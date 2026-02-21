Эрман - Иисус до Евангелий

Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Theology, History, Educational

Книга «Иисус до Евангелий» Барта Эрмана посвящена исследованию того самого загадочного периода, когда истории об Иисусе существовали исключительно в устной традиции — до того, как они были записаны в виде канонических текстов. Опираясь на современные исследования в области когнитивной психологии и социологии памяти, автор анализирует, как работают человеческие воспоминания и что происходит с информацией при её многократной передаче из уст в уста. Эрман ставит под сомнение точность устных преданий, объясняя, что память — это не видеозапись, а процесс постоянной реконструкции, на который влияют верования, нужды и культурный контекст первых христианских общин.

Автор подробно разбирает примеры того, как одна и та же история об Иисусе может приобретать разные детали и смыслы в зависимости от того, кому и зачем она рассказывалась. Он исследует, какие элементы биографии Христа могли быть искажены или дополнены в течение десятилетий устного бытования, превращая «исторического Иисуса» в «Христа веры». Несмотря на скептический подход к буквальной точности текстов, Эрман подчеркивает, что именно этот процесс трансформации воспоминаний позволил учению обрести ту форму и силу, которая в итоге покорила Римскую империю и изменила ход мировой истории.

Эта работа является своего рода предысторией к другим трудам Эрмана, позволяя читателю заглянуть в «лабораторию» раннего христианства. Книга учит критически подходить к древним источникам, понимая, что за каждым стихом Евангелия стоят живые люди со своими чувствами и убеждениями. Это глубокое исследование того, как хрупкая человеческая память способна создать фундамент для мощнейшей мировой религии, объединяя историческую науку с пониманием психологии веры.

Барт Д. Эрман - Иисус до Евангелий - Как обрывочные воспоминания нескольких человек превратились в учение о Господе, покорившее мир

Барт Д. Эрман. - Москва : Эксмо, 2018. - 384 с.

Религиозный бестселлер

ISBN 978-5-699-99261-4

Барт Эрман - Иисус до Евангелий - Как обрывочные воспоминания нескольких человек превратились в учение о Господе, покорившее мир - Содержание

Введение

Память и Иисус - Память о Линкольне - Память о Колумбе - Память об Иисусе

1.УСТНЫЕ ТРАДИЦИИ И УСТНЫЕ ВЫДУМКИ

  • Память об Иисусе - Воспоминания о спутниках Иисуса - Воспоминания о рождении и детстве Иисуса - Память о жизни и смерти Иисуса - Подлинные воспоминания об Иисусе

2.ИСТОРИЯ ИНВЕНЦИИ

  • Герман Самуэль Реймарус - Критика форм - Научный контекст - Начало критики форм - Разве предания не заучивались? - «Контролировались» ли традиции? - Как распространялись предания

3.СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ И СОХРАНИВШИЕСЯ ЕВАНГЕЛИЯ

  • Как исследовали свидетельства очевидцев - Воспоминания о Бааль-Шем-Тове - Иисус и очевидцы - Евангелия и свидетельства очевидцев - Евангелия в древнейшей Церкви - Свидетельство Папия - Евангелия в конце II века - Почему Матфей, Марк, Лука и Иоанн? - Подлинные авторы евангелий

4.ИСКАЖЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СМЕРТЬ ИИСУСА

  • Изучение памяти: в начале - «Запоминание», 1932 - Дальнейшие исследования - Мы помним суть? - Случай с Джоном Дином - Суть воспоминаний о смерти Иисуса - Иллюстрация метода: суд перед Пилатом - Вход в Иерусалим - Очищение Храма - Мечи в саду - Сцена с Вараввой - Разрыв завесы в Храме - Воспоминания о страданиях Иисуса

5.ИСКАЖЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И ЖИЗНЬ ИИСУСА

  • Сильнее ли память в устных культурах? - Начало изучения устной словесности: сказители Югославии - Дальнейшие подтверждения - Повествовательные предания в устных культурах - Достоверные предания о жизни Иисуса - Иллюстрация метода: Нагорная проповедь - Искаженные воспоминания об учении Иисуса - Учение Иисуса: изменение сути - Искаженные воспоминания о делах Иисуса - Воспоминания, которые меняются при пересказе

6.КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И ДРЕВНЕЙШЕЕ ЕВАНГЕЛИЕ:ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

  • О коллективной памяти: Морис Хальбвакс - Ян Ассман и изучение «истории памяти» - Коллективная память о Масаде - Память об Иисусе в Евангелии от Марка - Начало Евангелия - Иисус - могущественный Сын Божий - Иисус - непонятый Сын Божий - Память Марка об Иисусе

7.КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИИСУСЕ:ИОАНН, ФОМА И ДРУГИЕ

  • Память об Иисусе в Евангелии от Иоанна - Христос - воплощенное Слово Божье - Свидетельствующие об Иисусе - Откровение Иисуса о самом себе - Иоаннова альтернативная память об Иисусе - Память об Иисусе в Евангелии от Фомы - Вводное воспоминание об Иисусе - Истолкование тайных учений - Община Фомы - Другие воспоминания об Иисусе - Память Павла об Иисусе - Память Q об Иисусе - Память Матфея об Иисусе - Итоги: память об Иисусе в Новом Завете - Память об Иисусе в Евангелии от Иуды - Память Маркиона об Иисусе - Память Феодота об Иисусе - Более поздняя память об Иисусе

8.В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ХВАЛА ПАМЯТИ

Благодарности

Примечания

Указатель имен

Указатель древних источников

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books