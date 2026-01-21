Михаил Эпштейн, один из ведущих мыслителей современности, в своей книге «От Библии до пандемии» пытается найти ответ на вопрос: что происходит с человечеством, когда привычный мир рушится? Он мастерски связывает древние священные тексты с актуальной повесткой дня, доказывая, что библейская мудрость остается самым глубоким инструментом для анализа современности.

Автор утверждает, что пандемия стала «моментом истины», обнажившим пустоту многих светских институтов и заставившим людей вернуться к базовым экзистенциальным вопросам. Книга наполнена парадоксами, тонкими филологическими наблюдениями и философским оптимизмом. Это интеллектуальное путешествие, которое помогает увидеть за хаосом текущих событий движение истории и неисчерпаемую глубину человеческого духа.

Михаил Эпштейн - От Библии до пандемии - Поиск ценностей в мире катастроф

М. ; СПб. : «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2023. — 376 с. — (Серия «Пальмира — Эпштейн»).

ISBN 978-5-517-08662-4

Михаил Эпштейн - От Библии до пандемии – Содержание

Предисловие

БИБЛИЯ

Тьма сгущается — время перечитать Екклесиаста. - Жизнеутверждающий пессимизм - От познания добра и зла — к дереву жизни. Книга Иова

ЖИЗНЬ

Биопоэтика расчеловечения: хищные насекомые - и лестница эволюции у О. Мандельштама - Жизнь, код и кодекс - Искусство оживления жизни - Жизнь на минимуме и на максимуме - Этика жизнетворения

РАЗУМ

Танец мысли, или Безрассудное упорство разума - Интеллигенция: разум неразумного мира - Интернет вещей и новая «интеллигенция» - Рассудок против разума, или Грабли и зеркало как способы самопознания

ЧЕЛОВЕК

О месте человека во Вселенной - Зеленое и коричневое. Экофашизм против человека - Робот — самый человечный человек. Техносентиментализм - Между техническим раем и социальным адом - Слово «человек» как призыв к действию

ПАНДЕМИЯ

Пандемия как метафора нашей эпохи - Герой нашего времени — человек в футляре - Новая фаза антропогенеза. Как меняется природа человека в период пандемии - Пандемия как политическая вакцина?

ЭТИКА

Экстремальная этика. Кого спасать, если нельзя спасти всех? .... - Минималистская этика. Почему лучше не делать зла, чем делать добро? - От золотого правила к алмазному. Этика дара и различия - Совместимы ли гений и добродетель? - Бессилие добра в русской литературе - Обратимость добродетелей и пороков

НАДЕЖДА

Похвала дому - Библиотека и кладбище - О пользе скуки и множественности себя - Собака, я и Третий - Свеча - Улыбка бодхисатвы - Благодарность учит летать - Условия счастья - Роковые происшествия: причина или цель? - Как выжить, низвергаясь в Мальмстрем? - Вместо послесловия. Десять личных правил

Summary

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