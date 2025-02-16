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Ергин - Новая карта мира

Дэниел Ергин - Новая карта мира - Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций
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Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science
Эта книга рассказывает о новой карте, складывающейся в результате кардинальных изменений в геополитике и энергетике. Геополитика отражает смещение равновесия в мире и растущее напряжение между государствами. Энергетика показывает драматические изменения в поставках энергоносителей на мировой рынок, вызванные, с одной стороны, значительными переменами в ситуации с развитием энергетики в Соединенных Штатах, которые невозможно было представить себе еще десятилетие назад, и, с другой стороны, глобальным расширением использования возобновляемых источников энергии, а также политикой по проблемам климата.
Сегодня на арену выходят разные силы. Первая из них — это сила государства, выраженная развитием технологий, состоянием экономики, военными мощностями и географическими условиями, национальной стратегией и просчитанными амбициями, подозрениями и страхами, случайностями и неожиданностями. Вторая — это сила, рожденная нефтью и газом, энергией ветра и солнца, расщеплением атома, сила, рожденная политикой, на- правленной на переустройство системы энергоносителей в сторону технологий с нулевым выбросом углерода.
Автор намерен показать и объяснить, как рождается это новое будущее: как сланцевая революция изменила положение Америки в мире, как и почему началась и продолжается новая холодная вой на между Соединенными Штатами с одной стороны, Россией и Китаем — с другой и какова в ней роль энергетики; как резко (и потенциально опасно) меняется вся система отношений между Соединенными Штатами и Китаем — от взаимодействия до стратегического соперничества; как неустойчив фундамент Ближнего Востока, по-прежнему обеспечивающего треть мировой добычи нефти и газа; как привычная экосистема горючего и автомобиля, существующая более века, реагирует на вызов со стороны «революции мобильности»; как может на самом деле проявиться широко обсуждаемый переход с использования ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии.

Дэниел Ергин - Новая карта мира - Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций

Пер. с англ.
М: Интеллектуальная Литература, 2021, 444 с.
ISBN 978-5-907394-27-8

Дэниел Ергин - Новая карта мира - Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций - Содержание

Введение
НОВАЯ КАРТА АМЕРИКИ
  • 1. Газовщик
  • 2. Сланцевая нефть
  • 3. «Если бы вы рассказали мне 10 лет назад» — производственный ренессанс
  • 4. Новый экспортер газа
  • 5. Открытие и закрытие: Мексика против Бразилии
  • 6. Вой на трубопроводов
  • 7. Эра сланцевой нефти
  • 8. Перебалансировка геополитики
КАРТА РОССИИ
  • 9. Грандиозный проект Путина
  • 10. Газовый кризис
  • 11. Конфликт из-за энергетической безопасности
  • 12. Украина и новые санкции
  • 13. Нефть и государство
  • 14. Сопротивление
  • 15. Поворачивая на восток
  • 16. Хартленд
КАРТА КИТАЯ
  • 17. G2 («Большая двойка»)
  • 18. «Опасная земля»
  • 19. Три вопроса
  • 20. Мудрость будущих поколений
  • 21. Роль истории
  • 22. Нефть или вода?
  • 23. Новые китайские «корабли-сокровищницы»
  • 24. Тест на благоразумие
  • 25. Строительство дороги
КАРТЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
  • 26. Линии на песке
  • 27. Иранская революция
  • 28. Войны в Заливе
  • 29. Региональная холодная война
  • 30. Сражение за Ирак
  • 31. Ось сопротивления
  • 32. Расцвет «восточного Средиземноморья»
  • 33. «Ответ»
  • 34. Нефтяной шок
  • 35. Рывок в будущее
  • 36. Чума
ДОРОЖНАЯ КАРТА
  • 37. Электрический заряд
  • 38. Вводим робота
  • 39. Высокие технологии будущего
  • 40. Автомобильно-технологические компании
КАРТА КЛИМАТА
  • 41. Энергетический поворот
  • 42. «Новый зеленый курс»
  • 43. Ландшафт энергетики будущего
  • 44. Прорывные технологии
  • 45. Что означает энергетический поворот в развивающемся мире?
  • 46. Меняющийся энергетический баланс
Заключение
Благодарности
Примечания
Views 322
Rating 5.0 / 5
Added 16.02.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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