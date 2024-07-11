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Епископы Франции - Катехизис для взрослых

Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Pastoral Care Counseling, Educational
Богу угодно было заключить союз с человечеством в Иисусе Христе. И для христиан быть верующим - значит принять этот завет-союз, объемлющий всех людей. Его хранительница - Церковь, она открывает его всем и призывает войти в него. Находясь в сердце миссии Церкви, мы, как епископы, несем особую ответственность: следить за тем, чтобы вера в Отца, и Сына, и Святого Духа, как ее исповедуют и переживают сегодня христианские общины, была согласна с верой, которую исповедовали и переживали, вплоть до мученичества, первые апостолы Христа - нам надлежит самим принимать и передавать Евангелие. «Исполняя свое учительское служение, пусть они возвещают людям Евангелие Христа - ведь в числе главных обязанностей Епископов эта стоит на первом месте, - в силе Духа призывая их к вере или же утверждая их в живой вере. Епископы должны излагать им тайну Христову во всей ее полноте, то есть те истины, не знать которые означает не знать Христа, равно как и открытый свыше путь к прославлению Бога, а тем самым и к достижению вечного блаженства» (СО 12).
Представленный катехизис способствует осуществлению этой задачи в русле миссии Церкви, в духе II Ватиканского Собора. Он предназначен, прежде всего, для взрослых католиков, особенно для катехизаторов, которые участвуют в возвещении Благой Вести, пробуждая и укрепляя веру у детей и молодежи. В то же время эта книга может заинтересовать всех, кто желает знать, во что веруют католики.

Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком

Гатчина: Издательство СЦДБ, 2007
Книга подготовлена к печати Санкт-Петербургским Католическим Региональным Центром Катехизации
ISBN 978-5-943311-16-1

Епископы Франции - Катехизис для взрослых - Союз Бога с человеком - Оглавление

Введение - Придите и увидите
1. Бог в мировосприятии
  • 1. Верить в Бога - вопрос жизни
  • 2. Бог дает возможность познавать и признавать Себя
  • 3. Преображенная жизнь
2. Бог Завета
  • 1. Бог открывает Себя
  • 2. Святый Бог
  • 3. Отец Всемогущий
  • 4. Творец неба и земли
  • 5. Возникновение зла
  • 6. Инициатива Бога в истории человечества
3. Новый Завет во Иисусе Христе
  • 1. Происхождение и детство Иисуса
  • 2. Общественное служение Иисуса
  • 3. Пасхальная тайна Иисуса
  • 4. Тайна Пресвятой Троицы, явленная Иисусом
  • 5. Тайна Иисуса в Предании Церкви
  • 6. Иисус Христос - Спаситель
4. Церковь - народ Нового Завета
  • 1. Церковь, призванная, посланная и освященная Богом
  • 2. Церковь Божия среди людей
  • 3. Церковь единая, святая, вселенская и апостольская
  • 4. Церковь, исполняющая миссию в сердце мира
  • 5. Роль Пресвятой Девы Марии в тайне Христа и Церкви
5. Таинства Нового Завета
  • 1. Таинства в Церкви
  • 2. Закономерность, действующая в истории спасения
  • 3. Таинства: присутствие и действие Христа в Церкви
  • 4. Таинства веры
  • 5. Органичное целое
6. Закон жизни Нового Завета
  • 1. Нравственность, открытая заново
  • 2. Жить как чада Божии
  • 3. Грех и примирение
  • 4. Десять заповедей: путь любви
  • 5. Путь к полноте любви
7. Исполнение Завета в Царстве Божием
  • 1. От веры к надежде
  • 2. Чаяние грядущей жизни
  • 3. Свет вечности в нынешнем существовании верующего
Заключение - «Аминь»: «подпись» верующего
Список сокращений церковных документов
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Rating 5.0 / 5
Added 11.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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