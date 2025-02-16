Эта книга рассказывает о новой карте, складывающейся в результате кардинальных изменений в геополитике и энергетике. Геополитика отражает смещение равновесия в мире и растущее напряжение между государствами. Энергетика показывает драматические изменения в поставках энергоносителей на мировой рынок, вызванные, с одной стороны, значительными переменами в ситуации с развитием энергетики в Соединенных Штатах, которые невозможно было представить себе еще десятилетие назад, и, с другой стороны, глобальным расширением использования возобновляемых источников энергии, а также политикой по проблемам климата.

Сегодня на арену выходят разные силы. Первая из них — это сила государства, выраженная развитием технологий, состоянием экономики, военными мощностями и географическими условиями, национальной стратегией и просчитанными амбициями, подозрениями и страхами, случайностями и неожиданностями. Вторая — это сила, рожденная нефтью и газом, энергией ветра и солнца, расщеплением атома, сила, рожденная политикой, на- правленной на переустройство системы энергоносителей в сторону технологий с нулевым выбросом углерода.

Автор намерен показать и объяснить, как рождается это новое будущее: как сланцевая революция изменила положение Америки в мире, как и почему началась и продолжается новая холодная вой на между Соединенными Штатами с одной стороны, Россией и Китаем — с другой и какова в ней роль энергетики; как резко (и потенциально опасно) меняется вся система отношений между Соединенными Штатами и Китаем — от взаимодействия до стратегического соперничества; как неустойчив фундамент Ближнего Востока, по-прежнему обеспечивающего треть мировой добычи нефти и газа; как привычная экосистема горючего и автомобиля, существующая более века, реагирует на вызов со стороны «революции мобильности»; как может на самом деле проявиться широко обсуждаемый переход с использования ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии.

Дэниел Ергин - Новая карта мира - Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций

Пер. с англ.

М: Интеллектуальная Литература, 2021, 444 с.

ISBN 978-5-907394-27-8

Дэниел Ергин - Новая карта мира - Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций - Содержание

Введение

НОВАЯ КАРТА АМЕРИКИ

1. Газовщик

2. Сланцевая нефть

3. «Если бы вы рассказали мне 10 лет назад» — производственный ренессанс

4. Новый экспортер газа

5. Открытие и закрытие: Мексика против Бразилии

6. Вой на трубопроводов

7. Эра сланцевой нефти

8. Перебалансировка геополитики

КАРТА РОССИИ

9. Грандиозный проект Путина

10. Газовый кризис

11. Конфликт из-за энергетической безопасности

12. Украина и новые санкции

13. Нефть и государство

14. Сопротивление

15. Поворачивая на восток

16. Хартленд

КАРТА КИТАЯ

17. G2 («Большая двойка»)

18. «Опасная земля»

19. Три вопроса

20. Мудрость будущих поколений

21. Роль истории

22. Нефть или вода?

23. Новые китайские «корабли-сокровищницы»

24. Тест на благоразумие

25. Строительство дороги

КАРТЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

26. Линии на песке

27. Иранская революция

28. Войны в Заливе

29. Региональная холодная война

30. Сражение за Ирак

31. Ось сопротивления

32. Расцвет «восточного Средиземноморья»

33. «Ответ»

34. Нефтяной шок

35. Рывок в будущее

36. Чума

ДОРОЖНАЯ КАРТА

37. Электрический заряд

38. Вводим робота

39. Высокие технологии будущего

40. Автомобильно-технологические компании

КАРТА КЛИМАТА

41. Энергетический поворот

42. «Новый зеленый курс»

43. Ландшафт энергетики будущего

44. Прорывные технологии

45. Что означает энергетический поворот в развивающемся мире?

46. Меняющийся энергетический баланс

Заключение

Благодарности

Примечания