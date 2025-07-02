Барт Эрман - Армагеддон - Что Библия говорит о конце света

В одной из самых влиятельных научных работ, посвященных Иисусу, - "Поиски исторического Иисуса" - богослов Альберт Швейцер утверждал, что каждое поколение ученых рисует Иисуса по своему образу и подобию. Иными словами, исторический и культурный контекст библейских ученых влияет на их понимание Иисуса; они неизменно изображают его как человека своего времени, который провозглашал их собственные взгляды. Например, Швейцер показал, что ученые эпохи Просвещения, отвергавшие сверхъестественное, писали о немирном Иисусе, чьи предполагаемые "чудеса" были просто неправильно поняты авторами Евангелий до эпохи Просвещения. В этом есть смысл: если ученый, находящийся под влиянием философского рационализма, не верит в то, что чудеса возможны, то, очевидно, он не склонен верить в то, что Иисус творил чудеса.

За последние сорок лет мнение Швейцера подтвердилось с особой силой. Как никогда ранее, стало обычным делом изображать Иисуса в соответствии с собственными идеологическими взглядами. И вот у нас есть ученые (не говоря уже о проповедниках), которые прославляют капиталистического Иисуса, марксистского Иисуса, феминистского Иисуса, контркультурного Иисуса и политического революционера Иисуса. У нацистов был арийский Иисус. Среди нас и сегодня есть белый националистический Иисус. Назовите свои идеологические предпочтения и напишите свою книгу.

Это явление имеет реальные последствия в жизни. Люди, интересующиеся Иисусом, не только рисуют его по своему образу и подобию, но и строят свою жизнь по нарисованному ими образу Иисуса. Те, кто видит в Иисусе пацифиста, обычно выступают против войны и работают во имя мира. Те, кто видит в Иисусе защитника бедных и нуждающихся, часто занимаются волонтерской деятельностью и щедро делятся своими средствами. Те, кто принимает близко к сердцу учение Иисуса "Не судите, да не судимы будете", часто открыты к мнению и точке зрения других людей - не говоря уже об их расе, гендерной идентичности, национальности, религии и всем остальном, что делает их людьми. Те, кто видит в Иисусе Того, Кто любит и спасает всех людей в равной степени, часто работают над тем, чтобы принести в мир справедливость и равенство. Изображение Иисуса в Писании в таких вариантах может сделать христианское послание реальностью.

Но как насчет портрета Иисуса, который показывает его мстительным? Исполненным гнева против тех, кто не верит в Него? Бесконечно могущественным и решительным, чтобы использовать свою всемогущую силу для господства над теми, кого он не одобряет, чтобы причинять им вред, пытать их и убивать? Иисус, который когда-то страдал, а теперь хочет уничтожить своих гонителей? Иисус, которого волнуют невероятные материальные богатства, последователи которого будут вознаграждены властью и господством и которым будет позволено править другими народами земли "жезлом железным"?

Это не Иисус из Евангелий, а гневный Агнец из Апокалипсиса. Это также портрет Христа, который многие предпочитают сегодня. Этот портрет позволяет и поощряет последователей Иисуса принимать насилие, месть, господство и эксплуатацию, делать все, что угодно, чтобы утвердить свою волю над другими. Некоторые из этих людей были нашими соседями. Некоторые из них были нашими лидерами. Некоторые из них очень хотят быть нашими лидерами.

Что бы Иисус из Евангелий сделал с ними?

Для тех из нас, кто решил следовать за Иисусом - какую бы религиозную традицию мы ни называли своей - наше понимание Иисуса почти наверняка повлияет на то, как мы строим свою жизнь. Является ли он любящим, мирным Иисусом, о котором говорится в Евангелиях, всегда внимательным к нуждам других? Или же это гневный, мстительный Иисус из Апокалипсиса, который стремится причинить боль и уничтожить всех, кто не входит в его группу? Каждый из нас должен принять решение.