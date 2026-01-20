Незадолго до смерти, представляя новую версию айпада, Стив Джобс сказал с нескрываемым и глубоко оправданным пафосом: «Одной только технологии недостаточно — этот постулат записан в генах компании Apple. Наша технология повенчана со свободными искусствами, с гуманитарными науками, отсюда и результат, от которого поет наша душа». Действительно, гуманитарная составляющая очень сильна в самых захватывающих достижениях современной цивилизации. Те из них, которые оказывают наибольшее воздействие на человеческую жизнь, с самого начала несут в себе какую-то гуманитарную идею: эстетическую, этическую, психологическую...

Вспомним, что Марк Цукерберг, создатель уже всепланетной сети Фейсбук (более двух миллиардов пользователей), в школе изучал древнегреческий, а в Гарварде специализировался по психологии. Собственно, и Фейсбук был поначалу задуман как своего рода психологический эксперимент, отбор наиболее впечатляющих лиц по фотографиям студентов Гарварда. По словам Цукерберга, «Фейсбук — это психология и социология в той же мере, что и технология».

Михаил Эпштейн - Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века

М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 239 с.

Серия «Лекции РRО»

ISBN 978-5-386-12499-1

Михаил Эпштейн - Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Введение. Гуманистика и ее кризис

Лекция 2. Гуманитарное изобретательство

Лекция 3. Призвание философии. Чувства и действия

Лекция 4. Призвание философии. Ее отношение к языку и технике

Лекция 5. Этика всеразличия. От золотого правила — к алмазному

Лекция 6. Техногуманизм. Судьба человека в технический век

Лекция 7. Транскультура. Жизнь на перекрестке культур

Лекция 8. Роль лингвистики в развитии языка

Лекция 9. Творческая филология и электронные тексты

Лекция 10. Креаторика. Введение в теорию творчества

Лекция 11. Новые дисциплины

Лекция 12. Заключение. Пути к новой гуманистике

Библиография