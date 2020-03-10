Затѣмъ въ дополненіе всего вышеизложеннаго, волостной сходъ, съ большимъ сожалѣніемъ усматривая, что въ районѣ Вознесенской волости, а преимущественно въ поселкѣ Вознесенскомъ и с. Арнаутовъ , распространяется болѣе и болѣе ересь штундъ и молоканская, которыя своими измышленіями совращаютъ изъ истинной святой православной вѣры и религіи значительное число легковѣрныхъ нашихъ крестьянъ, и они, приставая къ ихъ сектамъ, оставляютъ церковь Божію, забываютъ и даже выбрасываютъ изъ своихъ домовь святыя иконы, презираютъ св. крестъ и вообще церковное богослуженіе, а потому для пресѣченія крестьянамъ, не поддавшимся еще ихъ заблужденію, возможности поддерживать секту штундовъ, постановили учредить слѣдующее: въ случаѣ, если замѣчено будетъ, что кто либо изъ нашихъ крестьянъ станетъ совращаться изъ своей религіи, не бывать въ церкви или презирать св. иконы, то такихъ лицъ предавать волостному суду для наложенія наказанія по мѣрѣ вины до 20-ти ударовъ розгъ, о чемъ зорко должны слѣдить должностныя лица волостного и сельскихъ управленій, а равно привлекать къ тому же наказанію и тѣхъ лицъ, кои будутъ совращать христіанъ.

Поступающія же штрафныя деньги по 5-му пункту обращать въ пользу нашихъ приходскихъ церквей и сельскихъ училищъ.

Епископъ Алексій - Матеріалы для исторіи религіозно-раціоналистическаго движения на югѣ Pоссіи во второй половинѣ ХІХ-го столѣтія

Епископъ Алексій, Ректоръ Казанской Духовной Академиі

Казань, Центральная типографія, 1908 – 720

Приложеніе къ журналу „Православный Собесѣдникъ" за 1908 и 1909 гг.

Епископъ Алексій - Матеріалы для исторіи религіозно-раціоналистическаго движения на югѣ Pоссіи во второй половинѣ ХІХ-го столѣтія - Оглавленіе

ОТДѢЛЪ I. ИСТОРІЯ

ОТДѢЛЪ II. ВѢРОУЧЕНІЕ

ОТДѢЛЪ III. РЕЛИГІОЗНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Епископъ Алексій - Матеріалы для исторіи религіозно-раціоналистическаго движения на югѣ Pоссіи во второй половинѣ ХІХ-го столѣтія - Предисловіе

Выпускаемые въ свѣтъ „Матеріалы для исторіи религіозно-раціоналистическаго движенія на югѣ Россіи во второй половинѣ ХІХ-ю столѣтія" собраны нами изъ разныхъ источниковъ за время нашей дѣятельности въ должности противосектантскаго миссіонера сначала въ Херсонской епархіи (і886 —1892 г.), а затѣмъ Екатеринославской (1894—1900). Большая часть этихъ „Матеріаловъ" заимствована нами изъ оффиціальной переписки административныхъ лицъ и учрежденій духовныхъ и свѣтскихъ, архивовъ судебныхъ учрежденій, волостныхъ правленій и проч. Кромѣ того значительную часть нашихъ «Матеріаловъ» составляютъ документы собственно сектантской письменности, добытые нами или лично отъ сектантовъ или же чрезъ третія лица.

Сюда относятся: письменныя изложенія сектантами ихъ вѣроученія, переписка отдѣльныхъ лицъ изъ сектантовъ съ ихъ единоверцами, письма сектантскихъ учителей лично къ намъ, протоколы сектантскихъ собраній и проч. Начавъ практическое изученіе названнаго религіознаго движенія еще задолго до своей миссіонерской дѣятельности (въ 1881 г), продолжая его затѣмъ въ должности миссіонера, мы имѣли возможность провѣрить данныя оффиціальной переписки и сектантской письменности, относящіяся къ этому движенію, личнымъ опытомъ въ той же области.

Изъ совокупности добытыхъ такимъ путемъ свѣдѣній мы вынесли то убѣжденіе, что религіозно-раціоналистическое движеніе, начавшееся на югѣ Россіи въ началѣ 50-хъ гг. прошлаго столѣтія и уже въ началѣ 80-хъ гг. охватившее почти весь югъ и проникшее въ центральныя и поволжскія губерніи, -есть движеніе баптистическое (необаптизмъ), возникшее благодаря дѣятельности нѣмецкихъ миссіонеровъ необаптизма, изъ которыхъ одни приходили къ намъ изъ-за границы, главнымъ образомъ изъ Германіи, (гдѣ уже въ 30-хъ гг. прошлаго столѣтія необаптизмъ имѣлъ значительное число послѣдователей и успѣлъ обратить на себя вниманіе римско-католической и протестантской церквей, равно и правительственной власти), - другіе изъ среды нашихъ нѣмцевъ-колонистовъ южной Россіи, которые дали первыхъ убѣжденныхъ послѣдователей заблужденій новой секты.

Справедливость такого заключенія вполнѣ подтверждается данными нашихъ „Матеріаловъ". Изъ нихъ открывается, что въ исторіи возникновенія и распространенія названнаго религіознаго движенія первоначальными и главными дѣятелями выступаютъ нѣмцы-необаптисты (Виллеръ, Унгеръ, Нейфельдтъ, Бергъ и др.), во главѣ съ основателемъ секты Онкеномъ, что тѣ догматическія положенія, около которыхъ вращалось религіозное сознаніе лицъ, охваченныхъ этимъ движеніемъ, а также и послѣдующая религіозно-общественная и экономическая организація общинъ сектантовъ сообщены имъ тѣмиже миссіонерами необаптизма.