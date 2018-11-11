Эта книга не создавалась специально - так получилось, что в дневниковых записях, заметках, выписках из прочитанного и произведшего особенное впечатление, в наработках к проповедям, - скопился материал, из которого и получилась книга. Пережитое и пропущенное не раз через сердце, верю, сможет пригодиться молодым людям, которые хотят стать священнослужителями или послужить Богу в красках и музыке. В книге - три раздела.

Первый - об обучении и образовании. О том, как не тратить впустую время и как расти интеллектуально и духовно, не останавливаясь ни на какой срок. Эта часть будет полезна молодым людям, которые поступили в высшее учебное заведение, и прежде всего - в семинарию или академию. Хотя, конечно, принципы едины для любого образования. Второй раздел - о Великом Посте. Любимая для меня тема. Неслучайно Великому Посту и Страстной седмице было посвящёно два CD хора Московского Сретенского монастыря - самое дорогое для меня из тех записей, что остались из моего регентского прошлого. Пост - это центр церковного года и в нем сконцентрировано столько смысла, богословия и духовной нагрузки, что на это стоит обращать самое пристальное внимание.

Особенно, находясь в самом начале пути. В юности. В этой части - размышления о покаянии, о том, как проводить время Поста, о некоторых моментах богослужения. Третий - для тех, кто задумывается о монашестве. Или принял ангельский образ недавно. Во все времена обращения к современному монашеству - важные памятники эпохи. Монахи раннего христианства, монахи средневековья, монахи девятнадцатого века и сегодняшние иноки - все мы жили и живем имея одну главную цель - Христа. Но какие разные события, обстоятельства, люди, технологии окружали их и окружают нас!

Прошу у читателей молитв.

С любовью архиепископ Амвросий.

Архиепископ Амвросий (Ермаков) - Расширяя границы сердца

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018. 192 с.

ISBN 978-5-906627-53-7

Архиепископ Амвросий (Ермаков) - Расширяя границы сердца - Оглавление

От автора

Размышления о воспитании

Слово к молодым людям

О педагогике и политике

Воспитание веры

Будьте внимательны и интересны

О трудностях, верности и честности

О времени студенчества и времени в интернете

Учиться, чтобы отличать вкус от безвкусицы

Безмолвная поэтика музыки

Дорогою Поста

Страшный суд — суд любви

Тайна вечери прощения

Простить, чтобы обрести Рай

Доверие воле Бога

Источник святых стремлений

Незаметная сила смирения

Не могут быть плоды созерцания раньше плодов делания

Почувствовать и увидеть грех

Христианство — искусство слушания

Учиться терпению у Христа

Жизнь христианина немыслима без жизни духовной

Кто жаждет, иди ко Мне и пей

Дай мне видеть мои прегрешения

На полях духовной брани

Об избегании греха

Повторение опыта прощения

Секрет святости

Святость памяти и мудрость забвения

Главная добродетель

Жизнь монаха

Главный урок моей жизни

Вы должны об этом знать. Готовящимся стать монахом

Ты останешься жить среди людей

Монашеский путь - это битва

Одиночество монаха

Новая книга жизни

Архиепископ Амвросий (Ермаков) - Расширяя границы сердца - Слово к молодым людям

Дорогие друзья! Вам предстоит идти впереди нас. Вам предстоит жить в мире будущего, который не будет похожим на мир нашего поколения. Вы — закваска будущего человечества, и в этом смысле от вас многое зависит. Зависит прежде всего то, каким будет мир. Вам предстоит быть политиками будущего, учеными, бизнесменами, педагогами будущего, священниками... Именно от вас зависит, справится ли наше общество с негативным опытом прошлого. Будьте хорошими профессионалами. Будьте творческими людьми, чем бы вы ни стали заниматься: преподавать ли детям, заниматься предпринимательством, лечить людей.

Будьте честными. Научитесь молиться, и пусть молитва будет вашим ориентиром в сложностях взрослой жизни. Не воздвигайте стен между собой и другими людьми. Не ищите разделяющих различий между людьми, старайтесь не классифицировать людей по каким-либо признакам и относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью. Не проводите тождества между человеком и его грехами, ошибками и слабостями. Умейте прощать. Если хотите найти Бога, ищите Его в нуждающихся людях. Он среди больных, голодных, страдающих и заключенных; Он в хосписах, в тюрьмах, в больницах, в домах престарелых. Не прельщайтесь стабильностью и комфортом, пусть не они будут ориентиром вашей жизни.

Мир комфорта шаток, и рано или поздно он заканчивается, если не для всего общества, то для отдельного человека с определенной точностью. Не прельщайтесь комфортом и роскошью, они мешают росту во всех смыслах. Учитесь преодолевать трудности, чаще идите в сторону трудностей, так вы обеспечите себя постоянным совершенствованием. Помните, что нет ничего выше в этом мире, чем человек. Тем более, человек отверженный и страдающий. Помогите ему встать. Так вы обретете себе в помощники Бога.