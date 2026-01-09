Епплбі - Олшледжер - Зустрічі, що змінюють життя

Більшість із нас зайнялися консультаційною або пасторською роботою, бо мали щире бажання бачити, як відроджуються поламані долі людей. Місія Ісуса, згідно з Євангелієм від Луки, полягала в тому, щоб «відпустити на волю помучених» — тих, чиї серця та тіла були буквально розірвані на шматки. Ми відчуваємо той самий заклик: лагодити розбиті, мов друзки глиняного посуду, серця, складаючи їх докупи, щоб глечик знову ставав цілим. Автори Святого Письма використовують термін «зцілення» комплексно, означуючи видужання як від розладів тіла й розуму, так і від духовних поразок.

Книга «Зустрічі, що змінюють життя» пропонує революційний погляд на консультування та психотерапію, де головним терапевтом виступає Святий Дух. Девід В. Епплбі та Джордж Олшледжер зібрали досвід провідних фахівців, які поєднують клінічну практику з біблійною мудрістю. У центрі уваги — трансформаційні зустрічі людини з Богом, які здатні зцілити найглибші емоційні рани, що часто залишаються поза увагою традиційної медицини.

Видання охоплює широке коло складних тем: від подолання наслідків травм та сексуальних залежностей до роботи з депресивними станами та розбитим серцем. Через молитву, прощення та біблійну інтервенцію автори демонструють, як Божа присутність змінює особистість. Ця праця є закликом до оновленого життя та професійним посібником для пасторів і консультантів, які прагнуть не просто полегшити симптоми, а побачити справжнє переображення людської душі силою Христа.

Девід В. Епплбі, Джордж Олшледжер — Зустрічі, що змінюють життя

Перекл. з англ. О. Разіньков. — К.: Паливода А. В., 2018. — 352 с.

ISBN 978-966-437-530-3.

Д. Епплбі, Д. Олшледжер — Зустрічі, що змінюють життя — Зміст