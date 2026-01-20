Эпштейн - Будущее гуманитарных наук
Незадолго до смерти, представляя новую версию айпада, Стив Джобс сказал с нескрываемым и глубоко оправданным пафосом: «Одной только технологии недостаточно — этот постулат записан в генах компании Apple. Наша технология повенчана со свободными искусствами, с гуманитарными науками, отсюда и результат, от которого поет наша душа». Действительно, гуманитарная составляющая очень сильна в самых захватывающих достижениях современной цивилизации. Те из них, которые оказывают наибольшее воздействие на человеческую жизнь, с самого начала несут в себе какую-то гуманитарную идею: эстетическую, этическую, психологическую...
Вспомним, что Марк Цукерберг, создатель уже всепланетной сети Фейсбук (более двух миллиардов пользователей), в школе изучал древнегреческий, а в Гарварде специализировался по психологии. Собственно, и Фейсбук был поначалу задуман как своего рода психологический эксперимент, отбор наиболее впечатляющих лиц по фотографиям студентов Гарварда. По словам Цукерберга, «Фейсбук — это психология и социология в той же мере, что и технология».
Михаил Эпштейн - Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века
М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 239 с.
Серия «Лекции РRО»
ISBN 978-5-386-12499-1
Михаил Эпштейн - Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века - Содержание
Предисловие
Лекция 1. Введение. Гуманистика и ее кризис
Лекция 2. Гуманитарное изобретательство
Лекция 3. Призвание философии. Чувства и действия
Лекция 4. Призвание философии. Ее отношение к языку и технике
Лекция 5. Этика всеразличия. От золотого правила — к алмазному
Лекция 6. Техногуманизм. Судьба человека в технический век
Лекция 7. Транскультура. Жизнь на перекрестке культур
Лекция 8. Роль лингвистики в развитии языка
Лекция 9. Творческая филология и электронные тексты
Лекция 10. Креаторика. Введение в теорию творчества
Лекция 11. Новые дисциплины
Лекция 12. Заключение. Пути к новой гуманистике
Библиография
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