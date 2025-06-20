Новая книга Барта Эрмана, посвященная истории раннего христианства, затрагивает два самых захватывающих вопроса человеческого существования: откуда взялись идеи рая и ада и почему они существуют до сих пор?

Что происходит, когда мы умираем? Недавний опрос Pew Research показал, что 72% американцев верят в реальный рай, 58% и реальный ад. Большинство людей, придерживающихся этих убеждений, являются христианами и полагают, что это являются базовыми учениями Библии. Но идеи вечных наград и наказаний нигде не встречаются в Ветхом Завете и не являются тем, чему учил Иисус или его ученики.

Так откуда же взялись эти идеи?

В убедительном исследовании Барт Эрман рассказывает о долгой истории развития представлений о загробной жизни, начиная с эпоса о Гильгамеше и кончая сочинениями Августина, уделяя особое внимание учению Иисуса и его ранних последователей. Он рассказывает о древних поэтических экскурсиях по раю и аду, в которых ещё живой человек мог наблюдать благословения небес для тех, кто спасен, и ужасающие муки ада для проклятых.

Один из поразительных выводов Эрмана состоит в том, что никогда не существовало единого греческого, еврейского или христианского понимания загробной жизни, а существовало множество конкурирующих взглядов. Более того, эти взгляды были тесно связаны с социальными, культурными и историческими мирами, из которых они вышли. Только позднее, в раннехристианские века, они развились в широко распространённые сегодня представления о вечном блаженстве или проклятии.

Как историк, Эрман, очевидно, не может дать окончательного ответа на вопрос о том, что происходит после смерти. Но автор помогает нам размышлять о том, откуда берутся наши представления о загробной жизни, он уверяет нас, что даже если есть на что надеяться, когда мы умрем, то уж точно нечего бояться.

Барт Д. Эрман - Рай и Ад: История загробной жизни

[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2020. – 163 с. – (Современная библеистика). - Электронное издание.

ISBN 978-1-5011-3675-7 (ebook англ.)

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:

Ehrman, Bart. Heaven and hell: a history of the afterlife / Bart D. Ehrman. New York : Simon & Schuster, 2020. | Series: First Simon & Schuster hardcover edition.

ISBN 9781501136733 (hardcover : alk. paper)

ISBN 9781501136757 (ebook Publisher)

Барт Д. Эрман - Рай и Ад: История загробной жизни - Содержание

Благодарности

Предисловие

ГЛАВА 1. Экскурсии по Раю и Аду

Царства проклятых и благословенных - Небесное видение Перпетуи - Загробная жизнь мучеников - Деяния Фомы - Избегание адских мук: загробной опыт убитой женщины - Загробной опыт брата Короля - Видения Небес в раннехристианской традиции

ГЛАВА 2. Страх Смерти

Альтернатива страху: смерть по Сократа - Смерть Сократа

ГЛАВА 3. Загробная Жизнь до того как появились представления о Загробной жизни

Смерть в "Илиаде" и "Одиссее" - Визит Одиссея в подземный мир - Встречи Одиссея с мертвыми - Исключительные мертвецы, которые доказывают правило - Влияние Гомера - Эней на пути в подземный мир - Награды и наказания в загробной жизни - Изобретение Ада и Рая

ГЛАВА 4. Свершится ли Правосудие? Рост роли посмертных Вознаграждений и Наказаний

Загробная жизнь у Платона - Основной миф Платона - Миф об Эре - Подземное Царство по Аристофану - Не Совсем Правдивая История - Киники и скептики: Эпикур - Лукреций о природе вещей - Разнообразие народных верований

ГЛАВА 5. Смерть после смерти в еврейской Библии

Природа смерти - Место смерти в еврейской Библии - Природа Шеола - Намеки на продолжающееся существование за гробом - Загробная жизнь нации - Послание пророков - Смерть и восстановление в Амосе - Восставшие мертвецы у Исайи - Иезекииль и Долина сухих костей - Воскресение и вопрос о Божьей справедливости

ГЛАВА 6. Мертвые тела возвращающиеся к жизни: воскресение в Древнем Израиле

Истоки Воскресения Христова - Расцвет апокалиптического мышления - Библейские корни идеи будущего воскресения - Роль страдающего Раба из Книги пророка Исайи 53 - Воскресение в книге Стражей - Книга Пророка Даниила как Апокалипсис - От смерти к жизни в Данииле - Воскрешение только для того, чтобы быть уничтоженными - Воскресение и бессмертие

ГЛАВА 7. Зачем ждать Воскресения? Жизнь после Смерти сразу после Смерти

Роль мученичества в понимании загробной жизни - Загробная Жизнь сразу после Смерти - Изменения в понимании загробной жизни - Обе идеи сразу: Суд в 3 книге Ездры - Полномасштабная оперативность: Завещание Авраама - Во что верили евреи во времена Иисуса?

ГЛАВА 8. Иисус и загробная жизнь

Понимание взглядов Иисуса - Методы решения проблем - Царство для некоторых, но уничтожение для большинства - Учение Иисуса о Геенне - Награды для святых, по словам Иисуса - Иисус, овцы, козы - Иисус и загробная жизнь

ГЛАВА 9. Загробная жизнь после смерти Иисуса: апостол Павел

Знакомство с Павлом - Грядущий суду Павла - Возвращение Иисуса - Славное Преображение воскресшего тела - Учение Павла о Воскресении - Промежуточное состояние во 2-м Послании к Коринфянам - Смерть как великое приобретение

ГЛАВА 10. Изменения взглядов Иисуса: позднейшие Евангелия

Изменения учения Иисуса о загробной жизни - Возникновение загробных наград и наказаний - Слава и наказания после смерти в Евангелии от Луки - Вечная жизнь здесь и сейчас: Евангелие от Иоанна - Царство Божие внутри вас - Толкование и изменение слов Иисуса

ГЛАВА 11. Тайны загробной жизни в Книге Откровения

Жанр Апокалипсиса - Книга Откровения и ее символы - Символы откровения - Загробная жизнь христианских мучеников - Страшный Суд над нечестивыми - Конец грешников - Славная судьба святых - Непреходящее значение послания Откровения Иоанна

ГЛАВА 12. Вечная жизнь во плоти

Языческая критика Воскресения во плоти - Христианская защита Воскресения Христова - Воскресение тела и воскресение плоти - Христианская Альтернатива: Духовное Воскресение - Альтернативный взгляд на воскресение плоти - Писания Павла Против Павла - Воскресение плоти у Тертуллиана - Временное Существование

ГЛАВА 13. Физическое блаженство и мучения в христианской потусторонней жизни

Разорванный в клочья ради вечной жизни; Игнатий Антиохийский - Телесные муки и Блаженство - Посещение Царств благословенных и проклятых - Обоснованный портрет вечности: Град Божий Августина - А пока - вечная жизнь

ГЛАВА 14. Кто унаследует благословения? Чистилище, Реинкарнация и спасение для всех

Молитва праведников в Деяниях Феклы - От мучений к блаженству: Перпетуя и Динократ - Грешные святые, страдающие за грех - Все ли будут Спасены? - Реинкарнация в христианской традиции - Окончательное спасение для всех - Конец в раю

Послесловие