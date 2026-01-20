Эпштейн - От знания – к творчеству

Любовь как способ понимания и является той нитью Ариадны, которая может провести нас через любой методологический лабиринт. Это филогнозис, познание любовью. Если мы изучаем язык или поэзию, потому что любим их, то любовь эта сама задает методы нашей познавательной деятельности. Как во всякой любви, мы хотим все знать о любимом, мы наблюдаем его привычки, склонности, свойства характера, разыскиваем свидетельства о нем, пытаемся его понять.

Но главное в любви, как писал еще Платон в «Пире», – это желание рождать с тем, кого любишь. Если ты по-настоящему любишь язык, тебе хочется не просто изучать его, но производить с ним и от него новые слова, выразительные лексические и грамматические образования. Если литературовед любит литературу, он стремится не просто ее изучать, но открывать в ней зародыши новых жанров, приемов, течений. Если философа волнует устройство мира, он не может не задуматься о возможности иных миров.

Эпштейн Михаил - От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,

2016. – 480 с. (Серия «Humanitas»).

Эпштейн Михаил - От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир - Содержание

Предисловие

Раздел 1. Кризис и инновации. Гуманитарное изобретательство

Что такое гуманистика?

Кризис гуманитарных наук

От наук – к практикам

Гуманитарное изобретательство

Пути инновации. Идеи – публикации – жанры

Раздел 2. Творческое мышление

Масса знания, энергия мысли

Структура творческого акта

Интересное: между невероятным и достоверным

Умножение сущностей

От архетипов к кенотипам

Аугментация. Расширение ментальности

Раздел 3. Гуманистика и техника. Новые дисциплины

Проективность в технике и гуманистике

Науководство. Изобретение наук

Судьба человека в «постчеловеческий» век

Техногуманистика и экогуманистика

Xоррология: наука о саморазрушительных механизмах цивилизации

Раздел 4. Культура

Культуроника

Транскультура

Транссоциальное

Многовластие. Культура и политика

Критическая универсальность. Вочеловечение

Раздел 5. Философия

Философские чувства

Философские действия и образ жизни

Философия и техника. Практика миротворения

Техника и софия

Полисофийность и софиосфера

Софийные дисциплины

Пластичность философского текста

Философия и язык: от анализа к синтезу

Раздел 6. Язык и речь. Лаборатория слова

O роли лингвистики в развитии языка

Грамматическое творчество в речи и языке: oт аномалии к норме

Парадоксальные речевые акты: трансформативы и контраформативы

Искусство вариации. Анафразия в языке и литературе

Раздел 7. Текст и литература

Скрипторика. Введение в антропологию и персонологию письма

Текстоника. Конфигурации электронных текстов

Стереотекстуальность. От перевода к метаморфозе

Поэтический кристалл – бесконечное стихотворение

Афористика – лаборатория мышления

Текстуальные империи. О писательском максимализме

Сверхпоэзия и сверхчеловек: поэтический вектор цивилизации

Раздел 8. Авторская личность и гуманитарное сообщество

Коллективная импровизация: творчество через общени

Виртуальное авторство

Жизнь как нарратив и тезаурус

Личный код. Индивиды и универсалии в гуманитарных науках

Заключение. Гуманитарное творчество и будущее человечества

Приложение Кэрил Эмерсон. Трансформативная гуманистика Михаила Эпштейна: пролог к будущему нашей профессии

Summary

Table of Contents

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