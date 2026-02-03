Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения - 3

Попытка определить состав и признаки переживания веры с помощью библейской цитации приводит к различению в вере начальных, поверхностных элементов ума и чувства и глубинной волевой активности, как основы переживания веры. Апостол Павел назвал веру «уверенностью в невидимом», как в видимом, и «осуществлением ожидаемого». Невидевшие и уверовавшие, по слову Господа, блаженны.

Человеческая уверенность — собственно волевое состояние, но так как она почти всегда разумна и сердечна, то ее необходимо рассматривать в отображениях влияний ума и чувства.

Сознательной вера, или уверенность в невидимом, делается через слышание и усвоение евангельской проповеди веры. Язычники, говорится в книге Деяний апостольских, услышали слово о вере во Христа и уверовали. В день Пятидесятницы около пяти тысяч человек, слушавших слово Петра,уверовали во Христа.

Слова, слышимые кем-либо, вызывают, образуют и поднимают у него уверенность в истине услышанного, велась ли речь о предметах небесных или о земных. Предметами, возбуждающими веру, являются, прежде всего, истины о бытии триединого Бога Отца и Сына и Святого Духа, о крестной жертве воплотившегося Сына Божия ради спасения мира, о животворном действии благодати Святого Духа в Церкви и о спасительности Божиих заповедей. «Это я написал, — замечает христианам апостол, — чтобы уверить вас, что истинна та благодать Божия, в которой вы стоите».

Сознательно можно веровать также в заступление от Бога и в человеческое постоянство в добре.

Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения. В 3 т. - Т. 3. Богословские труды

СТСЛ, 2017. 608 с.: илл.

ISBN 978-5-00009-077-0

Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения. В 3 т. - Т. 3. Богословские труды - Содержание