа является отправной точкой античной философии. Он ничего не написал, но оказал огромное влияние на своих последователей, включая Аристиппа, основателя гедонизма — учения о наслаждении как о смысле жизни, и Антисфена, основателя философской школы киников (циников), который выдвинул идею о том, что наши потребности должны быть минимальными. То, что Сократ придавал особое значение умению задавать вопросы и приводить доказательства, сделало его в древнем мире олицетворением понятия «философ». Наиболее знаменитым последователем Сократа является Платон, самый выдающийся из философов древности. Он написал ряд философских диалогов, которые получили широкую известность благодаря литературному мастерству, с которым они были написаны. Платон основал первую философскую школу. Он и его самый знаменитый ученик Аристотель были виднейшими философами IV века до н. э.

Оба оставили пространные труды: Платон — в завершенной форме, Аристотель — в форме лекций и исследовательских трактатов. «Эллинистический» период, традиционно датируемый 323 годом до н. э. (год смерти Александра Македонского) — концом I века до н. э. (закат Римской республики), был ознаменован возникновением двух философских школ, известных как эпикурейцы и стоики, а также философскими направлениями, которые не были оформлены в школы. К ним принадлежат киники и учение Пиррона, который был первым скептиком. В этот период школа Платона развивала идеи скептицизма, а несколько школ, совмещающих в себе разные направления, пытались свести воедино идеи других школ философской мысли. В период с I века до н. э. по II век н. э., в эпоху ранней Римской империи, существующие школы продолжали свою деятельность, и философия процветала. Значительных школ в этот период не возникло, но возродился интерес к учению Пифагора, а также к непредвзятому и систематическому изучению идей Платона.

В период поздней Античности, со II по III век, возникает новая оригинальная школа Плотина, которая возрождает некоторые из идей Платона. Она называется «неоплатонизм». Так как христианство, разделяемое на западную и восточную ветви, становится официальной религией Римской империи, господствующим мировоззрением становится платонизм — мировоззрение, которое оказало наибольшее влияние на христианство. Первый значительный западный христианский мыслитель Августин еще испытывал влияние платонизма, но его связь с основными традициями древней философской мысли уже была утеряна.