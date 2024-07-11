Епископы Франции - Катехизис для взрослых
Богу угодно было заключить союз с человечеством в Иисусе Христе. И для христиан быть верующим - значит принять этот завет-союз, объемлющий всех людей. Его хранительница - Церковь, она открывает его всем и призывает войти в него. Находясь в сердце миссии Церкви, мы, как епископы, несем особую ответственность: следить за тем, чтобы вера в Отца, и Сына, и Святого Духа, как ее исповедуют и переживают сегодня христианские общины, была согласна с верой, которую исповедовали и переживали, вплоть до мученичества, первые апостолы Христа - нам надлежит самим принимать и передавать Евангелие. «Исполняя свое учительское служение, пусть они возвещают людям Евангелие Христа - ведь в числе главных обязанностей Епископов эта стоит на первом месте, - в силе Духа призывая их к вере или же утверждая их в живой вере. Епископы должны излагать им тайну Христову во всей ее полноте, то есть те истины, не знать которые означает не знать Христа, равно как и открытый свыше путь к прославлению Бога, а тем самым и к достижению вечного блаженства» (СО 12).
Представленный катехизис способствует осуществлению этой задачи в русле миссии Церкви, в духе II Ватиканского Собора. Он предназначен, прежде всего, для взрослых католиков, особенно для катехизаторов, которые участвуют в возвещении Благой Вести, пробуждая и укрепляя веру у детей и молодежи. В то же время эта книга может заинтересовать всех, кто желает знать, во что веруют католики.
Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком
Гатчина: Издательство СЦДБ, 2007
Книга подготовлена к печати Санкт-Петербургским Католическим Региональным Центром Катехизации
ISBN 978-5-943311-16-1
Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком - Оглавление
Введение - Придите и увидите
1. Бог в мировосприятии
- 1. Верить в Бога - вопрос жизни
- 2. Бог дает возможность познавать и признавать Себя
- 3. Преображенная жизнь
2. Бог Завета
- 1. Бог открывает Себя
- 2. Святый Бог
- 3. Отец Всемогущий
- 4. Творец неба и земли
- 5. Возникновение зла
- 6. Инициатива Бога в истории человечества
3. Новый Завет во Иисусе Христе
- 1. Происхождение и детство Иисуса
- 2. Общественное служение Иисуса
- 3. Пасхальная тайна Иисуса
- 4. Тайна Пресвятой Троицы, явленная Иисусом
- 5. Тайна Иисуса в Предании Церкви
- 6. Иисус Христос - Спаситель
4. Церковь - народ Нового Завета
- 1. Церковь, призванная, посланная и освященная Богом
- 2. Церковь Божия среди людей
- 3. Церковь единая, святая, вселенская и апостольская
- 4. Церковь, исполняющая миссию в сердце мира
- 5. Роль Пресвятой Девы Марии в тайне Христа и Церкви
5. Таинства Нового Завета
- 1. Таинства в Церкви
- 2. Закономерность, действующая в истории спасения
- 3. Таинства: присутствие и действие Христа в Церкви
- 4. Таинства веры
- 5. Органичное целое
6. Закон жизни Нового Завета
- 1. Нравственность, открытая заново
- 2. Жить как чада Божии
- 3. Грех и примирение
- 4. Десять заповедей: путь любви
- 5. Путь к полноте любви
7. Исполнение Завета в Царстве Божием
- 1. От веры к надежде
- 2. Чаяние грядущей жизни
- 3. Свет вечности в нынешнем существовании верующего
Заключение - «Аминь»: «подпись» верующего
Список сокращений церковных документов
No comments yet. Be the first!