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Эпштейн - Будущее гуманитарных наук

Эпштейн - Будущее гуманитарных наук
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Лекции РRО (2 books)

Незадолго до смерти, представляя новую версию айпада, Стив Джобс сказал с нескрываемым и глубоко оправданным пафосом: «Одной только технологии недостаточно — этот постулат записан в генах компании Apple. Наша технология повенчана со свободными искусствами, с гуманитарными науками, отсюда и результат, от которого поет наша душа». Действительно, гуманитарная составляющая очень сильна в самых захватывающих достижениях современной цивилизации. Те из них, которые оказывают наибольшее воздействие на человеческую жизнь, с самого начала несут в себе какую-то гуманитарную идею: эстетическую, этическую, психологическую...

Вспомним, что Марк Цукерберг, создатель уже всепланетной сети Фейсбук (более двух миллиардов пользователей), в школе изучал древнегреческий, а в Гарварде специализировался по психологии. Собственно, и Фейсбук был поначалу задуман как своего рода психологический эксперимент, отбор наиболее впечатляющих лиц по фотографиям студентов Гарварда. По словам Цукерберга, «Фейсбук — это психология и социология в той же мере, что и технология».

Михаил Эпштейн - Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века

М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 239 с.

Серия «Лекции РRО»

ISBN 978-5-386-12499-1

Михаил Эпштейн - Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, электронная филология и другие науки XXI века - Содержание

Предисловие

  • Лекция 1. Введение. Гуманистика и ее кризис

  • Лекция 2. Гуманитарное изобретательство

  • Лекция 3. Призвание философии. Чувства и действия

  • Лекция 4. Призвание философии. Ее отношение к языку и технике

  • Лекция 5. Этика всеразличия. От золотого правила — к алмазному

  • Лекция 6. Техногуманизм. Судьба человека в технический век

  • Лекция 7. Транскультура. Жизнь на перекрестке культур

  • Лекция 8. Роль лингвистики в развитии языка

  • Лекция 9. Творческая филология и электронные тексты

  • Лекция 10. Креаторика. Введение в теорию творчества

  • Лекция 11. Новые дисциплины

  • Лекция 12. Заключение. Пути к новой гуманистике

Библиография

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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