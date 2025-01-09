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Берн - Игры, в которые играют люди - Люди, которые играют в игры

Берн - Игры, в которые играют люди - Люди, которые играют в игры
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Перед вами одна из основополагающих культовых книг по психологии человеческих взаимоотношений. Система, разработанная Берном, призвана избавить человека от влияния жизненных сценариев, программирующих его поведение, научить его меньше «играть» в отношениях с собой и другими, обрести подлинную свободу и побудить к личностному росту. В этой книге читатель найдет много полезных советов, которые помогут понять природу человеческого общения, мотивы собственных и чужих поступков и причины возникновения конфликтов. По мнению автора, судьба каждого из нас во многом определяется еще в раннем детстве, однако в зрелом возрасте она вполне может быть осознана и управляема человеком, если он этого захочет. Именно с публикации этого международного бестселлера в нашей стране начался «психологический бум», когда миллионы людей вдруг осознали, что психология может быть невероятно интересной, что с ее помощью можно многое понять в себе и других.

Утверждение, что общественная жизнь по большей части развивается в форме игры, совсем не означает, что это «забавно» или что участники относятся к ней несерьезно. С одной стороны, даже футбол и другие спортивные игры могут быть совсем не забавны, а сами игроки – предельно серьезными и угрюмыми, а азартные игры могут завести игроков очень далеко, вплоть до фатального исхода. С другой стороны, некоторые авторы, например Хойзинга, включают в категорию «игр» такие мрачные обряды, как пиры каннибалов. Поэтому называть «играми» такие трагические формы поведения, как самоубийство, пристрастие к алкоголю или наркотикам, преступления или шизофрению, вовсе не значит вести себя безответственно, игриво или варварски. Главное, что отличает игры от других видов человеческой деятельности, – это не лживость эмоций, а то, что их проявление подчиняется правилам. Это становится очевидным в тех случаях, когда незаконное проявление эмоций сопровождается наказанием. Игры могут быть мрачными и даже смертельно опасными, но социальные санкции следуют только тогда, когда нарушены правила.

Развлечения и игры являются подменой реальной жизни и реальной близости. Поэтому их можно рассматривать как предварительные переговоры, а не как заключенный союз, что и придает им особенную остроту. Подлинная близость начинается тогда, когда индивидуальное (обычно инстинктивное) программирование выступает на первый план, а социальные схемы и скрытые ограничения и мотивы отступают. Только настоящая близость может удовлетворить сенсорный, «узнавательный» и «упорядочивательный» голод. Прототипом такой близости является половой акт.

Эрик Берн - Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры

М., Эксмо, 2014. - 576 с.

Психология общения

ISBN 978-5-699-27303-4

ISBN 978-5-699-18299-2

Эрик Берн - Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры - Содержание

  • Предисловие

  • Введение Процесс общения

  • Часть 1 Анализ игр

  • Часть 2 Тезаурус игр

  • Часть 3 За пределами игр

Люди. которые играют в игры Психология человеческой судьбы

  • Предисловие

  • Часть 1 Общие положения

  • Часть 2 Родительское программирование

  • Часть 3 Сценарий в действии

  • Часть 4 Сценарий в клинической практике

  • Часть 5 Научный подход к сценарной теории

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Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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