Книга «Иисус до Евангелий» Барта Эрмана посвящена исследованию того самого загадочного периода, когда истории об Иисусе существовали исключительно в устной традиции — до того, как они были записаны в виде канонических текстов. Опираясь на современные исследования в области когнитивной психологии и социологии памяти, автор анализирует, как работают человеческие воспоминания и что происходит с информацией при её многократной передаче из уст в уста. Эрман ставит под сомнение точность устных преданий, объясняя, что память — это не видеозапись, а процесс постоянной реконструкции, на который влияют верования, нужды и культурный контекст первых христианских общин.

Автор подробно разбирает примеры того, как одна и та же история об Иисусе может приобретать разные детали и смыслы в зависимости от того, кому и зачем она рассказывалась. Он исследует, какие элементы биографии Христа могли быть искажены или дополнены в течение десятилетий устного бытования, превращая «исторического Иисуса» в «Христа веры». Несмотря на скептический подход к буквальной точности текстов, Эрман подчеркивает, что именно этот процесс трансформации воспоминаний позволил учению обрести ту форму и силу, которая в итоге покорила Римскую империю и изменила ход мировой истории.

Эта работа является своего рода предысторией к другим трудам Эрмана, позволяя читателю заглянуть в «лабораторию» раннего христианства. Книга учит критически подходить к древним источникам, понимая, что за каждым стихом Евангелия стоят живые люди со своими чувствами и убеждениями. Это глубокое исследование того, как хрупкая человеческая память способна создать фундамент для мощнейшей мировой религии, объединяя историческую науку с пониманием психологии веры.

Барт Д. Эрман - Иисус до Евангелий - Как обрывочные воспоминания нескольких человек превратились в учение о Господе, покорившее мир

Барт Д. Эрман. - Москва : Эксмо, 2018. - 384 с.

ISBN 978-5-699-99261-4

Барт Эрман - Иисус до Евангелий - Как обрывочные воспоминания нескольких человек превратились в учение о Господе, покорившее мир - Содержание

Введение

Память и Иисус - Память о Линкольне - Память о Колумбе - Память об Иисусе

1.УСТНЫЕ ТРАДИЦИИ И УСТНЫЕ ВЫДУМКИ

Память об Иисусе - Воспоминания о спутниках Иисуса - Воспоминания о рождении и детстве Иисуса - Память о жизни и смерти Иисуса - Подлинные воспоминания об Иисусе

2.ИСТОРИЯ ИНВЕНЦИИ

Герман Самуэль Реймарус - Критика форм - Научный контекст - Начало критики форм - Разве предания не заучивались? - «Контролировались» ли традиции? - Как распространялись предания

3.СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ И СОХРАНИВШИЕСЯ ЕВАНГЕЛИЯ

Как исследовали свидетельства очевидцев - Воспоминания о Бааль-Шем-Тове - Иисус и очевидцы - Евангелия и свидетельства очевидцев - Евангелия в древнейшей Церкви - Свидетельство Папия - Евангелия в конце II века - Почему Матфей, Марк, Лука и Иоанн? - Подлинные авторы евангелий

4.ИСКАЖЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СМЕРТЬ ИИСУСА

Изучение памяти: в начале - «Запоминание», 1932 - Дальнейшие исследования - Мы помним суть? - Случай с Джоном Дином - Суть воспоминаний о смерти Иисуса - Иллюстрация метода: суд перед Пилатом - Вход в Иерусалим - Очищение Храма - Мечи в саду - Сцена с Вараввой - Разрыв завесы в Храме - Воспоминания о страданиях Иисуса

5.ИСКАЖЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И ЖИЗНЬ ИИСУСА

Сильнее ли память в устных культурах? - Начало изучения устной словесности: сказители Югославии - Дальнейшие подтверждения - Повествовательные предания в устных культурах - Достоверные предания о жизни Иисуса - Иллюстрация метода: Нагорная проповедь - Искаженные воспоминания об учении Иисуса - Учение Иисуса: изменение сути - Искаженные воспоминания о делах Иисуса - Воспоминания, которые меняются при пересказе

6.КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И ДРЕВНЕЙШЕЕ ЕВАНГЕЛИЕ:ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

О коллективной памяти: Морис Хальбвакс - Ян Ассман и изучение «истории памяти» - Коллективная память о Масаде - Память об Иисусе в Евангелии от Марка - Начало Евангелия - Иисус - могущественный Сын Божий - Иисус - непонятый Сын Божий - Память Марка об Иисусе

7.КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИИСУСЕ:ИОАНН, ФОМА И ДРУГИЕ

Память об Иисусе в Евангелии от Иоанна - Христос - воплощенное Слово Божье - Свидетельствующие об Иисусе - Откровение Иисуса о самом себе - Иоаннова альтернативная память об Иисусе - Память об Иисусе в Евангелии от Фомы - Вводное воспоминание об Иисусе - Истолкование тайных учений - Община Фомы - Другие воспоминания об Иисусе - Память Павла об Иисусе - Память Q об Иисусе - Память Матфея об Иисусе - Итоги: память об Иисусе в Новом Завете - Память об Иисусе в Евангелии от Иуды - Память Маркиона об Иисусе - Память Феодота об Иисусе - Более поздняя память об Иисусе

8.В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ХВАЛА ПАМЯТИ

Благодарности

Примечания

Указатель имен

Указатель древних источников