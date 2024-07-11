Богу угодно было заключить союз с человечеством в Иисусе Христе. И для христиан быть верующим - значит принять этот завет-союз, объемлющий всех людей. Его хранительница - Церковь, она открывает его всем и призывает войти в него. Находясь в сердце миссии Церкви, мы, как епископы, несем особую ответственность: следить за тем, чтобы вера в Отца, и Сына, и Святого Духа, как ее исповедуют и переживают сегодня христианские общины, была согласна с верой, которую исповедовали и переживали, вплоть до мученичества, первые апостолы Христа - нам надлежит самим принимать и передавать Евангелие. «Исполняя свое учительское служение, пусть они возвещают людям Евангелие Христа - ведь в числе главных обязанностей Епископов эта стоит на первом месте, - в силе Духа призывая их к вере или же утверждая их в живой вере. Епископы должны излагать им тайну Христову во всей ее полноте, то есть те истины, не знать которые означает не знать Христа, равно как и открытый свыше путь к прославлению Бога, а тем самым и к достижению вечного блаженства» (СО 12).

Представленный катехизис способствует осуществлению этой задачи в русле миссии Церкви, в духе II Ватиканского Собора. Он предназначен, прежде всего, для взрослых католиков, особенно для катехизаторов, которые участвуют в возвещении Благой Вести, пробуждая и укрепляя веру у детей и молодежи. В то же время эта книга может заинтересовать всех, кто желает знать, во что веруют католики.

Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком

Гатчина: Издательство СЦДБ, 2007

Книга подготовлена к печати Санкт-Петербургским Католическим Региональным Центром Катехизации

ISBN 978-5-943311-16-1

Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком - Оглавление

Введение - Придите и увидите

1. Бог в мировосприятии

1. Верить в Бога - вопрос жизни

2. Бог дает возможность познавать и признавать Себя

3. Преображенная жизнь

2. Бог Завета

1. Бог открывает Себя

2. Святый Бог

3. Отец Всемогущий

4. Творец неба и земли

5. Возникновение зла

6. Инициатива Бога в истории человечества

3. Новый Завет во Иисусе Христе

1. Происхождение и детство Иисуса

2. Общественное служение Иисуса

3. Пасхальная тайна Иисуса

4. Тайна Пресвятой Троицы, явленная Иисусом

5. Тайна Иисуса в Предании Церкви

6. Иисус Христос - Спаситель

4. Церковь - народ Нового Завета

1. Церковь, призванная, посланная и освященная Богом

2. Церковь Божия среди людей

3. Церковь единая, святая, вселенская и апостольская

4. Церковь, исполняющая миссию в сердце мира

5. Роль Пресвятой Девы Марии в тайне Христа и Церкви

5. Таинства Нового Завета

1. Таинства в Церкви

2. Закономерность, действующая в истории спасения

3. Таинства: присутствие и действие Христа в Церкви

4. Таинства веры

5. Органичное целое

6. Закон жизни Нового Завета

1. Нравственность, открытая заново

2. Жить как чада Божии

3. Грех и примирение

4. Десять заповедей: путь любви

5. Путь к полноте любви

7. Исполнение Завета в Царстве Божием

1. От веры к надежде

2. Чаяние грядущей жизни

3. Свет вечности в нынешнем существовании верующего

Заключение - «Аминь»: «подпись» верующего

Список сокращений церковных документов